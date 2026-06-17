124 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Яркие, страстные и эмоциональные — я расскажу о представителях династии иначе, чем помнится из школьных учебников. Помогу вам разобраться во взаимоотношениях, характерах и перипетиях судеб венценосных особ. И проведу по необычному маршруту, который раскроет мир предреволюционного Петербурга.
Описание экскурсии
Мы рассмотрим дворцовые усадьбы последних представителей Романовых, и я расскажу:
- о связях Романовых внутри фамилии и с княжескими родами Юсуповых и Орловых — так, что вы уже не будете их путать
- личных страстях, слабостях и драмах вершителей русской истории
- событиях, которые предшествовали русской революции
- подводных течениях и тайнах венценосной семьи, которые раскрыл в своих мемуарах внук Николая I — великий князь Александр Михайлович
А также:
- вы узнаете об особенностях усадебной архитектуры и главных архитекторах императорского двора
- насладитесь неповторимой атмосферой Петербурга конца 19 века
Обратите внимание: вся историческая информация имеет ссылки на источники, при этом экскурсия не даёт оценочных суждений.
Организационные детали
- Экскурсия не подходит для детей младше 16 лет
- Если вы планируете быть с детьми, экскурсия может быть сокращена по времени на усмотрение гида
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 3913 туристов
Коренная петербурженка. Профессиональный гид с многолетним стажем, поэтому больше всего опасаюсь профессиональных экскурсий от гидов с многолетним стажем. Автор книги «Легенды Петроградки. Истории домов, которые видели империю». Стараюсь превратить экскурсию в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 238 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Спасибо за потрясающую экскурсию! Единогласно решили, что сходим обязательно на все ваши экскурсии!
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О
Самая замечательная экскурсия! огромное спасибо! живая, яркая подача, доброжелательность, любовь к городу! 2.5 часа пролетели, мы и не заметили! нам с мамой очень понравилось!
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Экскурсия с Полиной прошла на одном дыхании, не заметили как пролетело 2,5 часа! Авторская подача материала, глубокие знания истории, параллели с нашим временем!!! Однозначно рекомендуем Полину!!! Нас 5 человек, от каждого по 5+
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О
очень интересная экскурсия, у кого возникают сомнения, поверьте мне и довертесь: очень понравится. для нашей семьи одна из лучших экскурсий. юмор, очень структурированная подача, столько интересного, классный маршрут, акценты так здорово расставлены, на все вопросы ответы получены.
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Полина - великолепный рассказчик и просто очаровательная девушка! Время пролетело незаметно, было очень интересно и познавательно. Материал подан легко, с юмором, прекрасно поставленная речь и постоянное общение с аудиторией. Осталось ощущение атмосферной, приятной прогулки с другом! Мы получили огромное удовольствие и массу положительных эмоций!!! Буду рекомендовать эту экскурсию всем своим знакомым!
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Г
Понравилось. Единственное, я рассчитывала по названию на несколько более обширное раскрытие образов главных представителей семьи, а получилось, что как будто больше обсуждали второостепенных персонажей.
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