скидка
5%
6 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Царское Село. Век Екатерины II
Познакомиться с интерьерами Екатерининского дворца и личными покоями царицы, открытыми в 2024 году
Начало: На площади Островского
Расписание: в понедельник и пятницу в 10:00
10 фев в 10:00
14 фев в 10:00
41003895₽ за человека
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны окрестностей Петергофа
Забытые, заброшенные, тихие - посетить усадьбы вокруг Петергофа с интересной и трагической судьбой
9 фев в 12:00
11 фев в 08:30
15 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Билеты
Романовы в Зимнем дворце: парадные и жилые покои (билеты включены)
Увидеть и узнать, как жили, правили и отдыхали русские монархи
Начало: У Атлантов
Завтра в 11:00
9 фев в 11:00
2890₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжела4 февраля 2025Я с огромным удовольствием провела время во время экскурсии. Очень опытный и знающий гид. Было рассказано так хорошо, что у меня сложилось впечатление, как будто я оказалась в прошлом. Очень рекомендую 👍 ❤️🥰
- ООчкалов6 августа 20244 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь, но экскурсовод Веда сразу
- ДДарья6 августа 2024Благодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. Внутрь одной даже можно забраться
- ИИванова6 августа 2024Мне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательная. Интересно погрузиться в прошлое Узнать про людей, семьи, их взаимодействие, характеры великих людей. Нюансы истории, интриги, очень захватывающе)) Загадки истории, любовные нити🥰
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Романовы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в феврале 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Романовы" можно забронировать 3 экскурсии от 2890 до 15 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Романовы», 5 ⭐ отзывов, цены от 2890₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель