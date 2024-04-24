Ари и Настя — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

Провели экскурсии для 35 туристов

Нас зовут Ари и Настя. Мы работаем гидами в Санкт-Петербурге. Обожаем нашу работу. Влюблены в произведения ювелиров эпохи Фаберже. Если Вы хотите получить эстетическое удовольствие от произведений русского ювелирного искусства, то мы с удовольствием станем вашими проводниками в блистательный век Фаберже.