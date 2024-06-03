1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Речная прогулка на частном катере по Санкт-Петербургу - это возможность увидеть город с воды, наслаждаясь уединением и комфортом
Начало: По согласованию
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:00
74076 667₽ за всё до 8 чел.
Групповая
6.5 часов
Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне
Познакомиться с прославленным городом и парком «Остров фортов» в удобном формате
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 09:00
9 июня в 10:00
4 300₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка на парусной яхте
В компании друзей и близких проплыть по акватории Невы и узнать о яхтенном деле
Начало: В районе метро Крестовский остров
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтическая прогулка на парусной яхте
Полюбоваться Северной Венецией с воды и узнать, как ходить под парусом
Начало: В районе метро Крестовский остров
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1 час
В Питере - плыть
Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
12 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
По каналам Петербурга на катере с гидом
Проплыть по парадным и необычным водным маршрутам, слушая интересные живые рассказы
Начало: Река Мойка
Завтра в 11:30
9 июня в 11:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Круиз
1 час
Популярное предложение
По Петербургу - на круизном катере
С комфортом пронестись по акватории Невы и насладиться архитектурой города
Начало: Петроградская
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Отправиться на водную прогулку по каналам и Неве и узнать город через истории его жителей
Начало: На Петроградской набережной д. 6 (около крейсера А...
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
15 000₽ за всё до 11 чел.
Аудиогид
1 час
На моторном катере - по рекам и каналам Петербурга
Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга с аудиогидом. Насладитесь видами города и узнайте его историю, не выходя из комфортабельного судна
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 22:45
Завтра в 11:30
1 600₽ за человека
скидка
25%
Групповая
2 часа
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
Прокатиться по главным рекам Петербурга и полюбоваться разводом мостов
Начало: На набережная реки Мойка
Завтра в 23:50
9 июня в 23:50
22501 688₽ за человека
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу на закате под живую музыку
Насладитесь вечерним Санкт-Петербургом на комфортабельном теплоходе с живой музыкой. Виды Финского залива, стадиона «Зенит Арена» и Лахта-центра ждут вас
Начало: На набережной Макарова, 32
Завтра в 21:45
9 июня в 21:45
1200900₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
Проплыть по Неве к северным островам Петербурга и проводить закат на групповой экскурсии с гидом
Начало: На причале вблизи «Медного всадника» (станция метр...
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
1 800₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
Полюбоваться Петербургом на быстроходном катере
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
2 300₽ за человека
Групповая
6 часов
В Петергоф на скоростном судне: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
Переправьтесь через Финский залив на метеоре или катамаране и погрузитесь в красоту Петергофа. Откройте для себя величие Нижнего парка и роскошь Большого дворца
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
5 950₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
Авторская экскурсия по уникальному маршруту с аудиогидом и погружением в морскую историю Петербурга
Начало: У причала на набережной реки Фонтанки вблизи станц...
Завтра в 13:45
9 июня в 13:45
1 600₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной р. Фонтанки
Завтра в 12:45
9 июня в 11:30
17001 530₽ за человека
Аудиогид
1 час
На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга
Открыть парадный центр с воды на групповой прогулке с аудиогидом
Начало: На набережной реки Фонтанка
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 450₽ за человека
скидка
30%
Аудиогид
2.5 часа
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона
Начало: На набережной реки Фонтанка
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
27001 890₽ за человека
скидка
25%
Групповая
2 часа
Ночная теплоходная прогулка - от причала Кронверкский мост
Прокатиться по главным рекам Петербурга и полюбоваться разводом мостов
Начало: Возле Кронверкского моста
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
22501 688₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на катере в Петербурге
Прокатиться по рекам и каналам Северной Венеции в компании опытного капитана
Начало: На набережной Фонтанки
9 июня в 13:30
10 июня в 10:30
6 500₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
2.5 часа
К разводным мостам - на ночном теплоходе
Увидеть Петербург в вечерней подсветке, а также его главное «шоу» на воде под рассказы аудиогида
Начало: У памятника «Медный всадник»
Расписание: ежедневно в 23:30
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
2 500₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
Прогулка на теплоходе ночью и краткая информация о символах города
Начало: На набережной Фонтанки, 5 минут пешком от станций ...
Сегодня в 23:55
Завтра в 23:55
1 700₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия на катере по разводным мостам Петербурга
Прогулка на катере по ночному Санкт-Петербургу с просмотром развода мостов. Насладитесь видами исторических достопримечательностей и романтической атмосферой
Начало: На набережной р. Фонтанки
Завтра в 23:50
10 июня в 23:50
2 000₽ за человека
Групповая
6.5 часов
В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
Отправиться в русский Версаль, впечатлиться интерьерами дворца и прогуляться среди фонтанов
Начало: На Английской набережной
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
5 500₽ за человека
Групповая
1 час
По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе
Полюбоваться городом с воды и подплыть к Петропавловской крепости во время выстрела пушки
Начало: На причале вблизи Медного всадника
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000₽ за человека
скидка
30%
Аудиогид
1 час
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
Пройти по главным водным артериям города на теплоходе
Начало: На набережной Фонтанки, вблизи БДТ
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
1200840₽ за человека
Групповая
9 часов
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
Успеть всё на самой насыщенной групповой экскурсии из Петербурга
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
7 550₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
Прокатиться по рекам и каналам, взглянуть на город с воды и увидеть пять разводных мостов
Начало: На причале в 10 минутах ходьбы от ст. м «Невский п...
