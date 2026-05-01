Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

Е Елена Очень понравилась новая лодка — катамаран большой и свеженький, два этажа есть. Сверху удобно любоваться городом, а внизу классно сесть на мягкие диваны за столиками. И цены тут приятнее, чем у частников. Советую попробовать! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Василиса "Метеор в Кронштадт" нам очень понравился, корабль относительно новый и теплый, внутри чисто и просторно. Большие окна, через которые можно полюбоваться видами города. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Антон Отличные ребята, очень классные капитаны и вообще город просто супер красивый. Мне действительно все понравилось. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Артём Нам очень зашло. Крутые лодки с заботливой командой, а главное — гиды настоящие мастера. Они так душевно говорят о городе, что слушать одно удовольствие и каждый раз новые интересные моменты раскрывают, даже тем, кто в путешествиях не новенький. Обычно команды у причалов не особо отмечают, но они реально классные ребята и очаровательные девушки работают. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Виктор Всё было очень хорошо! Только это был… не Метеор (и даже не "Метеор"!?), а катамаран! 8( Вам был полезен этот отзыв? Да Нет