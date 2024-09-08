O Olga Покатались с капитаном Сергеем по рекам и каналам на часовой прогулке, очень приятно вышло в солнечный день, чистый большой катер на небольшую компанию, остались очень довольны поездкой!

Д Дарья

Д Дарья Остались с самыми приятными впечатлениями от прогулки на катере. Капитан Сергей сделал прогулку атмосферной и очень увлекательной. Час пролетел незаметно, наслаждались видами с воды и Питерским закатом. Идеально!

Р Радмир

О Оксана Были на индивидуальной прогулке на катере семьей. Отлично провели время. Капитан учел все наши пожелания, сориентировал нас по времени, когда лучше начать прогулку. Нам хотелось застать светлое и темное время суток и у нас это получилось.

И Иван Очень понравилось! Олег потрясающийрассказчик! Профессиональнее любого экскурсовода!

Огромная благодарность ему от москвичей!

Е Егор Всё было классно, встретили, прокатили! Рекомендую

Е Елена Такая прогулка по р. Мойка не стоит 9000₽.

Д Дмитрий

В Валентина Было просто потрясающе! Прокатили по всем самым красивым местам, под множеством мостов и по Большой Неве. Застали и светлое время суток и закат, настроение было просто супер. Больше спасибо! Надеюсь капитан не очень устал от наших восторженных воплей)))

С Сара

П Павел Отлично покатались! Капитан был приветлив и дружелюбен, катер комфортный. И, конечно, город с воды - это нечто особенное:)

С Светлана Все было супер! Огромное спасибо Артему, за чудесную прогулку!

В Владислава Хочу сказать спасибо капитану Сергею!

Мы с подругой сильно опоздали (не делайте так:_)) Сергей нас дождался и был очень вежлив.

Приятно было, что он был вовлечен в общение: отвечал на вопросы о городе и шутил.

Хорошая прогулка на катере, рекомендую!