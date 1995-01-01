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Каменный город: маршрут по каналу Грибоедова в Коломну

Леонид О.
Леонид О. – Гид из Санкт-Петербурга
Исторические районы являются главной притягательной силой для всех горожан, желающих уединиться от шума центральных кварталов.

Здесь спрятан другой Питер: камерный и неизведанный.

Я приглашаю Вас прогуляться 👣 со мной по Спасской части и Коломне, поговорить об истории 📖 нашей страны и о её значении для нас.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Каменный город: маршрут по каналу Грибоедова в Коломну
Каменный город: маршрут по каналу Грибоедова в Коломну

Что вы увидите

  • Банковский мост
  • Сенная площадь
  • Доходный дом Ратькова-Рожнова
  • Памятник Раскольникову
  • Львиный мостик
  • Морской Никольский собор
  • Семимостье
  • Большая хоральная Синагога
  • Новоадмиралтейские верфи
  • Новая Голландия
Петербург — это три века истории
Санкт-Петербург — красивый европейский город 🏙️, но не только. Здесь что-то необъяснимое, тонкая нить нас самих и всей русской культуры, невидимой поступью увлекает за собой. Здесь пространство граничит с теснотой, роскошь — бок о бок с бедностью. Петербург — это мечта об устройстве всей страны, с его чёткостью, стройностью, строгостью.
Притягательность исторических районов
Исторические районы являются главной притягательной силой для всех горожан, желающих уединиться от шума центральных кварталов. Здесь спрятан другой Питер: камерный и неизведанный, погружение в который происходит под тихий шум волн о гранитные плиты канала. Здесь нет роскошных дворцов и величественных храмов. В этих районах замер тот самый Петербург, о котором так много говорят. Я приглашаю Вас прогуляться 👣 со мной по Спасской части и Коломне, поговорить об истории 📖 нашей страны и о её значении для нас.
Важно: Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Чай или кофе (150-200 руб. )
  • Личные расходы
Начало
🚩 Ст. метро Невский проспект
Место завершения
🏁 Ст. метро Адмиралтейская
Каменный город: маршрут по каналу Грибоедова в Коломну
Каменный город: маршрут по каналу Грибоедова в Коломну
Каменный город: маршрут по каналу Грибоедова в Коломну
Каменный город: маршрут по каналу Грибоедова в Коломну

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Леонид О.
Леонид О.
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Леонид О. проводит ещё 6 экскурсий

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