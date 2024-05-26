Н Наталья От Центра до Коломны: дома и люди Очень понравилась экскурсия, живём здесь много лет, учились в ГУАПе маршрут исхожен тысячу раз, но истории домов и людей были нам мало известны. Лилия отвечала на все наши вопросы. Будем с радостью ещё ходить на экскурсии по любимому городу.

Д Дмитрий Романтическая Коломна Все хорошо. Не ставлю максимальных оценок, ведь всегда есть потенциал для роста. Экскурсия очень понравилась, давно хотелось начать знакомиться с непарадным Петербургом, и это начало оправдало ожидания. Спасибо, Лилия, мы обязательно еще увидимся.

М Мария Романтическая Коломна Отличная экскурсия! Много интересной информации, прекрасно выстроенный маршрут. Редкая экскурсия. Рекомендую!

Ю Юлия Дворами между церквãми Замечательная познавательная прогулка по Коломне. Узнали много нового о городе и его выдающихся личностях: архитекторы, поэты и писатели, правители, художники и музыканты. Рассказ Алисы был интересным и познавательным. Спасибо за приятно проведанное время!

С Сергей От Центра до Коломны: дома и люди читать дальше находящегося в западной части Петербурга, здесь жили и останавливались многие известные личности. Впервые побывали в Новой Голландии, районе, о котором очень много слышал, но только сейчас прошел по его центральной части. В новогодние праздники это место живет особой жизнью, масса людей приезжают сюда и находят здесь интересные мероприятия и развлечения. Экскурсия была крайне интересной и познавательной. Мы узнали историю многих особняков на Большой Морской улице. А также историю района Коломна,

H Hi+79031 От Центра до Коломны: дома и люди читать дальше ЭПОХА!!! Лиля вкладывает в свой рассказ не только знания, но и душу. И ни один вопрос не остался без ответа!!! Спасибо, Лилия, и до новых встреч! С огромной благодарностью, Максим и Лена Большое спасибо Лиле за интересную, познавательную и в чем-то необычную экскурсию, когда через историю домов и людей перед глазами встаёт

О Олеся Загадай Желание в Петербурге Попросили исполнить желания зайку Афанасия, сфинксов, Атлантов, Петербургского ангела в измайловском саду. Узнали о мистических треугольниках, семимостье и почему мост называется «поцелуев». Легко и очень интересно! Спасибо организатору Виктории за четкое сопровождение и Артему за комфортную экскурсию.

М Милена Загадай Желание в Петербурге читать дальше не просто рассказывали историю, а были внимательны к нашим вопросам, к тому, что нас интересует:) был контакт на 100%, а это очень важно! Рекомендуем всем знакомым и Вам в том числе:) Море эмоций, впечатлений, всё на позитиве с положительной энергетикой, приятным общением… обязательно обратимся ещё раз!!! 100 из 10 балов. Нам

З Зоя Романтическая Коломна читать дальше больше. 2,5 часа в рассказах об истории и жителях пролетели незаметно. Глубокое знание исторического материала, хорошая и правильная его подача нас покорила. Сам по себе район Коломна Санкт-Петербурга интересен, разнообразен и многолик, но в компании с нашим экскурсоводом Лилией он расцветал ещё