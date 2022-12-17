Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Формат экскурсии
Мы разработали специальный детский маршрут по центру Санкт-Петербурга. Прогулка не похожа на обычную «взрослую» экскурсию: это не просто интересный рассказ, а игра, викторина и даже немного квест.
Детям предстоит внимательно осматриваться вокруг и выбирать карточку с верным изображением местности (не перепутав при этом дворцы, мосты и памятники!). А после рассказа гида они откроют конверты с заданиями — простыми и посложнее, серьезными и совсем шуточными.
Интереснее — пешком!
Наши гиды познакомят юных путешественников с величественным Петербургом и сделают так, чтобы они ничего не упустили и не заскучали. Дети научатся смотреть и видеть, сравнивать и анализировать, думать самостоятельно и — конечно же — любить наш город!
На маршруте нам встретятся как известные туристические места — цирк, Михайловский сад, собор Спаса на Крови — так и потайные уголки города, откуда можно перенестись на несколько веков назад или прямиком в солнечную Италию! По пути подслушаем секреты и государыни императрицы Екатерины Великой, и крошечного Чижика-Пыжика.
🥇Всех участников прогулки, которые не собьются с пути и верно заполнят дневник путешественника, ждут памятные медали.
Организационные детали
Экскурсия подойдет для детей от 5 до 10 лет
Сопровождение взрослых обязательно
Реквизит для проведения экскурсии (дневник путешественника, медаль) в стоимость не входит и оплачивается на месте перед началом прогулки. Стоимость: 300 руб. за каждый комплект.
Просьба к родителям: даже если вам очень захочется помочь с заданиями, пожалуйста, дайте детям возможность подумать, они обязательно найдут правильный ответ сами. Просто иногда им нужно чуть больше времени, чем нам, взрослым. А если без подсказки никак, наш гид обязательно придет на помощь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Гостиный Двор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Приветствую вас от лица нашей команды! Мы работаем на туристическом рынке Петербурга с 2011 года.
Особенность нашей компании: мы делаем все, чтобы собрать самых творческих, самых интересных, самых способных гидов нашего города.
Практически с самого начала мы стали кроме взрослых экскурсий предлагать еще и детские. Когда-то эти экскурсии были разработаны для наших собственных детей. Дети выросли, а экскурсии остались. Причем год от года наши детские экскурсии изменяются, дополняются, улучшаются, становятся интереснее и разнообразнее. Наши детские экскурсии — это наше ноу-хау, наша визитная карточка и наша гордость!