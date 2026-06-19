Утреннее путешествие на байдарке по каналам Санкт-Петербурга - это уникальная возможность увидеть город в первых лучах солнца.
Опытный инструктор обучит управлению байдаркой, а маршрут пролегает по живописным местам, включая канал Грибоедова
Опытный инструктор обучит управлению байдаркой, а маршрут пролегает по живописным местам, включая канал Грибоедова
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Уникальные виды на рассвете
- 🛶 Легкость управления байдаркой
- 🏛 Достопримечательности с воды
- 👨🏫 Опытный инструктор
- 🧘♂️ Спокойный ритм и отдых
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки на байдарке в Санкт-Петербурге - это летние месяцы с июня по август, когда погода наиболее благоприятна и комфортна. В это время можно насладиться теплыми утренними лучами и минимальной загруженностью каналов. Весной и осенью, в апреле, мае и сентябре, также возможны прогулки, но стоит учитывать прохладные утренние температуры. Зимой прогулки не проводятся из-за ледяного покрова на реках и каналах.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Казанский собор
- Спас на Крови
- Исаакиевский собор
- Новая Голландия
Описание экскурсии
- Мы совершим неспешное путешествие по каналу Грибоедова и реке Мойке — по самому живописному маршруту в центре города
- За 2,5 часа пройдём под 31 мостом
- Увидим Казанский собор, Спас на Крови, Исаакиевский собор, Новую Голландию и десятки других достопримечательностей
Наше снаряжение:
- Байдарки «Шуя» — современные и удивительно простые в управлении
- Карбоновые весла — лёгкие и тёплые на ощупь
- Спасательные жилеты — практичные, с удобными карманами
Организационные детали
- Перед стартом я подробно объясню основы управления байдаркой и технику безопасности
- Принять участие в прогулке на байдарках могут путешественники старше 7 лет
- Мои маршруты и снаряжение рассчитаны таким образом, чтобы люди без спортивной подготовки могли в спокойном ритме пройти дистанцию. Периодически будем делать остановки для отдыха
ежедневно в 05:30
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 24 раза на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Крюкова канала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 130 туристов
Приветствую вас, друзья:) Петербург — город рек, каналов и мостов, любоваться им следует именно с воды. Буду несказанно рад продемонстрировать красоты моего родного города с борта комфортабельной и безопасной байдарки. С 2012
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
так получились, что на маршруте были только мы с женой и Дима! нам очень понравилось, неспешно прогулялись по лучшим локациям города, Дима провел замечательную экскурсию ! нам 70+++, мы справились! рекомендуем всем / очень интересно и красиво!👍
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А
Отличное приключение! Близость к воде и городу завораживает!
Маршрут не сложный, предусмотрены места отдыха.
Дмитрий отличный собеседник и рассказчик - житель Петербурга.
Байдарки остойчивые и ходкие, в отличном состоянии, сидеть удобно имеется юбка защищающая от брызг.
После путешествия по каналам есть задумка отправится в поход по Неве)
Маршрут не сложный, предусмотрены места отдыха.
Дмитрий отличный собеседник и рассказчик - житель Петербурга.
Байдарки остойчивые и ходкие, в отличном состоянии, сидеть удобно имеется юбка защищающая от брызг.
После путешествия по каналам есть задумка отправится в поход по Неве)
Дмитрий
Ответ организатора:
Ай, как приятно!
И вам Андрей, большое спасибо)
И вам Андрей, большое спасибо)
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А
Справлялись на двухместный каяке/байдарке с сыном 9 лет.
Очень понравилось! Собралась очень приятная компания, Дмитрий рассказывал нам по пути истории Петербурга, каналов и мостов, которые встречались нам по маршруту.
Повезло с погодой)
Очень хорошо, что надеваются защитные "юбки", благодаря которым вода не заливается в байдарку.
Дмитрий еще и активно фотографировал группу, и пришлёт фото))
Очень понравилось! Собралась очень приятная компания, Дмитрий рассказывал нам по пути истории Петербурга, каналов и мостов, которые встречались нам по маршруту.
Повезло с погодой)
Очень хорошо, что надеваются защитные "юбки", благодаря которым вода не заливается в байдарку.
Дмитрий еще и активно фотографировал группу, и пришлёт фото))
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Прогулка превзошла все мои ожидания, очень понравилось. Спасибо Дмитрию - организация на высоте, снаряжение все в идеальном состоянии, для меня это важно, маршрут позволил насладиться красотами города с необычного ракурса, даже с прогулочных катеров нет такого ощущения. К концу прогулки чувствуется приятная усталость, но это не помешало последующий день провести активно, скорее даже наоборот
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Ч
Интересная активность. Посмотреть знаковые места, но немного с другого ракурса. По организации вопросов нет. Рекомендую
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Т
Первый раз на байдарках — и это было супер! Дмитрий нашел подход ко всей нашей компании. Объяснял все очень доступно и проявлял внимание на протяжении всей экскурсии. Отдых получился активным и запоминающимся. Спасибо за ваше терпение и профессионализм!
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