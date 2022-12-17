На нашей экскурсии по парадному Петербургу дети в прямом смысле откроют для себя самые примечательные места города. Распечатывая конверты с загадками, ребята узнают подробности из мира театра и оперы, встретят местных котов и кошек — и некоторых даже покормят. Так прогулка по главным улицам Северной столицы, от площади Островского до площади Искусств, превратится в веселую игру!

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Описание

Что вас ожидает

Формат экскурсии

Мы разработали специальный детский маршрут по центру Санкт-Петербурга. Прогулка не похожа на обычную «взрослую» экскурсию: это не просто интересный рассказ, а игра, викторина и даже немного квест.

Детям предстоит внимательно осматриваться вокруг и выбирать карточку с верным изображением местности (не перепутав при этом дворцы, мосты и памятники!). А после рассказа гида они откроют конверты с заданиями — простыми и посложнее, серьезными и совсем шуточными.

Интереснее — пешком!

Наши гиды познакомят юных путешественников с величественным Петербургом и сделают так, чтобы они ничего не упустили и не заскучали. Дети научатся смотреть и видеть, сравнивать и анализировать, думать самостоятельно и — конечно же — любить наш город!

На маршруте нам встретятся как известные туристические места — цирк, Михайловский сад, собор Спаса на Крови — так и потайные уголки города, откуда можно перенестись на несколько веков назад или прямиком в солнечную Италию! По пути подслушаем секреты и государыни императрицы Екатерины Великой, и крошечного Чижика-Пыжика.

🥇Всех участников прогулки, которые не собьются с пути и верно заполнят дневник путешественника, ждут памятные медали.

Организационные детали

Экскурсия подойдет для детей от 5 до 10 лет

Сопровождение взрослых обязательно

Реквизит для проведения экскурсии (дневник путешественника, медаль) в стоимость не входит и оплачивается на месте перед началом прогулки. Стоимость: 300 руб. за каждый комплект.