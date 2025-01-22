2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Петербург Балабанова: индивидуальная экскурсия по местам съемок
Прогулка по знаковым местам режиссера Балабанова, обсуждение его творчества и знаменитых картин, таких как "Брат" и "Кочегар"
Начало: В районе станции метро Приморская
Завтра в 09:30
26 янв в 14:30
от 5500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
Погрузитесь в мир Достоевского, пройдя маршрутами его героев. Узнайте больше о Сенной площади, Кокушкином мосте и доме Раскольникова
Начало: На Сенной площади
Завтра в 10:00
26 янв в 13:00
4900₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по местам Достоевского в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в атмосферу романа «Преступление и наказание», посетив знаковые места, связанные с жизнью и творчеством Фёдора Михайловича
Начало: На Сенной площади
Расписание: ежедневно в 11:30, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:30
26 янв в 11:30
1600₽ за человека
скидка
30%
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
«Волшебные места, где я живу душой» - в Пушкине о Пушкине
Погрузитесь в мир Александра Пушкина, пройдя по местам его жизни и творчества в Царском Селе. Уникальный шанс увидеть мир глазами поэта
Завтра в 09:00
26 янв в 12:00
99056934₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в Коломну, или Петербург Гоголя и Достоевского
Побывать в местах, где вершились судьбы классиков и разворачивались сюжеты их произведений
Начало: Возле станции метро «Невский проспект»
Завтра в 10:30
26 янв в 14:30
7900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим22 января 2025Так или иначе, независимо от уровня погружения в Русскую литературу ты начинаешь понимать, что Достоевский гений, и на этой экскурсии
- ААнастасия20 января 2025от всего сердечка советую данную экскурсию!!! Никита очень интересно рассказывает теперь мы с другом начали просматривать фильмы, которые еще не видели а все потому что Никита умеет заинтриговать!)))
- ППавел18 января 2025Заказывал экскурсию для супруги на новогодние праздники 2025. Я роман не читал, супруга читала, но ходили вдвоем. Вера замечательный экскурсовод, 2
- ГГалина17 января 2025Пока шла экскурсия, кажется не было ни людей,ни машин! Это была другая реальность с дамами и офицерами, где-то слышался стук
- ММарина17 января 2025Мне как большому любителю творчества Федора Михайловича Достоевского было крайне любопытно оказаться в местах написания этого шедевра и конечно почувствовать дух романа. + Гоголь, + Юсупов. Я в восторге!! До новых встреч!!
- ААлексей16 января 2025Это было спонтанно, но я уверен, что это было безумно классное приключение и лучшая из экскурсий которые у меня были, Игорь большой молодец и классный рассказчик, спасибо ему за это небольшое зимнее приключение в Петербурге, мы обязательно вернемся.
- ААлия14 января 2025В январе 2025-го посетила экскурсию и осталась в полнейшем восторге. Несмотря на зимнюю Питерскую погоду, прекрасно провела время. С удовольствием посоветую своим друзьям и вам рекомендую! 👌🏻 Успехов организатору, гиду и всем, кто причастен к этому потрясающему делу🙏
- ИИрина12 января 2025Отличная организация экскурсии. Тонкое знание материала экскурсоводом. Даже холодная погода не смогла предотвратить эту экскурсию. Очень благодарю 🎄
- ААндрей11 января 2025Экскурсия проходит с аудио наушниками, всегда можно отвлечься. Узнали много о жизни Достоевского, впервые познакомились с районом Сенной площади. На экскурсии больше информации о жизни писателя,а не о его произведениях (что соответствует теме экскурсии). В целом очень приятная прогулка.
- ЛЛюдмила9 января 2025Время на экскурсии пролетело незаметно, несмотря на холодное время года и периодически накрывающий мокрый снег с ветром. Дарья- не просто
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Персоны Петербурга»
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