Мои заказы

Из Санкт-Петербурга в заказник «Гряда Вярямянселькя»

Пройти по экотропе, увидеть реку Волчью и руины финской ГЭС
Заповедная природа Карельского перешейка уже 300 лет привлекает суровой красотой и карстовыми озёрами.

Объехать за один день 15 000 квадратных километров практически невозможно, а вот увидеть все типы ландшафтов на нашей однодневной экскурсии-экспедиции — легко! Вас ждёт пеший маршрут в 12 км по заказнику моренной гряды Вярямянселькя в самое сердце карельской природы.
Из Санкт-Петербурга в заказник «Гряда Вярямянселькя»
Из Санкт-Петербурга в заказник «Гряда Вярямянселькя»
Из Санкт-Петербурга в заказник «Гряда Вярямянселькя»

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Санкт-Петербурга

11:30 — прибытие в заказник. После инструктажа вас ждёт прогулка по ключевым локациям экотропы. Вы увидите лесной питомник, реку Волчью и старую финскую ГЭС

14:00 — привал у Лебяжьего озера. Можно устроить пикник с продуктами, которые вы возьмёте с собой

14:30 — продолжение пешей части маршрута. В спокойном темпе будете идти по лесным тропинкам и наблюдать за природой

16:30–19:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Вы узнаете:

  • об истории формирования гряды
  • редких растениях (болотный телиптерис, приполярный астрагал, полушник озёрный) и животных, которые встречаются в заказнике (лоси, бобры, выдры, трёхпалый дятел, лебеди-кликуны и другие)
  • ГЭС, которая из частного гидросооружения с мельницей и лесопилкой превратилась в развалины плотины с небольшим водопадом
  • геологических особенностях и перепадах высот на территории заказника до 90 метров

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автобусе
  • Протяжённость пешего маршрута — 11–12 км, сложность — средняя, время в пути — 4,5 часа
  • Обед не предусмотрен, рекомендуем взять с собой бутерброды, воду и горячие напитки в термосе
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Озерки»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Из Санкт-Петербурга в заказник «Гряда Вярямянселькя»»

На катере Ferrari - по рекам и каналам Петербурга + Финский залив
На катере
Водные по каналу Грибоедова
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
На катере Ferrari - по рекам и каналам Петербурга + Финский залив
Скорость, стиль, роскошь - и прекрасные виды города
Начало: На набережной канала Грибоедова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
На машине
3 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Прокатиться по историческому центру, Западному скоростному диаметру и оценить новый облик города
Сегодня в 20:00
29 мая в 21:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Финский Петербург. Индивидуальная экскурсия
Пешая
2.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Финский Петербург. Индивидуальная экскурсия
Открыть историю финской диаспоры и узнать о тонкостях российско-финских отношений в имперский период
Начало: У церкови Святой Марии
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:30
4800 ₽ за всё до 3 чел.
Прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
На катере
1 час
-
15%
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки 133
8415 ₽9900 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
2950 ₽ за человека