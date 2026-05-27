Заповедная природа Карельского перешейка уже 300 лет привлекает суровой красотой и карстовыми озёрами.
Объехать за один день 15 000 квадратных километров практически невозможно, а вот увидеть все типы ландшафтов на нашей однодневной экскурсии-экспедиции — легко! Вас ждёт пеший маршрут в 12 км по заказнику моренной гряды Вярямянселькя в самое сердце карельской природы.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Санкт-Петербурга
11:30 — прибытие в заказник. После инструктажа вас ждёт прогулка по ключевым локациям экотропы. Вы увидите лесной питомник, реку Волчью и старую финскую ГЭС
14:00 — привал у Лебяжьего озера. Можно устроить пикник с продуктами, которые вы возьмёте с собой
14:30 — продолжение пешей части маршрута. В спокойном темпе будете идти по лесным тропинкам и наблюдать за природой
16:30–19:00 — возвращение в Санкт-Петербург
Вы узнаете:
- об истории формирования гряды
- редких растениях (болотный телиптерис, приполярный астрагал, полушник озёрный) и животных, которые встречаются в заказнике (лоси, бобры, выдры, трёхпалый дятел, лебеди-кликуны и другие)
- ГЭС, которая из частного гидросооружения с мельницей и лесопилкой превратилась в развалины плотины с небольшим водопадом
- геологических особенностях и перепадах высот на территории заказника до 90 метров
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе
- Протяжённость пешего маршрута — 11–12 км, сложность — средняя, время в пути — 4,5 часа
- Обед не предусмотрен, рекомендуем взять с собой бутерброды, воду и горячие напитки в термосе
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Озерки»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.
