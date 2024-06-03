Речные прогулки в Санкт-Петербурге

Найдено 75 экскурсий в категории «Речные прогулки» в Санкт-Петербурге, цены от 840 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
338 отзывов
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Речная прогулка на частном катере по Санкт-Петербургу - это возможность увидеть город с воды, наслаждаясь уединением и комфортом
Начало: По согласованию
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:00
74076 667 за всё до 8 чел.
Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне
🚀 На метеоре
Групповая
6.5 часов
72 отзыва
Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне
Познакомиться с прославленным городом и парком «Остров фортов» в удобном формате
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 09:00
9 июня в 10:00
4 300 за человека
Прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Прогулка на парусной яхте
В компании друзей и близких проплыть по акватории Невы и узнать о яхтенном деле
Начало: В районе метро Крестовский остров
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Романтическая прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Романтическая прогулка на парусной яхте
Полюбоваться Северной Венецией с воды и узнать, как ходить под парусом
Начало: В районе метро Крестовский остров
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
12 500 за всё до 2 чел.
В Питере - плыть
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
43 отзыва
В Питере - плыть
Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
12 300 за всё до 4 чел.
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200 за всё до 3 чел.
По каналам Петербурга на катере с гидом
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
18 отзывов
По каналам Петербурга на катере с гидом
Проплыть по парадным и необычным водным маршрутам, слушая интересные живые рассказы
Начало: Река Мойка
Завтра в 11:30
9 июня в 11:00
15 000 за всё до 6 чел.
По Петербургу - на круизном катере
🚤 На катере
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
1 час
19 отзывов
Популярное предложение
По Петербургу - на круизном катере
С комфортом пронестись по акватории Невы и насладиться архитектурой города
Начало: Петроградская
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
12 000 за всё до 10 чел.
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
58 отзывов
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Отправиться на водную прогулку по каналам и Неве и узнать город через истории его жителей
Начало: На Петроградской набережной д. 6 (около крейсера А...
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
15 000 за всё до 11 чел.
На катере - по малым рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Аудиогид
1 час
346 отзывов
На моторном катере - по рекам и каналам Петербурга
Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга с аудиогидом. Насладитесь видами города и узнайте его историю, не выходя из комфортабельного судна
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 22:45
Завтра в 11:30
1 600 за человека
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
⛴ На теплоходе
скидка
25%
Групповая
2 часа
43 отзыва
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
Прокатиться по главным рекам Петербурга и полюбоваться разводом мостов
Начало: На набережная реки Мойка
Завтра в 23:50
9 июня в 23:50
22501 688 за человека
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
66 отзывов
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу на закате под живую музыку
Насладитесь вечерним Санкт-Петербургом на комфортабельном теплоходе с живой музыкой. Виды Финского залива, стадиона «Зенит Арена» и Лахта-центра ждут вас
Начало: На набережной Макарова, 32
Завтра в 21:45
9 июня в 21:45
1200900 за человека
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
1.5 часа
229 отзывов
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
Проплыть по Неве к северным островам Петербурга и проводить закат на групповой экскурсии с гидом
Начало: На причале вблизи «Медного всадника» (станция метр...
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
1 800 за человека
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
Полюбоваться Петербургом на быстроходном катере
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
2 300 за человека
В Петергоф на скоростном судне: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
Групповая
6 часов
218 отзывов
В Петергоф на скоростном судне: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
Переправьтесь через Финский залив на метеоре или катамаране и погрузитесь в красоту Петергофа. Откройте для себя величие Нижнего парка и роскошь Большого дворца
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
5 950 за человека
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
🚤 На катере
Аудиогид
1.5 часа
3 отзыва
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
Авторская экскурсия по уникальному маршруту с аудиогидом и погружением в морскую историю Петербурга
Начало: У причала на набережной реки Фонтанки вблизи станц...
Завтра в 13:45
9 июня в 13:45
1 600 за человека
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
🚤 На катере
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной р. Фонтанки
Завтра в 12:45
9 июня в 11:30
17001 530 за человека
На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1 час
6 отзывов
На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга
Открыть парадный центр с воды на групповой прогулке с аудиогидом
Начало: На набережной реки Фонтанка
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 450 за человека
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
30%
Аудиогид
2.5 часа
82 отзыва
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона
Начало: На набережной реки Фонтанка
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
27001 890 за человека
Ночная теплоходная прогулка - от причала Кронверкский мост
⛴ На теплоходе
скидка
25%
Групповая
2 часа
16 отзывов
Ночная теплоходная прогулка - от причала Кронверкский мост
Прокатиться по главным рекам Петербурга и полюбоваться разводом мостов
Начало: Возле Кронверкского моста
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
22501 688 за человека
Индивидуальная прогулка на катере в Петербурге
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Индивидуальная прогулка на катере в Петербурге
Прокатиться по рекам и каналам Северной Венеции в компании опытного капитана
Начало: На набережной Фонтанки
9 июня в 13:30
10 июня в 10:30
6 500 за всё до 6 чел.
К разводным мостам - на ночном теплоходе
⛴ На теплоходе
Аудиогид
2.5 часа
1 отзыв
К разводным мостам - на ночном теплоходе
Увидеть Петербург в вечерней подсветке, а также его главное «шоу» на воде под рассказы аудиогида
Начало: У памятника «Медный всадник»
Расписание: ежедневно в 23:30
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
2 500 за человека
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1.5 часа
475 отзывов
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
Прогулка на теплоходе ночью и краткая информация о символах города
Начало: На набережной Фонтанки, 5 минут пешком от станций ...
Сегодня в 23:55
Завтра в 23:55
1 700 за человека
Прогулка на катере на развод мостов
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
122 отзыва
Групповая экскурсия на катере по разводным мостам Петербурга
Прогулка на катере по ночному Санкт-Петербургу с просмотром развода мостов. Насладитесь видами исторических достопримечательностей и романтической атмосферой
