1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Камерные берега Спасской части
Начало: Ст. метро Сенная площадь
Расписание: По четвергам в 10:00. Индивидуально по договорённости
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 7 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
От Центра до Коломны: дома и люди
Начало: Ст. метро «Адмиралтейская»
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дворами между церквãми
Начало: Никольский сквер у Ново-Никольского моста
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 18:30
10 июня в 19:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтическая Коломна
Начало: Пл. Труда
Расписание: по запросу
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Литературный Петербург: аудиоэкскурсия по местам великих писателей
Начало: Набережная реки Фонтанки, 118
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья26 мая 2024Очень понравилась экскурсия, живём здесь много лет, учились в ГУАПе маршрут исхожен тысячу раз, но истории домов и людей были нам мало известны. Лилия отвечала на все наши вопросы. Будем с радостью ещё ходить на экскурсии по любимому городу.
- ДДмитрий23 мая 2024Все хорошо. Не ставлю максимальных оценок, ведь всегда есть потенциал для роста. Экскурсия очень понравилась, давно хотелось начать знакомиться с непарадным Петербургом, и это начало оправдало ожидания. Спасибо, Лилия, мы обязательно еще увидимся.
- ММария3 мая 2024Отличная экскурсия! Много интересной информации, прекрасно выстроенный маршрут. Редкая экскурсия. Рекомендую!
- ЮЮлия24 февраля 2024Замечательная познавательная прогулка по Коломне. Узнали много нового о городе и его выдающихся личностях: архитекторы, поэты и писатели, правители, художники и музыканты. Рассказ Алисы был интересным и познавательным. Спасибо за приятно проведанное время!
- ССергей3 января 2024Экскурсия была крайне интересной и познавательной. Мы узнали историю многих особняков на Большой Морской улице. А также историю района Коломна,
- HHi+7903125 декабря 2023Большое спасибо Лиле за интересную, познавательную и в чем-то необычную экскурсию, когда через историю домов и людей перед глазами встаёт
- ООлеся24 октября 2023Загадай Желание в ПетербургеПопросили исполнить желания зайку Афанасия, сфинксов, Атлантов, Петербургского ангела в измайловском саду. Узнали о мистических треугольниках, семимостье и почему мост называется «поцелуев». Легко и очень интересно! Спасибо организатору Виктории за четкое сопровождение и Артему за комфортную экскурсию.
- ММилена30 сентября 2023Загадай Желание в ПетербургеМоре эмоций, впечатлений, всё на позитиве с положительной энергетикой, приятным общением… обязательно обратимся ещё раз!!! 100 из 10 балов. Нам
- ЗЗоя28 сентября 2023Сам по себе район Коломна Санкт-Петербурга интересен, разнообразен и многолик, но в компании с нашим экскурсоводом Лилией он расцветал ещё
- ИИльсур17 июля 2023Знакомство с городомПрекрасная экскурсия, отличный гид. Нашей большой компании из 12 человек очень понравилось. Спасибо за организацию Леониду и нашему замечательному гиду Елене. Всем рекомендую их.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Коломна»
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