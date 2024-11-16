Все знают ушедшую династию Романовых, но мало кто за сухими образами из школьных учебников умеет разглядеть ярких, страстных и эмоциональных личностей. Я помогу вам разобраться в непростых связях последних представителей царствующего рода и расскажу об их отношениях так, что вы увидите в исторических образах живых людей со своими горестями и радостями и уже никогда не останетесь к ним равнодушными!

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Ваш гид в Санкт-Петербурге

Полина Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Скелеты в шкафу

В отдалении от привычных туристических маршрутов Петербурга скрывается целый мир дворцовых усадеб императорской фамилии. Это важная часть истории города и России, ведь именно в них разыгрывались события последних дней аристократии накануне революции.

Мы рассмотрим дворцовые усадьбы последних представителей императорской династии, и я расскажу:

о связях Романовых внутри фамилии и с княжескими родами Юсуповых и Орловых, так что вы уже не будете путать «кто с кем и почему»

о личных страстях, слабостях и драмах великих вершителей русской истории

о событиях, предшествовавших русской революции, подводных течениях и тайнах венценосной семьи, которые раскрыл в своих мемуарах внук Николая I — великий князь Александр Михайлович

Вы узнаете об особенностях усадебной архитектуры, о главных архитекторах императорского двора и насладитесь неповторимой атмосферой Петербурга конца XIX века.

Вся историческая информация имеет ссылки на источники, экскурсия носит ознакомительный и повествовательный характер и не дает оценочных суждений.

Организационные детали

Экскурсия подходит путешественнкам от 16 лет.