Начало: На набережной р. Фонтанки
Завтра в 23:50
10 июня в 23:50
2 000 за человека
В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
🚀 На метеоре
Групповая
6.5 часов
12 отзывов
В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
Отправиться в русский Версаль, впечатлиться интерьерами дворца и прогуляться среди фонтанов
Начало: На Английской набережной
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
5 500 за человека
По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
3 отзыва
По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе
Полюбоваться городом с воды и подплыть к Петропавловской крепости во время выстрела пушки
Начало: На причале вблизи Медного всадника
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000 за человека
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
⛴ На теплоходе
скидка
30%
Аудиогид
1 час
330 отзывов
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
Пройти по главным водным артериям города на теплоходе
Начало: На набережной Фонтанки, вблизи БДТ
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
1200840 за человека
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
🚀 На метеоре
⛴ На теплоходе
Групповая
9 часов
6 отзывов
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
Успеть всё на самой насыщенной групповой экскурсии из Петербурга
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
7 550 за человека
Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
Прокатиться по рекам и каналам, взглянуть на город с воды и увидеть пять разводных мостов
Начало: На причале в 10 минутах ходьбы от ст. м «Невский п...
9 июня в 23:30
12 июня в 23:30
16 000 за всё до 5 чел.
Разводные мосты на частном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Разводные мосты на частном катере
Прокатиться по ночной Неве с комфортом и полюбоваться «летящими» мостами
Начало: У Лопухинского сада
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
19 000 за всё до 6 чел.
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
32 отзыва
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
Все дворцы, площади, набережные и мосты в насыщенной поездке по великолепному граду
Начало: На площади Искусств
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 490 за человека
Парадный Петербург с выходом в Финский залив
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
6 отзывов
Парадный Петербург с выходом в Финский залив
Насладиться городскими пейзажами и водными просторами с борта теплохода-ресторана
Начало: На причале «Спуск со львами»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 400 за человека
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
4 отзыва
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Проплыть по Неве до Финского залива мимо живописных берегов Петербурга
Начало: На Адмиралтейской наб
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 400 за человека
На метеоре - в Петергоф
🚀 На метеоре
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
7 отзывов
На метеоре - в Петергоф
Добраться до дворцово-паркового комплекса по воде всего за 40 минут
Начало: На причале «Спуск со львами»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 400 за человека
Северные острова дельты Невы на теплоходе «Корюшка»
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
8 отзывов
Северные острова дельты Невы на теплоходе «Корюшка»
Прокатиться на двухпалубном комфортабельном теплоходе и насладиться видами Северной столицы
Начало: На причале «Спуск со львами»
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 400 за человека
Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя
Групповая
12 часов
2 отзыва
Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя
По волнам Ладоги - к местам тишины и молитвенного отдохновения
Начало: Возле станции метро «Озерки»
Расписание: в четверг и пятницу в 09:00
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
4 100 за человека
От центра до Финского залива: прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
От центра до Финского залива: прогулка на катере
Отправиться в путешествие по рекам Петербурга и раскрыть тайны известных достопримечательностей
Начало: У станции метро «Невский проспект»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
15 500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная прогулка на развод мостов
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Погрузиться в романтическую атмосферу ночного Петербурга и увидеть с катера, как разводят мосты
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 23:30
9 июня в 23:30
2300020 700 за всё до 11 чел.
Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
Проплыть по рекам и каналам, слушая истории и легенды Северной столицы
9 июня в 04:30
10 июня в 00:45
от 10 000 за всё до 5 чел.
На катере - по Финскому заливу и центру города
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
На катере - по Финскому заливу и центру города
Прокатиться на современном катере «Стремительный» и полюбоваться Петербургом с воды
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
15 600 за всё до 7 чел.
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
Полюбоваться достопримечательностями и мостами на водной прогулке по историческому центру
Начало: Рядом с Лопухинским садом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:45
15 600 за всё до 7 чел.
Точка координат: командный квест на парусной яхте
🛥 На яхте
Квест
3 часа
7 отзывов
Точка координат: командный квест на парусной яхте
Проявить себя в роли штурмана или капитана, выполнить задания и проплыть по Финскому заливу
Начало: В районе метро Крестовский остров
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
22 500 за всё до 5 чел.
Прогулка под парусами + экскурсия по историческому яхт-клубу от гида-яхтсмена
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Прогулка под парусами + экскурсия по историческому яхт-клубу от гида-яхтсмена
Прикоснуться к истории яхтинга в России, узнать о парусном деле и полюбоваться сказочными видами
Начало: На Петровской косе
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
22 000 за всё до 8 чел.
Круиз на теплоходе-ресторане "Ряпушка" к "Лахта-центру"
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
5 отзывов
Круиз на теплоходе-ресторане "Ряпушка" к "Лахта-центру"
Вечер с живой музыкой и прекрасными видами на Петербург + возможность поужинать на борту
Начало: На Адмиралтейской наб
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
1 600 за человека
Джаз под разводными мостами
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
9 отзывов
Джаз под разводными мостами
Насладиться водной прогулкой по ночному городу и музыкальным сопровождением
Начало: На причале «Спуск со львами»
Расписание: ежедневно в 23:50
Завтра в 23:50
9 июня в 23:50
2 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Обзорная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
    Это была обалденная прогулка на катере по Петербургу! На нашем небольшом катере мы проплыли по всем каналам и вышли в
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    акваторию, это были незабываемые ощущения! Юрий - очень клевый капитан, провел для нас обзорную экскурсию, показал все главные места, которые попались на нашем маршруте! Это были незабываемые впечатления, эмоции от прогулки захлестнули нас с головой и мы ушли абсолютно насквозь очарованные Петербургом, Невой и нашим невероятным капитаном 😎 Огромное спасибо!

