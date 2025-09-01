Предлагаем Вашему вниманию увлекательное путешествие по Санкт-Петербургу с возможностью посмотреть его не как пешеход или водитель, а находясь на борту катера со всеми удобствами. С воды Вы сможете наблюдать совершенно другие виды, восхититься всей тёплой, романтичной атмосферой нашего города и получить незабываемые впечатления! Вы увидите с воды: Семимостье, Никольский собор, Мариинский театр, Исаакиевский собор, Михайловский замок, крейсер Аврора, реки, каналы, Газпром Арена, Лахта Центр, развод мостов, любые маршруты и пожелания гостей. Важная информация:

На борт можно брать еду и напитки кроме красного вина, красящих фруктов и ягод.