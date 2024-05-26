Экскурсии в Коломну из Санкт-Петербурга

Найдено 5 экскурсий в категории «Коломна» в Санкт-Петербурге, цены от 690 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Камерные берега Спасской части
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Камерные берега Спасской части
Начало: Ст. метро Сенная площадь
Расписание: По четвергам в 10:00. Индивидуально по договорённости
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 7 500 за всё до 6 чел.
От Центра до Коломны: дома и люди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
От Центра до Коломны: дома и люди
Начало: Ст. метро «Адмиралтейская»
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
3 500 за всё до 5 чел.
Дворами между церквãми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Дворами между церквãми
Начало: Никольский сквер у Ново-Никольского моста
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 18:30
10 июня в 19:00
3 000 за всё до 6 чел.
Романтическая Коломна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Романтическая Коломна
Начало: Пл. Труда
Расписание: по запросу
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
от 3 500 за всё до 5 чел.
Литературный Петербург: аудиоэкскурсия по местам великих писателей
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Литературный Петербург: аудиоэкскурсия по местам великих писателей
Начало: Набережная реки Фонтанки, 118
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    От Центра до Коломны: дома и люди
    Очень понравилась экскурсия, живём здесь много лет, учились в ГУАПе маршрут исхожен тысячу раз, но истории домов и людей были нам мало известны. Лилия отвечала на все наши вопросы. Будем с радостью ещё ходить на экскурсии по любимому городу.
  • Д
    Дмитрий
    23 мая 2024
    Романтическая Коломна
    Все хорошо. Не ставлю максимальных оценок, ведь всегда есть потенциал для роста. Экскурсия очень понравилась, давно хотелось начать знакомиться с непарадным Петербургом, и это начало оправдало ожидания. Спасибо, Лилия, мы обязательно еще увидимся.
  • М
    Мария
    3 мая 2024
    Романтическая Коломна
    Отличная экскурсия! Много интересной информации, прекрасно выстроенный маршрут. Редкая экскурсия. Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    24 февраля 2024
    Дворами между церквãми
    Замечательная познавательная прогулка по Коломне. Узнали много нового о городе и его выдающихся личностях: архитекторы, поэты и писатели, правители, художники и музыканты. Рассказ Алисы был интересным и познавательным. Спасибо за приятно проведанное время!
  • С
    Сергей
    3 января 2024
    От Центра до Коломны: дома и люди
    Экскурсия была крайне интересной и познавательной. Мы узнали историю многих особняков на Большой Морской улице. А также историю района Коломна,
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    находящегося в западной части Петербурга, здесь жили и останавливались многие известные личности. Впервые побывали в Новой Голландии, районе, о котором очень много слышал, но только сейчас прошел по его центральной части. В новогодние праздники это место живет особой жизнью, масса людей приезжают сюда и находят здесь интересные мероприятия и развлечения.

  • H
    Hi+79031
    25 декабря 2023
    От Центра до Коломны: дома и люди
    Большое спасибо Лиле за интересную, познавательную и в чем-то необычную экскурсию, когда через историю домов и людей перед глазами встаёт
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    ЭПОХА!!! Лиля вкладывает в свой рассказ не только знания, но и душу. И ни один вопрос не остался без ответа!!! Спасибо, Лилия, и до новых встреч! С огромной благодарностью, Максим и Лена

  • О
    Олеся
    24 октября 2023
    Загадай Желание в Петербурге
    Попросили исполнить желания зайку Афанасия, сфинксов, Атлантов, Петербургского ангела в измайловском саду. Узнали о мистических треугольниках, семимостье и почему мост называется «поцелуев». Легко и очень интересно! Спасибо организатору Виктории за четкое сопровождение и Артему за комфортную экскурсию.
  • М
    Милена
    30 сентября 2023
    Загадай Желание в Петербурге
    Море эмоций, впечатлений, всё на позитиве с положительной энергетикой, приятным общением… обязательно обратимся ещё раз!!! 100 из 10 балов. Нам
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    не просто рассказывали историю, а были внимательны к нашим вопросам, к тому, что нас интересует:) был контакт на 100%, а это очень важно! Рекомендуем всем знакомым и Вам в том числе:)

  • З
    Зоя
    28 сентября 2023
    Романтическая Коломна
    Сам по себе район Коломна Санкт-Петербурга интересен, разнообразен и многолик, но в компании с нашим экскурсоводом Лилией он расцветал ещё
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    больше. 2,5 часа в рассказах об истории и жителях пролетели незаметно. Глубокое знание исторического материала, хорошая и правильная его подача нас покорила.

  • И
    Ильсур
    17 июля 2023
    Знакомство с городом
    Прекрасная экскурсия, отличный гид. Нашей большой компании из 12 человек очень понравилось. Спасибо за организацию Леониду и нашему замечательному гиду Елене. Всем рекомендую их.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Коломна»

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  7. Петропавловская крепость
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  9. Зимний дворец
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Коломна" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 690 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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