Петербург — это три века истории

Санкт-Петербург — красивый европейский город 🏙️, но не только. Здесь что-то необъяснимое, тонкая нить нас самих и всей русской культуры, невидимой поступью увлекает за собой. Здесь пространство граничит с теснотой, роскошь — бок о бок с бедностью. Петербург — это мечта об устройстве всей страны, с его чёткостью, стройностью, строгостью.

Притягательность исторических районов

Исторические районы являются главной притягательной силой для всех горожан, желающих уединиться от шума центральных кварталов. Здесь спрятан другой Питер: камерный и неизведанный, погружение в который происходит под тихий шум волн о гранитные плиты канала. Здесь нет роскошных дворцов и величественных храмов. В этих районах замер тот самый Петербург, о котором так много говорят. Я приглашаю Вас прогуляться 👣 со мной по Спасской части и Коломне, поговорить об истории 📖 нашей страны и о её значении для нас.

Важно: Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.