Какими людьми были Романовы? Групповая экскурсия

Увидеть живых людей во властных правителях России и насладиться атмосферой Петербурга конца XIX века
Все знают ушедшую династию Романовых, но мало кто за сухими образами из школьных учебников умеет разглядеть ярких, страстных и эмоциональных личностей.

Я помогу вам разобраться в непростых связях последних представителей царствующего рода и расскажу об их отношениях так, что вы увидите в исторических образах живых людей со своими горестями и радостями и уже никогда не останетесь к ним равнодушными!
Какими людьми были Романовы? Групповая экскурсия
Какими людьми были Романовы? Групповая экскурсия
Какими людьми были Романовы? Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Скелеты в шкафу

В отдалении от привычных туристических маршрутов Петербурга скрывается целый мир дворцовых усадеб императорской фамилии. Это важная часть истории города и России, ведь именно в них разыгрывались события последних дней аристократии накануне революции.

Мы рассмотрим дворцовые усадьбы последних представителей императорской династии, и я расскажу:

  • о связях Романовых внутри фамилии и с княжескими родами Юсуповых и Орловых, так что вы уже не будете путать «кто с кем и почему»
  • о личных страстях, слабостях и драмах великих вершителей русской истории
  • о событиях, предшествовавших русской революции, подводных течениях и тайнах венценосной семьи, которые раскрыл в своих мемуарах внук Николая I — великий князь Александр Михайлович

Вы узнаете об особенностях усадебной архитектуры, о главных архитекторах императорского двора и насладитесь неповторимой атмосферой Петербурга конца XIX века.

Вся историческая информация имеет ссылки на источники, экскурсия носит ознакомительный и повествовательный характер и не дает оценочных суждений.

Организационные детали

Экскурсия подходит путешественнкам от 16 лет.

в субботу в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Театральной пл
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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