Позвольте себе восхитительную водную прогулку-путешествие по романтичному Санкт-Петербургу.
Познакомьтесь с Северной Столицей с воды, с комфортабельного катера, в компании только близких и друзей. Самые интересные достопримечательности и красивые фотографии. Мы учтем ваши пожелания, чтобы водная прогулка оставила максимум позитивных впечатлений!
Описание водной прогулки
Предлагаем Вашему вниманию увлекательное путешествие по Санкт-Петербургу с возможностью посмотреть его не как пешеход или водитель, а находясь на борту катера со всеми удобствами. С воды Вы сможете наблюдать совершенно другие виды, восхититься всей тёплой, романтичной атмосферой нашего города и получить незабываемые впечатления! Вы увидите с воды: Семимостье, Никольский собор, Мариинский театр, Исаакиевский собор, Михайловский замок, крейсер Аврора, реки, каналы, Газпром Арена, Лахта Центр, развод мостов, любые маршруты и пожелания гостей. Важная информация:
На борт можно брать еду и напитки кроме красного вина, красящих фруктов и ягод.
Ответы на вопросы
Что включено
- Прогулка по выбранному Вами маршруту/n
- Пледы
- Бокалы
- Столик
- WC
- Зарядка для телефона
- Музыка, с возможностью подключить свое устройство
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда, напитки
Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки 133
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- На борт можно брать еду и напитки кроме красного вина
- Красящих фруктов и ягод
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
1 сен 2025
Огромное спасибо Денису за замечательную поездку. Капитан профессионал своего дела, не только показал город, но и много интересного рассказал.
И
Ирина
24 авг 2025
Капитан Денис, спасибо огромное, все понравилось, эмоции положительные!
Д
Денис
21 авг 2025
Отличная прогулка по вечернему Питеру! Денис-прекрасный экскурсовод и приятный человек. Много рассказал нам нового об этом прекрасном городе.
Д
Дарья
19 авг 2025
Спасибо за романтичный вечер, посмотрели на город с воды)
Н
Наталья
19 авг 2025
М
Мария
18 авг 2025
Всё отлично! Спасибо за прекрасную прогулку и экскурсию))
М
Мария
16 авг 2025
Все отлично, капитан понравился, рассказал о достопримечательностях)
Брали с собой еду и вино, на лодке были бокалы, все очень мило и комфортно)
Рекомендую
Денис, спасибо и успехов во всём!
Н
Наталья
13 авг 2025
Прекрасная уютная яхта! Мы были вчетвером, нам было очень комфортно 👌 Хорошо, что можно по желанию выбрать маршрут и время прогулки👍 есть возможность подключить музыку.
А
Антон
6 авг 2025
И
Инесса
5 авг 2025
Это было прекрасно! Денис - прекрасный профессионал своего дела! Обязательно повторим).
Д
Дарья
2 авг 2025
Были с подругой вдвоем, катались 1 час. Нам очень понравилось, одно из самых ярких впечатлений!!! Владелец катера очень милый! Рекомендую
А
Алина
2 авг 2025
Очень понравилось. Рекомендуем!
А
Александр
30 июл 2025
Е
Елена
27 июл 2025
Отличная и атмосферная прогулка с капитаном Денисом у нас получилась, дети и мы остались в восторге. Приятный и воспитанный с чувством юмора капитан Денис, однозначно советую, пожалели, что взяли всего час, в следующий раз однозначно будем брать на 2 часа. Спасибо за нашу прогулку.
Н
Никита
24 июл 2025
Все очень понравилось! Очень приветливый и коммуникабельный капитан, учел все наши пожелания по маршруту, и даже советовал красивые места для фотографий — спасибо!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
