Утреннее путешествие на байдарке по каналам Санкт-Петербурга - это уникальная возможность увидеть город в первых лучах солнца.Опытный инструктор обучит управлению байдаркой, а маршрут пролегает по живописным местам, включая канал Грибоедова

и реку Мойку. Участники увидят знаменитые достопримечательности, такие как Казанский собор и Спас на Крови. Прогулка длится 2,5 часа и подходит для всех, кто старше 7 лет. Специальное снаряжение обеспечивает комфорт и безопасность

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки на байдарке в Санкт-Петербурге - это летние месяцы с июня по август, когда погода наиболее благоприятна и комфортна. В это время можно насладиться теплыми утренними лучами и минимальной загруженностью каналов. Весной и осенью, в апреле, мае и сентябре, также возможны прогулки, но стоит учитывать прохладные утренние температуры. Зимой прогулки не проводятся из-за ледяного покрова на реках и каналах.

Сейчас июнь — это идеальное время.