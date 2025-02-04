Экскурсии по местам царской семьи Романовых в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Романовы» в Санкт-Петербурге, цены от 2890 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Царское Село. Век Екатерины II
На машине
скидка
5%
1 отзыв
6 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Царское Село. Век Екатерины II
Познакомиться с интерьерами Екатерининского дворца и личными покоями царицы, открытыми в 2024 году
Начало: На площади Островского
Расписание: в понедельник и пятницу в 10:00
10 фев в 10:00
14 фев в 10:00
41003895 за человека
Тайны окрестностей Петергофа
На машине
4 отзыва
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны окрестностей Петергофа
Забытые, заброшенные, тихие - посетить усадьбы вокруг Петергофа с интересной и трагической судьбой
9 фев в 12:00
11 фев в 08:30
15 500 за всё до 4 чел.
Романовы в Зимнем дворце: парадные и жилые покои (билеты включены)
2 часа
Билеты
Романовы в Зимнем дворце: парадные и жилые покои (билеты включены)
Увидеть и узнать, как жили, правили и отдыхали русские монархи
Начало: У Атлантов
Завтра в 11:00
9 фев в 11:00
2890 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжела
    4 февраля 2025
    Царское Село. Век Екатерины II
    Я с огромным удовольствием провела время во время экскурсии. Очень опытный и знающий гид. Было рассказано так хорошо, что у меня сложилось впечатление, как будто я оказалась в прошлом. Очень рекомендую 👍 ❤️🥰
  • О
    Очкалов
    6 августа 2024
    Тайны окрестностей Петергофа
    4 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь, но экскурсовод Веда сразу
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    же всех успокоила, заботливо взяв на всех дождевики и зонтики, благо они так и не понадобились, а во второй половине экскурсии разпогодилось и вообще вышло солнце. Веда очень нас радовала своими глубочайшими познаниями такое ощущение что во всем, а не только в касающихся экскурсии темах. Рассказывала очень интересно отвечала на все вопросы, машина чистая водит аккуратно. Сами места, парки, дворцы, очень живописные каждый со своей историей. Очень понравилось!

    4 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь4 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь4 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь4 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь4 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь
  • Д
    Дарья
    6 августа 2024
    Тайны окрестностей Петергофа
    Благодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. Внутрь одной даже можно забраться
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    и посмотреть планировку и представить как по этим комнатам и коридорам ходила знать! Так и хочется их отреставрировать)) надеюсь (когда-нибудь) Веда будет водить экскурсии по этим красивым историческим местам и они будут ухоженными Удобно, что гид на машине и до всех мест довозят, выгуливают, показывают и рассказывают ☺️ (одевайте хорошую одежду от комариков и удобную обувь - никаких каблуков) Особенно запомнились чудные открытки, которые гид делаем сама - очень памятная вещица. Если вам хочется посмотреть на Петергоф под другим углом, представить 19-20 век, а не вылизанные замки да дворцы – рекомендую!! Людей почти нет на этих локациях, так как про них знают только профессионалы своего дела 🙏🏼☺️

    Благодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. Внутрь
  • И
    Иванова
    6 августа 2024
    Тайны окрестностей Петергофа
    Мне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательная. Интересно погрузиться в прошлое Узнать про людей, семьи, их взаимодействие, характеры великих людей. Нюансы истории, интриги, очень захватывающе)) Загадки истории, любовные нити🥰
    Мне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательнаяМне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательнаяМне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательнаяМне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательнаяМне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательнаяМне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательнаяМне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательная

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Романовы»

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  1. Царское Село. Век Екатерины II
  2. Тайны окрестностей Петергофа
  3. Романовы в Зимнем дворце: парадные и жилые покои (билеты включены)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Дворцовая площадь
  3. Невский проспект
  4. Набережная
  5. Эрмитаж
  6. Зимний дворец
  7. Казанский собор
  8. Спас на Крови
  9. Петропавловская крепость
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в феврале 2025
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