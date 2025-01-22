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часа просто пролетело. Между локациями большое расстояние, и пока мы переходили от одной точки к другой Вера рассказывала о Достоевском и его жизни, связанной с написанием этого романа. В итоге экскурсия получилась двойной - и о романе, и о Достоевском. Экскурсия интересная, т. к. мы не просто смотрели места, но и Вера цитировала страницы романа, связанные с этим местом, а также показывала старинные фотографии мест, в которых мы были - какие они сейчас и какими были ранее. Вообще рассказ Веры был логичным, последовательным и структурированным - не перескакивали с места не место, после экскурсии не возникла каша в голове - видно, что экскурсовод отлично владеет материалом. Мне даже захотелось прочитать роман. Очень рекомендую эту экскурсию для всех, кто интересуется Достоевским, и именно с экскурсоводом Верой.