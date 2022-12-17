Я хочу показать вам, что прошлое можно узнавать не только по памятникам и скучным датам. Напротив, оно хранится совсем в других местах — например, у братьев наших меньших, которых в городе больше, чем кажется! Давайте прогуляемся по центру Северной столицы, поговорим о реальных животных на страже Петербурга и о его сказочных защитниках, а заодно прочитаем историю города, затесавшуюся среди скульптур, фасадов и уютных двориков.

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Описание

Что вас ожидает

Город символов и желаний

На прогулке мы полюбуемся мохнатыми и пернатыми, хвостатыми и рогатыми, копытными и чешуйчатыми хранителями Петербурга. Обсудим, где (кроме зоопарка) можно познакомиться с живыми животными, какие звери были любимцами наших царей и откуда в Петербурге столько львов и их родственников — от кошек до грифонов. Разберемся в символах, спрятанных в скульптурах животных. И конечно, загадаем желания: где-то можно просить денег, где-то — успехов в учебе, а кто-то и вовсе исполняет всё, что захочешь.

Сказочные защитники Петербурга

Вместе с детьми мы отправимся на прогулку по центральному району города. Я скорректирую маршрут, учитывая возраст и пожелания ребят. Мы увидим грифонов Банковского моста и нефонтан по соседству, сфинксов Строгановского дворца и конечно, знаменитого Чижика-Пыжика. Заглянем в Китайский дворик, поищем коней на Малой Конюшенной и познакомимся с котами на Малой Садовой. А по пути обнаружим маленькие городские секреты: где гнездится пингвин, где затаились русалки, а где спрятались животные с тремя головами.

Организационные детали