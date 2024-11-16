Все знают ушедшую династию Романовых, но мало кто за сухими образами из школьных учебников умеет разглядеть ярких, страстных и эмоциональных личностей.
Я помогу вам разобраться в непростых связях последних представителей царствующего рода и расскажу об их отношениях так, что вы увидите в исторических образах живых людей со своими горестями и радостями и уже никогда не останетесь к ним равнодушными!
Я помогу вам разобраться в непростых связях последних представителей царствующего рода и расскажу об их отношениях так, что вы увидите в исторических образах живых людей со своими горестями и радостями и уже никогда не останетесь к ним равнодушными!
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Скелеты в шкафу
В отдалении от привычных туристических маршрутов Петербурга скрывается целый мир дворцовых усадеб императорской фамилии. Это важная часть истории города и России, ведь именно в них разыгрывались события последних дней аристократии накануне революции.
Мы рассмотрим дворцовые усадьбы последних представителей императорской династии, и я расскажу:
- о связях Романовых внутри фамилии и с княжескими родами Юсуповых и Орловых, так что вы уже не будете путать «кто с кем и почему»
- о личных страстях, слабостях и драмах великих вершителей русской истории
- о событиях, предшествовавших русской революции, подводных течениях и тайнах венценосной семьи, которые раскрыл в своих мемуарах внук Николая I — великий князь Александр Михайлович
Вы узнаете об особенностях усадебной архитектуры, о главных архитекторах императорского двора и насладитесь неповторимой атмосферой Петербурга конца XIX века.
Вся историческая информация имеет ссылки на источники, экскурсия носит ознакомительный и повествовательный характер и не дает оценочных суждений.
Организационные детали
Экскурсия подходит путешественнкам от 16 лет.
в субботу в 12:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной пл
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3392 туристов
Коренная петербурженка, Профессиональный гид с многолетним стажем, поэтому больше всего опасаюсь профессиональных экскурсий от гидов с многолетним стажем. Автор «Неформального путеводителя по рекам и каналам Петербурга». Стараюсь превратить экскурсию вЗадать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Какими людьми были Романовы? Индивидуальная экскурсия
Увидеть живых людей во властных правителях России и насладиться атмосферой Петербурга конца XIX века
Сегодня в 11:00
4 ноя в 11:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Петербург в стиле модерн
Ритмы, моды и правила имперской столицы рубежа XIX-XX веков на авто-экскурсии
Начало: В районе метро «Пушкинская»
1 ноя в 10:00
4 ноя в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Живые рассказы о Петербурге: путешествие по страницам истории
Откройте для себя Санкт-Петербург через увлекательные истории и легенды, рассказанные коренным жителем
Начало: Центр города
2 ноя в 08:00
3 ноя в 13:00
8 200₽ за всё до 4 чел.