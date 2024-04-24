Живопись в музее Фаберже

Увидеть оригиналы Айвазовского и Ренуара и узнать, какой день был лучшим в жизни Коровина
Музей Фаберже славится ювелирной коллекцией, но не меньшего внимания достойны полотна, которые украшают интерьеры Шуваловского дворца.

Уникальное собрание демонстрирует самые крупные течения в живописи 19 века — мы расскажем об этих картинах и их авторах. Окунитесь в бушующие перипетии арт-сцены с её кумирами-консерваторами и героями-революционерами!
5
2 отзыва
Живопись в музее Фаберже
Живопись в музее Фаберже
Живопись в музее Фаберже
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • В Верхней буфетной вы увидите работы импрессионистов и постимпрессионистов
  • В Выставочном зале рассмотрите произведения Айвазовского, Семирадского и других русских мастеров
  • В Аванзале изучите эскиз картины Туксена «Коронация Николая II и Александры Фёдоровны»

Мы расскажем:

  • Какое место в Париже любил Ренуар
  • Что отвечал Коровин на вопрос «Какой день в вашей жизни самый лучший?»
  • Какая картина Маковского 30 лет висела в спортивном клубе в Калифорнии
  • Есть ли у великого мариниста Айвазовского картина с библейским сюжетом
  • Как и на чём писали акварельные миниатюры Зуев и Цейнграф

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия понравится взрослым и детям старше 14 лет, которые любят произведения изобразительного искусства. Особенно она будет интересна тем, кто уже бывал в музее Фаберже.

Организационные детали

  • Билеты в музей оплачиваются отдельно в кассе без очереди в сопровождении гида. Стоимость — 1000 руб. /чел.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Сергей
24 апр 2024
Шикарная экскурсия! Очень довольны и объёмом и подачей информации. Полный восторг! Настоятельно рекомендую!
Анна
21 апр 2024
Экскурсия получилась очень живой и познавательной. Ари погрузил нас в мир ювелирного и декоративно - прикладного искусства и познакомил с эпохой взлета и падения непревзойденного дома Фаберже. Большая благодарность за
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эту чудесную прогулку, природный такт и великолепная легкая подача внушительного объема материала, оставили яркие впечатления и пополнили, так сказать, багаж знаний. Настоятельно рекомендуем посетить музей Фаберже с этим специалистом, поскольку профессионализм и увлеченность любимым делом Ари совершенно покоряет и обогащает духовно. Браво.

Экскурсия получилась очень живой и познавательной. Ари погрузил нас в мир ювелирного и декоративно - прикладногоЭкскурсия получилась очень живой и познавательной. Ари погрузил нас в мир ювелирного и декоративно - прикладногоЭкскурсия получилась очень живой и познавательной. Ари погрузил нас в мир ювелирного и декоративно - прикладногоЭкскурсия получилась очень живой и познавательной. Ари погрузил нас в мир ювелирного и декоративно - прикладного

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