С воды Петербург раскрывается совсем по-другому: старинные фасады становятся ближе, мосты и набережные смотрятся особенно красиво, а сам маршрут создаёт то самое ощущение атмосферной Северной столицы. Вы будете на катере только в своей компании, поэтому всё пройдёт в комфортной обстановке. Можно просто отдыхать под любимую музыку, наслаждаться видами и делать фото.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
- Мы встретимся у причала на набережной канала Грибоедова
- Пройдём по каналу и выйдем на Фонтанку
- Вы увидите с воды Спас на Крови, Банковский мост со львами, исторические здания и набережные в центре города
- После прогулки мы вернёмся к месту отправления
Организационные детали
- Прогулка пройдёт на моторном катере вместимостью до 5 пассажиров. На борту есть удобные места для отдыха, тент от солнца, пледы, бокалы и аудиосистема
- Перед отправлением капитан проводит инструктаж по технике безопасности, есть спасательные жилеты
- С собой можно взять еду и напитки, кроме красного вина и красных ягод. Весной и осенью рекомендуем иметь тёплую одежду, летом — головной убор и солнцезащитные средства
- Дополнительно при желании оплачиваются сопровождение гида, фотосессия, цветы, украшение катера, живая музыка и готовый пикник. Детали обсудим в переписке
- С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной канала Грибоедова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 75 туристов
Я живу и работаю в Санкт-Петербурге, а катерный отдых стал для меня не просто хобби, а делом жизни. Мы с семьёй начали заниматься прогулками на катере ещё в Крыму, а
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Камерная прогулка на катере по уютным каналам Санкт-Петербурга»
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка на катере «Голландец» по водам Санкт-Петербурга
Насладиться видами города и отдохнуть на комфортабельном судне
Начало: Грибоедова
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
По рекам и каналам Санкт-Петербурга на катере с музыкой
Увидеть город с воды и попеть на борту
Начало: На набережной канала Грибоедова
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
7110 ₽
7900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По каналам Петербурга на элитном катере с гидом
Пройти на катере по парадным и необычным водным маршрутам, слушая интересные живые рассказы
Начало: Река Мойка
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки 133
8415 ₽
9900 ₽ за всё до 6 чел.
от 6500 ₽ за экскурсию