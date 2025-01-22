Персоны Петербурга – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 6 экскурсий в категории «Персоны Петербурга» в Санкт-Петербурге, цены от 1600 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Петербург Балабанова
Пешая
34 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Петербург Балабанова: индивидуальная экскурсия по местам съемок
Прогулка по знаковым местам режиссера Балабанова, обсуждение его творчества и знаменитых картин, таких как "Брат" и "Кочегар"
Начало: В районе станции метро Приморская
Завтра в 09:30
26 янв в 14:30
от 5500 за всё до 5 чел.
Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
Пешая
55 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
Погрузитесь в мир Достоевского, пройдя маршрутами его героев. Узнайте больше о Сенной площади, Кокушкином мосте и доме Раскольникова
Начало: На Сенной площади
Завтра в 10:00
26 янв в 13:00
4900 за всё до 5 чел.
Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям (мини-группа)
Пешая
93 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по местам Достоевского в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в атмосферу романа «Преступление и наказание», посетив знаковые места, связанные с жизнью и творчеством Фёдора Михайловича
Начало: На Сенной площади
Расписание: ежедневно в 11:30, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:30
26 янв в 11:30
1600 за человека
«Волшебные места, где я живу душой» - в Пушкине о Пушкине
Пешая
скидка
30%
34 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
«Волшебные места, где я живу душой» - в Пушкине о Пушкине
Погрузитесь в мир Александра Пушкина, пройдя по местам его жизни и творчества в Царском Селе. Уникальный шанс увидеть мир глазами поэта
Завтра в 09:00
26 янв в 12:00
99056934 за всё до 4 чел.
Путешествие в Коломну, или Петербург Гоголя и Достоевского
Пешая
5 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в Коломну, или Петербург Гоголя и Достоевского
Побывать в местах, где вершились судьбы классиков и разворачивались сюжеты их произведений
Начало: Возле станции метро «Невский проспект»
Завтра в 10:30
26 янв в 14:30
7900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    22 января 2025
    Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
    Так или иначе, независимо от уровня погружения в Русскую литературу ты начинаешь понимать, что Достоевский гений, и на этой экскурсии
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    можно ещё раз в этом убедиться и приблизится к пониманию - почему именно. Вере - спасибо большое за незабываемый рассказ и прогулку.

  • А
    Анастасия
    20 января 2025
    Петербург Балабанова
    от всего сердечка советую данную экскурсию!!! Никита очень интересно рассказывает теперь мы с другом начали просматривать фильмы, которые еще не видели а все потому что Никита умеет заинтриговать!)))
  • П
    Павел
    18 января 2025
    Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
    Заказывал экскурсию для супруги на новогодние праздники 2025. Я роман не читал, супруга читала, но ходили вдвоем. Вера замечательный экскурсовод, 2
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    часа просто пролетело. Между локациями большое расстояние, и пока мы переходили от одной точки к другой Вера рассказывала о Достоевском и его жизни, связанной с написанием этого романа. В итоге экскурсия получилась двойной - и о романе, и о Достоевском. Экскурсия интересная, т. к. мы не просто смотрели места, но и Вера цитировала страницы романа, связанные с этим местом, а также показывала старинные фотографии мест, в которых мы были - какие они сейчас и какими были ранее. Вообще рассказ Веры был логичным, последовательным и структурированным - не перескакивали с места не место, после экскурсии не возникла каша в голове - видно, что экскурсовод отлично владеет материалом. Мне даже захотелось прочитать роман. Очень рекомендую эту экскурсию для всех, кто интересуется Достоевским, и именно с экскурсоводом Верой.

    Заказывал экскурсию для супруги на новогодние праздники 2025. Я роман не читал, супруга читала, но ходили вдвоемЗаказывал экскурсию для супруги на новогодние праздники 2025. Я роман не читал, супруга читала, но ходили вдвоемЗаказывал экскурсию для супруги на новогодние праздники 2025. Я роман не читал, супруга читала, но ходили вдвоемЗаказывал экскурсию для супруги на новогодние праздники 2025. Я роман не читал, супруга читала, но ходили вдвоемЗаказывал экскурсию для супруги на новогодние праздники 2025. Я роман не читал, супруга читала, но ходили вдвоемЗаказывал экскурсию для супруги на новогодние праздники 2025. Я роман не читал, супруга читала, но ходили вдвоемЗаказывал экскурсию для супруги на новогодние праздники 2025. Я роман не читал, супруга читала, но ходили вдвоемЗаказывал экскурсию для супруги на новогодние праздники 2025. Я роман не читал, супруга читала, но ходили вдвоемЗаказывал экскурсию для супруги на новогодние праздники 2025. Я роман не читал, супруга читала, но ходили вдвоемЗаказывал экскурсию для супруги на новогодние праздники 2025. Я роман не читал, супруга читала, но ходили вдвоем
  • Г
    Галина
    17 января 2025
    Путешествие в Коломну, или Петербург Гоголя и Достоевского
    Пока шла экскурсия, кажется не было ни людей,ни машин! Это была другая реальность с дамами и офицерами, где-то слышался стук
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    копыт и кажется мы лично познакомились с Гоголем и Достоевским! А финал про Юсупова и Распутина заставил поверить в мистику.. Нам очень понравилось! Спасибо большое!

