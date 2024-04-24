Музей Фаберже славится ювелирной коллекцией, но не меньшего внимания достойны полотна, которые украшают интерьеры Шуваловского дворца.
Уникальное собрание демонстрирует самые крупные течения в живописи 19 века — мы расскажем об этих картинах и их авторах. Окунитесь в бушующие перипетии арт-сцены с её кумирами-консерваторами и героями-революционерами!
Уникальное собрание демонстрирует самые крупные течения в живописи 19 века — мы расскажем об этих картинах и их авторах. Окунитесь в бушующие перипетии арт-сцены с её кумирами-консерваторами и героями-революционерами!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- В Верхней буфетной вы увидите работы импрессионистов и постимпрессионистов
- В Выставочном зале рассмотрите произведения Айвазовского, Семирадского и других русских мастеров
- В Аванзале изучите эскиз картины Туксена «Коронация Николая II и Александры Фёдоровны»
Мы расскажем:
- Какое место в Париже любил Ренуар
- Что отвечал Коровин на вопрос «Какой день в вашей жизни самый лучший?»
- Какая картина Маковского 30 лет висела в спортивном клубе в Калифорнии
- Есть ли у великого мариниста Айвазовского картина с библейским сюжетом
- Как и на чём писали акварельные миниатюры Зуев и Цейнграф
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия понравится взрослым и детям старше 14 лет, которые любят произведения изобразительного искусства. Особенно она будет интересна тем, кто уже бывал в музее Фаберже.
Организационные детали
- Билеты в музей оплачиваются отдельно в кассе без очереди в сопровождении гида. Стоимость — 1000 руб. /чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ари и Настя — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 35 туристов
Нас зовут Ари и Настя. Мы работаем гидами в Санкт-Петербурге. Обожаем нашу работу. Влюблены в произведения ювелиров эпохи Фаберже. Если Вы хотите получить эстетическое удовольствие от произведений русского ювелирного искусства, то мы с удовольствием станем вашими проводниками в блистательный век Фаберже.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей
24 апр 2024
Шикарная экскурсия! Очень довольны и объёмом и подачей информации. Полный восторг! Настоятельно рекомендую!
Анна
21 апр 2024
Экскурсия получилась очень живой и познавательной. Ари погрузил нас в мир ювелирного и декоративно - прикладного искусства и познакомил с эпохой взлета и падения непревзойденного дома Фаберже. Большая благодарность за
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Начало: У входа в музей Фаберже
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
990₽ за билет
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Фаберже для детей и их родителей
Интерактивная экскурсия по одному из самых ярких музеев Петербурга
Начало: В музее Фаберже
Завтра в 13:00
11 июня в 10:00
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Открыть секреты роскошных изделий и узнать больше о жизни аристократии
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11 июня в 10:30
5 200₽ за всё до 10 чел.