Заповедная природа Карельского перешейка уже 300 лет привлекает суровой красотой и карстовыми озёрами. Объехать за один день 15 000 квадратных километров практически невозможно, а вот увидеть все типы ландшафтов на нашей однодневной экскурсии-экспедиции — легко! Вас ждёт пеший маршрут в 12 км по заказнику моренной гряды Вярямянселькя в самое сердце карельской природы.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Санкт-Петербурга

11:30 — прибытие в заказник. После инструктажа вас ждёт прогулка по ключевым локациям экотропы. Вы увидите лесной питомник, реку Волчью и старую финскую ГЭС

14:00 — привал у Лебяжьего озера. Можно устроить пикник с продуктами, которые вы возьмёте с собой

14:30 — продолжение пешей части маршрута. В спокойном темпе будете идти по лесным тропинкам и наблюдать за природой

16:30–19:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Вы узнаете:

об истории формирования гряды

редких растениях (болотный телиптерис, приполярный астрагал, полушник озёрный) и животных, которые встречаются в заказнике (лоси, бобры, выдры, трёхпалый дятел, лебеди-кликуны и другие)

ГЭС, которая из частного гидросооружения с мельницей и лесопилкой превратилась в развалины плотины с небольшим водопадом

геологических особенностях и перепадах высот на территории заказника до 90 метров

Организационные детали