9 июня в 23:30
12 июня в 23:30
16 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Разводные мосты на частном катере
Прокатиться по ночной Неве с комфортом и полюбоваться «летящими» мостами
Начало: У Лопухинского сада
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
19 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
Все дворцы, площади, набережные и мосты в насыщенной поездке по великолепному граду
Начало: На площади Искусств
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 490₽ за человека
Групповая
2 часа
Парадный Петербург с выходом в Финский залив
Насладиться городскими пейзажами и водными просторами с борта теплохода-ресторана
Начало: На причале «Спуск со львами»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 400₽ за человека
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Проплыть по Неве до Финского залива мимо живописных берегов Петербурга
Начало: На Адмиралтейской наб
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 400₽ за человека
Групповая
1 час
На метеоре - в Петергоф
Добраться до дворцово-паркового комплекса по воде всего за 40 минут
Начало: На причале «Спуск со львами»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 400₽ за человека
Групповая
2 часа
Северные острова дельты Невы на теплоходе «Корюшка»
Прокатиться на двухпалубном комфортабельном теплоходе и насладиться видами Северной столицы
Начало: На причале «Спуск со львами»
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 400₽ за человека
Групповая
12 часов
Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя
По волнам Ладоги - к местам тишины и молитвенного отдохновения
Начало: Возле станции метро «Озерки»
Расписание: в четверг и пятницу в 09:00
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
4 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
От центра до Финского залива: прогулка на катере
Отправиться в путешествие по рекам Петербурга и раскрыть тайны известных достопримечательностей
Начало: У станции метро «Невский проспект»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
15 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Погрузиться в романтическую атмосферу ночного Петербурга и увидеть с катера, как разводят мосты
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 23:30
9 июня в 23:30
2300020 700₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
Проплыть по рекам и каналам, слушая истории и легенды Северной столицы
9 июня в 04:30
10 июня в 00:45
от 10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
На катере - по Финскому заливу и центру города
Прокатиться на современном катере «Стремительный» и полюбоваться Петербургом с воды
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
15 600₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
2 часа
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
Полюбоваться достопримечательностями и мостами на водной прогулке по историческому центру
Начало: Рядом с Лопухинским садом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:45
15 600₽ за всё до 7 чел.
Квест
3 часа
Точка координат: командный квест на парусной яхте
Проявить себя в роли штурмана или капитана, выполнить задания и проплыть по Финскому заливу
Начало: В районе метро Крестовский остров
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
22 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка под парусами + экскурсия по историческому яхт-клубу от гида-яхтсмена
Прикоснуться к истории яхтинга в России, узнать о парусном деле и полюбоваться сказочными видами
Начало: На Петровской косе
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 8 чел.
Круиз
2 часа
Круиз на теплоходе-ресторане "Ряпушка" к "Лахта-центру"
Вечер с живой музыкой и прекрасными видами на Петербург + возможность поужинать на борту
Начало: На Адмиралтейской наб
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
1 600₽ за человека
Групповая
3 часа
Джаз под разводными мостами
Насладиться водной прогулкой по ночному городу и музыкальным сопровождением
Начало: На причале «Спуск со львами»
Расписание: ежедневно в 23:50
Завтра в 23:50
9 июня в 23:50
2 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 июня 2024Это была обалденная прогулка на катере по Петербургу! На нашем небольшом катере мы проплыли по всем каналам и вышли в
- EEkaterina3 июня 2024Все супер, капитан Андрей очень дружелюбен и общителен
- ЕЕлена2 июня 2024Это была идеальная прогулка, когда всё сошлось как пазл: цветущее начало лета, предзакатное время, комфортный катер, весёлый обаятельный капитан Юрий
- ААлёна2 июня 2024Дарили рыбалку родителям на День рождения! Договорились за месяц, все договорённости были соблюдены. Организатор Валентин очень пунктуальный, все подробно объяснил
- ААлександра2 июня 2024Яркая, насыщенная эмоциями прогулка по Фонтанке со зрелищным выходом в Неву (мы катались 1,5 часа). Юрий учёл все наши пожелания
- ООльга1 июня 2024Отличный вариант зайти в акваторию залива под парусом!!! Неповторимые ощущения гарантированы! Александр прекрасный, весёлый и очень гостеприимный морской гид! Однозначно рекомендуем!
- ВВалерия30 мая 2024Все отлично! Встретились в назначенном месте, сели на катер и поехали) Питер великолепен! Разводные мосты посмотреть с воды незабываемо!
- ЛЛюда29 мая 2024Очень рада, что удалось забронировать на вечер и увидеть закат с катера. Посмотрите какие виды! Сам катер отличный, нареканий нет,
- ДДарья29 мая 2024Это была отличная идея - взять экскурсию на закате! Самые лучшие виды как внутри города по улочкам, так и из
- ДДаша29 мая 2024Прогулка на катере превзошла все мои ожидания! Я, как коренной петербуржец, побывавший на многих экскурсиях, смело заявляю - это лучшая
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Речные прогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Речные прогулки" можно забронировать 75 экскурсий и билетов от 840 до 40 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 2773 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 75 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Речные прогулки», 2773 ⭐ отзыва, цены от 840₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август