  • М
    Марина
    17 января 2025
    Путешествие в Коломну, или Петербург Гоголя и Достоевского
    Мне как большому любителю творчества Федора Михайловича Достоевского было крайне любопытно оказаться в местах написания этого шедевра и конечно почувствовать дух романа. + Гоголь, + Юсупов. Я в восторге!! До новых встреч!!
  • А
    Алексей
    16 января 2025
    Путешествие в Коломну, или Петербург Гоголя и Достоевского
    Это было спонтанно, но я уверен, что это было безумно классное приключение и лучшая из экскурсий которые у меня были, Игорь большой молодец и классный рассказчик, спасибо ему за это небольшое зимнее приключение в Петербурге, мы обязательно вернемся.
  • А
    Алия
    14 января 2025
    Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям (мини-группа)
    В январе 2025-го посетила экскурсию и осталась в полнейшем восторге. Несмотря на зимнюю Питерскую погоду, прекрасно провела время. С удовольствием посоветую своим друзьям и вам рекомендую! 👌🏻 Успехов организатору, гиду и всем, кто причастен к этому потрясающему делу🙏
    В январе 2025-го посетила экскурсию и осталась в полнейшем восторге. Несмотря на зимнюю Питерскую погоду, прекрасно провела времяВ январе 2025-го посетила экскурсию и осталась в полнейшем восторге. Несмотря на зимнюю Питерскую погоду, прекрасно провела времяВ январе 2025-го посетила экскурсию и осталась в полнейшем восторге. Несмотря на зимнюю Питерскую погоду, прекрасно провела времяВ январе 2025-го посетила экскурсию и осталась в полнейшем восторге. Несмотря на зимнюю Питерскую погоду, прекрасно провела времяВ январе 2025-го посетила экскурсию и осталась в полнейшем восторге. Несмотря на зимнюю Питерскую погоду, прекрасно провела времяВ январе 2025-го посетила экскурсию и осталась в полнейшем восторге. Несмотря на зимнюю Питерскую погоду, прекрасно провела время
  • И
    Ирина
    12 января 2025
    Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям (мини-группа)
    Отличная организация экскурсии. Тонкое знание материала экскурсоводом. Даже холодная погода не смогла предотвратить эту экскурсию. Очень благодарю 🎄
    Отличная организация экскурсии. Тонкое знание материала экскурсоводом. Даже холодная погода не смогла предотвратить эту экскурсию. Очень благодарю 🎄Отличная организация экскурсии. Тонкое знание материала экскурсоводом. Даже холодная погода не смогла предотвратить эту экскурсию. Очень благодарю 🎄Отличная организация экскурсии. Тонкое знание материала экскурсоводом. Даже холодная погода не смогла предотвратить эту экскурсию. Очень благодарю 🎄Отличная организация экскурсии. Тонкое знание материала экскурсоводом. Даже холодная погода не смогла предотвратить эту экскурсию. Очень благодарю 🎄
  • А
    Андрей
    11 января 2025
    Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям (мини-группа)
    Экскурсия проходит с аудио наушниками, всегда можно отвлечься. Узнали много о жизни Достоевского, впервые познакомились с районом Сенной площади. На экскурсии больше информации о жизни писателя,а не о его произведениях (что соответствует теме экскурсии). В целом очень приятная прогулка.
  • Л
    Людмила
    9 января 2025
    «Волшебные места, где я живу душой» - в Пушкине о Пушкине
    Время на экскурсии пролетело незаметно, несмотря на холодное время года и периодически накрывающий мокрый снег с ветром. Дарья- не просто
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    профессионал, а человек, которой полностью погружен в историю, культурологические особенности и быт того места, о котором рассказывает. Любовь к своему делу буквально во всем: и в глубочайших знаниях про всех и все в родном городке; в атмосфере, которую она создает, красочно и колоритно повествуя о представителях царской династии, их нравах и привычках; в придуманном маршруте экскурсии, который полностью погружает тебя в те времена, когда на уютных и ухоженных тропинках дворцов царской семьи ты мог встретить и задорных лицеистов, спешащих поиграть на зеленых лужайках парковых ансамблей, и великосветскую даму в кринолиновом платье, неспешно прогуливающуюся в тенистых аллеях регулярных Елизаветинских садов. Спасибо большое Дарье за любовь к своему делу и наше общее желание вернуться в Пушкин еще не раз!

    Время на экскурсии пролетело незаметно, несмотря на холодное время года и периодически накрывающий мокрый снег сВремя на экскурсии пролетело незаметно, несмотря на холодное время года и периодически накрывающий мокрый снег сВремя на экскурсии пролетело незаметно, несмотря на холодное время года и периодически накрывающий мокрый снег сВремя на экскурсии пролетело незаметно, несмотря на холодное время года и периодически накрывающий мокрый снег с

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Персоны Петербурга»

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  1. Петербург Балабанова
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  3. Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям (мини-группа)
  4. «Волшебные места, где я живу душой» - в Пушкине о Пушкине
  5. Путешествие в Коломну, или Петербург Гоголя и Достоевского
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  8. Спас на Крови
  9. Петропавловская крепость
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в январе 2025
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