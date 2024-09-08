Речная прогулка по центральным улочкам Петербурга — настоящий must have во время вашего путешествия. В вашем распоряжении катера для групп от 1 до 11 человек.
Вы можете арендовать его на 1 или 2 часа, а также прогуляться во время развода мостов или выйти в Финский залив.
Наш капитан поможет вам построить идеальный маршрут и расскажет интересные факты из истории Петербурга.
Вы можете арендовать его на 1 или 2 часа, а также прогуляться во время развода мостов или выйти в Финский залив.
Наш капитан поможет вам построить идеальный маршрут и расскажет интересные факты из истории Петербурга.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 23:55
Описание водной прогулки
Капитан проведёт по реке Фонтанке, Крюкову каналу, реке Мойке или каналу Грибоедова, выйдет на парадную Неву, покажет основные достопримечательности и расскажет обзорную экскурсию. Так же можно арендовать катер на развод мостов и выйти в Финский залив. Важная информация:
- Еда и напитки разрешены, алкоголь разрешён (кроме красного). Запрещены лишь красящие напитки и продукты.
- На борту есть музыка по bluetooth.
- На катерах есть тенты.
Ежедневно в 23:55
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Двухчасовая экскурсия на катере
|от 7 500 ₽
|Часовая экскурсия на катере
|от 6 700 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аничков дворец
- Юсуповский дворец
- Спас на Крови
- Марсово поле
- Стрелка Васильевского острова
- Петропавловская крепость
- Дворцовый мост
- Троицкий мост
- Литейный мост
- Военно-медицинская академия
- Медный всадник
- Чижик пыжик и многое другое
Что включено
- Обзорная экскурсия от капитана
- Бокалы
- Музыка (можно поставить свою)
- Туалет (в зависимости от типа катера)
- Зарядки для телефонов
- Пледы
- Прогулка по выбранному вами маршруту
Что не входит в цену
- На месте можно оплатить дополнительное время прогулки (по желанию пассажиров)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Спуск к воде напротив дома 150 на наб. Фонтанки
Завершение: Набережная реки Фонтанки, дом 150, спуск к воде
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 23:55
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
- Еда и напитки разрешены, алкоголь разрешён (кроме красного)
- Имеется музыка по блютус
- Если требуется иное место встречи, просим уточнять заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 338 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Olga
8 сен 2024
Покатались с капитаном Сергеем по рекам и каналам на часовой прогулке, очень приятно вышло в солнечный день, чистый большой катер на небольшую компанию, остались очень довольны поездкой!
Д
Дарья
8 сен 2024
Д
Дарья
8 сен 2024
Остались с самыми приятными впечатлениями от прогулки на катере. Капитан Сергей сделал прогулку атмосферной и очень увлекательной. Час пролетел незаметно, наслаждались видами с воды и Питерским закатом. Идеально!
Р
Радмир
8 сен 2024
О
Оксана
4 сен 2024
Были на индивидуальной прогулке на катере семьей. Отлично провели время. Капитан учел все наши пожелания, сориентировал нас по времени, когда лучше начать прогулку. Нам хотелось застать светлое и темное время суток и у нас это получилось.
И
Иван
4 сен 2024
Очень понравилось! Олег потрясающийрассказчик! Профессиональнее любого экскурсовода!
Огромная благодарность ему от москвичей!
Огромная благодарность ему от москвичей!
Е
Егор
2 сен 2024
Всё было классно, встретили, прокатили! Рекомендую
Е
Елена
2 сен 2024
Такая прогулка по р. Мойка не стоит 9000₽.
Д
Дмитрий
1 сен 2024
В
Валентина
31 авг 2024
Было просто потрясающе! Прокатили по всем самым красивым местам, под множеством мостов и по Большой Неве. Застали и светлое время суток и закат, настроение было просто супер. Больше спасибо! Надеюсь капитан не очень устал от наших восторженных воплей)))
С
Сара
31 авг 2024
П
Павел
29 авг 2024
Отлично покатались! Капитан был приветлив и дружелюбен, катер комфортный. И, конечно, город с воды - это нечто особенное:)
С
Светлана
28 авг 2024
Все было супер! Огромное спасибо Артему, за чудесную прогулку!
В
Владислава
27 авг 2024
Хочу сказать спасибо капитану Сергею!
Мы с подругой сильно опоздали (не делайте так:_)) Сергей нас дождался и был очень вежлив.
Приятно было, что он был вовлечен в общение: отвечал на вопросы о городе и шутил.
Хорошая прогулка на катере, рекомендую!
Мы с подругой сильно опоздали (не делайте так:_)) Сергей нас дождался и был очень вежлив.
Приятно было, что он был вовлечен в общение: отвечал на вопросы о городе и шутил.
Хорошая прогулка на катере, рекомендую!
Е
Елена
26 авг 2024
Брали часовую прогулку на 5 человек. Все понравилось, проплыли по Фонтанке, были пледы, пригодились.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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