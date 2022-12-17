Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга

Посмотреть знаменитые места и памятники, или бродилки-находилки для детей 5-10 лет

На нашей экскурсии по парадному Петербургу дети в прямом смысле откроют для себя самые примечательные места города.

Распечатывая конверты с загадками, ребята узнают подробности из мира театра и оперы, встретят местных котов и кошек — и некоторых даже покормят.

Так прогулка по главным улицам Северной столицы, от площади Островского до площади Искусств, превратится в веселую игру!
Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Формат экскурсии

Мы разработали специальный детский маршрут по центру Санкт-Петербурга. Прогулка не похожа на обычную «взрослую» экскурсию: это не просто интересный рассказ, а игра, викторина и даже немного квест.

Детям предстоит внимательно осматриваться вокруг и выбирать карточку с верным изображением местности (не перепутав при этом дворцы, мосты и памятники!). А после рассказа гида они откроют конверты с заданиями — простыми и посложнее, серьезными и совсем шуточными.

Интереснее — пешком!

Наши гиды познакомят юных путешественников с величественным Петербургом и сделают так, чтобы они ничего не упустили и не заскучали. Дети научатся смотреть и видеть, сравнивать и анализировать, думать самостоятельно и — конечно же — любить наш город!

На маршруте нам встретятся как известные туристические места — цирк, Михайловский сад, собор Спаса на Крови — так и потайные уголки города, откуда можно перенестись на несколько веков назад или прямиком в солнечную Италию! По пути подслушаем секреты и государыни императрицы Екатерины Великой, и крошечного Чижика-Пыжика.

🥇Всех участников прогулки, которые не собьются с пути и верно заполнят дневник путешественника, ждут памятные медали.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет для детей от 5 до 10 лет
  • Сопровождение взрослых обязательно
  • Реквизит для проведения экскурсии (дневник путешественника, медаль) в стоимость не входит и оплачивается на месте перед началом прогулки. Стоимость: 300 руб. за каждый комплект.
  • Просьба к родителям: даже если вам очень захочется помочь с заданиями, пожалуйста, дайте детям возможность подумать, они обязательно найдут правильный ответ сами. Просто иногда им нужно чуть больше времени, чем нам, взрослым. А если без подсказки никак, наш гид обязательно придет на помощь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Гостиный Двор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников☀️ЛетниеУлицы и переулки👩‍👧‍👦Для детей

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Аудиоэкскурсия по историческому центру Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Аудиоэкскурсия по историческому центру Петербурга
Приглашаем вас на прогулку по самому центру Санкт-Петербурга
Станция метро «Адмиралтейская»
590 за 1 человека
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Яна
Яна
5
31 отзыв
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Замечали ли вы, как детям непросто на взрослых экскурсиях
Петропавловская крепость
от 3 500 за всё до 3 чел.
Петербург, исполняющий мечты
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
5
1 отзыв
Петербург, исполняющий мечты
Пока закрыты музеи, смотрим памятники в центре города
ул. Думская, д. 2
от 2 000 за всё до 3 чел.
Места силы Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Иулиания
Иулиания
5
3 отзыва
Места силы Петербурга
Петербург - это то место, где сочетаются история
Московский пр, дом 1, у фонтана
600 за 1 человека
Открыть Петербург детям
1.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
4.9
438 отзывов
Часто заказывают
Открыть Петербург детям
Обзорная экскурсия для путешественников 7-12 лет - познавательная, но не скучная
на Дворцовой площади
Сегодня
Завтра
20 дек
22 дек
1 200 за 1 человека
Весь центр Петербурга с крыши
1 час
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.3
762 отзыва
Весь центр Петербурга с крыши
Петербург поражает своим величием! На нашей экскурсии вы посмотрите на показать город с иного ракурса
Александровский сад, у памятника Лермонтову
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
950 за 1 человека
Волшебная фотопрогулка в центре Петербурга
1 час
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гужвинская
Гужвинская
4.9
22 отзыва
Волшебная фотопрогулка в центре Петербурга
Прогуляйтесь по Петербургу в компании профессионального фотографа
оговаривается индивидуально
от 3 800 за всё до 5 чел.
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
8 отзывов
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
Всего в 1,5 часах езды на машине от центра Санкт-Петербурга находится знаменитое село Старая Ладога
По договорённости
15 590 за всё до 4 чел.
О Петре I и зарождении Петербурга - детям 7-12 лет
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
Нет отзывов
О Петре I и зарождении Петербурга - детям 7-12 лет
Представим, что нужно построить не просто город, а столицу! С чего начать и что для этого нужно?
на Сенатской площади
4 янв
800 за 1 человека
Тайными тропами по центру Петербурга
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Валерия
Валерия
5
3 отзыва
Тайными тропами по центру Петербурга
Посетить католическую базилику, отыскать арт-подвал и узнать о жизни знаменитой балерины
в районе м. Невский проспект
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
от 1 300 за всё до 10 чел.
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ползком
Ползком
5
4 отзыва
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
В ходе авторской экскурсии Центр наизнанку
Лиговский пр. , д. 47
6 000 за всё до 5 чел.
Аудиоэкскурсия «Многоликий Петербург»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Аудиоэкскурсия «Многоликий Петербург»
Совершите необычную прогулку по центру Петербурга и посмотрите
Кирпичный переулок, 1
890 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