124 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В отдалении от привычных туристических маршрутов Петербурга скрывается целый мир дворцовых усадеб императорской фамилии. Это важная часть истории города и России, ведь именно в них разыгрывались события последних дней аристократии накануне революции.
Мы рассмотрим дворцовые усадьбы последних представителей императорской династии, и я расскажу:
о связях Романовых внутри фамилии и с княжескими родами Юсуповых и Орловых, так что вы уже не будете путать «кто с кем и почему»
о личных страстях, слабостях и драмах великих вершителей русской истории
о событиях, предшествовавших русской революции, подводных течениях и тайнах венценосной семьи, которые раскрыл в своих мемуарах внук Николая I — великий князь Александр Михайлович
Вы узнаете об особенностях усадебной архитектуры, о главных архитекторах императорского двора и насладитесь неповторимой атмосферой Петербурга конца XIX века.
Вся историческая информация имеет ссылки на источники, экскурсия носит ознакомительный и повествовательный характер и не дает оценочных суждений.
Организационные детали
Для школьников стоимость билетов на экскурсию составляет 1000 рублей. Чтобы воспользоваться скидкой, пожалуйста, напишите мне сообщение, указав в нем количество льготных категорий и дождитесь, пока я пересчитаю стоимость.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Коренная петербурженка, Профессиональный гид с многолетним стажем, поэтому больше всего опасаюсь профессиональных экскурсий от гидов с многолетним стажем. Автор «Неформального путеводителя по рекам и каналам Петербурга».
Стараюсь превратить экскурсию в неспешную прогулку с добрым другом, который изнутри знает повседневную жизнь Петербурга, но ярко и сочно оживит картины и страсти прошлого старинных доходных домов, особняков, уютных дворов и скверов. Познакомит с историей России без туристических шаблонов, без монотонности лекций, но в приятном дружеском диалоге.
Отличная экскурсия с не самым тривиальным наполнением. Полина шикарно рассказывает все детали и увлекает за собой в описываемые годы. Дополнительное ощущение погружения создается за счёт тщательно подобранных чек-поинтов на местности, которые позволяют ощутить себя на месте ключевых персонажей описываемых событий или представить их существование в те далекие годы. Отдельное спасибо за понимающее отношение к непривыкшим к Питерской погоде людям, постоянно желающим погреться)
Мария
5 марта 2020
Полностью согласны со всеми предыдущими положительными отзывами. Полина - замечательная, открытая, энциклопедически образованная и необыкновенно приятная в общении девушка, при этом замечательный экскурсовод и знаток своего направления. Экскурсия прошла на одном дыхании, великолепная подача материала и продуманная логистика, т.е. весь маршрут прошел как неспешная прогулка, искусно приправленная историческими событиями и фактами. Подача материала очень легкая и живая. Искренне рекомендуем, а сами готовы повторить, так как "маловато будет")))
Любовь
1 марта 2020
Спасибо Полине, за увлекательную прогулку. От нее мы узнали много нового из жизни Романовых. Понравилась подача информации. 2 часа пролетеле как миг. Спасибо вам большое.👏🏻
Мария
24 февраля 2020
Интересная экскурсия с замечательной девушкой! Открываются новые интересные факты и события о судьбе России.
Елена
23 февраля 2020
Полина- замечательный гид! Время пролетело незаметно, не смотря на погоду.
Мы прошли по хорошо продуманному Полиной маршруту, куда, на самом деле, редко заходят туристы, хотя здесь скрыто от глаз много очень интересных объектов.. Весь материал подавался в доступной для взрослых и подростков форме. Рекомендую!
Мария
22 февраля 2020
Невероятно интересная экскурсия. Были в Петербурге уже очень много раз, но Полина показала нам то, чего мы ещё не видели, сопроводив это увлекательным живым рассказом. Несмотря на холод и дождь, жалеем только об одном: что так быстро закончилась экскурсия! Слушали ты весь день.
Виктория
5 февраля 2020
Отличная познавательная экскурсия по не туристическим местам Петербурга. Была с дочерью 14-ти лет, ей тоже очень понравилась эксурсия. Полина - прекрасный гид, с которым интересно, не скучно ни секунды, время пролетело незаметно несмотря на холодную ветренную погоду.
Однозначно рекомендую!
Наталия
1 февраля 2020
Полина потрясающая. Очень увлекательно. Сами бы мы никогда не смогли бы увидеть город с этой стороны. Совершенно неожиданный ракурс. Время пролетело незаметно. Спасибо.
Наташа
14 января 2020
Очень интересная, содержательная экскурсия. Прекрасная подача информации, доступно и последовательно. Полина - очень хороший рассказчик, обладающая обширными познаниями и умеющая донести их до нас. Ощущение после экскурсии - что отрывчатые пазлы тех знаний, которые были у нас, улеглись в единую мозаику.
сергей
12 января 2020
Экскурсия очень понравилась, Полина молодец, очень грамотный и знающий специалист. Будем выбирать новые темы экскурсий и пользоваться услугами вашего сайта и конечно гида Полины!!
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