124 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

В отдалении от привычных туристических маршрутов Петербурга скрывается целый мир дворцовых усадеб императорской фамилии. Это важная часть истории города и России, ведь именно в них разыгрывались события последних дней аристократии накануне революции.

Мы рассмотрим дворцовые усадьбы последних представителей императорской династии, и я расскажу:

о связях Романовых внутри фамилии и с княжескими родами Юсуповых и Орловых, так что вы уже не будете путать «кто с кем и почему»

о личных страстях, слабостях и драмах великих вершителей русской истории

о событиях, предшествовавших русской революции, подводных течениях и тайнах венценосной семьи, которые раскрыл в своих мемуарах внук Николая I — великий князь Александр Михайлович

Вы узнаете об особенностях усадебной архитектуры, о главных архитекторах императорского двора и насладитесь неповторимой атмосферой Петербурга конца XIX века.

Вся историческая информация имеет ссылки на источники, экскурсия носит ознакомительный и повествовательный характер и не дает оценочных суждений.