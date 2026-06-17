124 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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В Валерия Спасибо за потрясающую экскурсию! Единогласно решили, что сходим обязательно на все ваши экскурсии! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Самая замечательная экскурсия! огромное спасибо! живая, яркая подача, доброжелательность, любовь к городу! 2.5 часа пролетели, мы и не заметили! нам с мамой очень понравилось! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Наталия Экскурсия с Полиной прошла на одном дыхании, не заметили как пролетело 2,5 часа! Авторская подача материала, глубокие знания истории, параллели с нашим временем!!! Однозначно рекомендуем Полину!!! Нас 5 человек, от каждого по 5+ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга очень интересная экскурсия, у кого возникают сомнения, поверьте мне и довертесь: очень понравится. для нашей семьи одна из лучших экскурсий. юмор, очень структурированная подача, столько интересного, классный маршрут, акценты так здорово расставлены, на все вопросы ответы получены. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анна Полина - великолепный рассказчик и просто очаровательная девушка! Время пролетело незаметно, было очень интересно и познавательно. Материал подан легко, с юмором, прекрасно поставленная речь и постоянное общение с аудиторией. Осталось ощущение атмосферной, приятной прогулки с другом! Мы получили огромное удовольствие и массу положительных эмоций!!! Буду рекомендовать эту экскурсию всем своим знакомым! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет