Всего за час комфортабельный катамаран доставит вас из центра Северной столицы в город морской славы Кронштадт. В конце пути катамаран сделает остановку на причале «Остров Фортов», где вы сможете сойти на берег.
Описание экскурсии
Продолжительность может быть изменена из-за подъёма уровня воды и перекрытия акваторий.
Скоростной трансфер в Кронштадт
Катамаран — аналог метеора и быстрый способ добраться из Петербурга в Кронштадт, минуя пробки и светофоры. Вы полюбуетесь панорамами Финского залива и увидите с воды несколько знаковых достопримечательностей: современный парк «Остров Фортов», Морской собор, Якорную площадь, Петровский парк и памятник Петру I.
Организационные детали
- Продолжительность 1 ч. На некоторых рейсах возможен заход в Петергоф, тогда время увеличивается до 1,5 ч
- Это скоростной трансфер, не предполагающий экскурсионного сопровождения
- На борту свободная рассадка
- Маршрут может корректироваться в зависимости от уровня воды
- Рейсы осуществляются на скоростных катамаранах «Котлин» или СПК «Метеор». Судоходная компания оставляет за собой право на замену судна, но время в пути не меняется
- Также вы можете забронировать катамаран из Кронштадта в Петербург (с причала «Остров Фортов»)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале "Сенатская пристань" или "Дворцовая пристань" (на ваш выбор при бронировании)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нева Тревел — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 5582 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень понравилась новая лодка — катамаран большой и свеженький, два этажа есть. Сверху удобно любоваться городом, а внизу классно сесть на мягкие диваны за столиками. И цены тут приятнее, чем у частников. Советую попробовать!
В
"Метеор в Кронштадт" нам очень понравился, корабль относительно новый и теплый, внутри чисто и просторно. Большие окна, через которые можно полюбоваться видами города.
А
Отличные ребята, очень классные капитаны и вообще город просто супер красивый. Мне действительно все понравилось.
А
Нам очень зашло. Крутые лодки с заботливой командой, а главное — гиды настоящие мастера. Они так душевно говорят о городе, что слушать одно удовольствие и каждый раз новые интересные моменты раскрывают, даже тем, кто в путешествиях не новенький. Обычно команды у причалов не особо отмечают, но они реально классные ребята и очаровательные девушки работают.
В
Всё было очень хорошо! Только это был… не Метеор (и даже не "Метеор"!?), а катамаран! 8(
О
Отличная прогулка на Метеоре. Быстро и комфортно.