  • E
    Ekaterina
    3 июня 2024
    Индивидуальная прогулка на развод мостов
    Все супер, капитан Андрей очень дружелюбен и общителен
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Обзорная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
    Это была идеальная прогулка, когда всё сошлось как пазл: цветущее начало лета, предзакатное время, комфортный катер, весёлый обаятельный капитан Юрий
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    и красивущий город. Мы проплыли по каналам и под мостами, а потом кааак вырвались в большую Неву! И кааааак прокатились по ней - захватило дух! Это было потрясающе. Лучше, чем мечталось) Нашему капитану - огромное спасибо за новые впечатления!

    Это была идеальная прогулка, когда всё сошлось как пазл: цветущее начало лета, предзакатное время, комфортный катерЭто была идеальная прогулка, когда всё сошлось как пазл: цветущее начало лета, предзакатное время, комфортный катерЭто была идеальная прогулка, когда всё сошлось как пазл: цветущее начало лета, предзакатное время, комфортный катерЭто была идеальная прогулка, когда всё сошлось как пазл: цветущее начало лета, предзакатное время, комфортный катерЭто была идеальная прогулка, когда всё сошлось как пазл: цветущее начало лета, предзакатное время, комфортный катерЭто была идеальная прогулка, когда всё сошлось как пазл: цветущее начало лета, предзакатное время, комфортный катерЭто была идеальная прогулка, когда всё сошлось как пазл: цветущее начало лета, предзакатное время, комфортный катерЭто была идеальная прогулка, когда всё сошлось как пазл: цветущее начало лета, предзакатное время, комфортный катерЭто была идеальная прогулка, когда всё сошлось как пазл: цветущее начало лета, предзакатное время, комфортный катерЭто была идеальная прогулка, когда всё сошлось как пазл: цветущее начало лета, предзакатное время, комфортный катер
  • А
    Алёна
    2 июня 2024
    Рыбалка в Финском заливе
    Дарили рыбалку родителям на День рождения! Договорились за месяц, все договорённости были соблюдены. Организатор Валентин очень пунктуальный, все подробно объяснил
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    и уточнил. Капитан Александр и гид Никита -отличная команда! Родители остались очень довольны: наловили рыбы (судака и окуня, как и обещали организаторы) и приехали домой счастливые, всем хвастались)), большое спасибо!!

    Дарили рыбалку родителям на День рождения! Договорились за месяц, все договорённости были соблюдены. Организатор Валентин очень
  • А
    Александра
    2 июня 2024
    Обзорная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
    Яркая, насыщенная эмоциями прогулка по Фонтанке со зрелищным выходом в Неву (мы катались 1,5 часа). Юрий учёл все наши пожелания
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    по скорости катания и объёму рассказа. Нам было важнее насладиться видами и отдохнуть, покачиваясь на волнах, поэтому выбрали минимум рассказа) Было супер!

    Яркая, насыщенная эмоциями прогулка по Фонтанке со зрелищным выходом в Неву (мы катались 1,5 часа). ЮрийЯркая, насыщенная эмоциями прогулка по Фонтанке со зрелищным выходом в Неву (мы катались 1,5 часа). Юрий
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Точка координат: командный квест на парусной яхте
    Отличный вариант зайти в акваторию залива под парусом!!! Неповторимые ощущения гарантированы! Александр прекрасный, весёлый и очень гостеприимный морской гид! Однозначно рекомендуем!
  • В
    Валерия
    30 мая 2024
    Индивидуальная прогулка на развод мостов
    Все отлично! Встретились в назначенном месте, сели на катер и поехали) Питер великолепен! Разводные мосты посмотреть с воды незабываемо!
  • Л
    Люда
    29 мая 2024
    От центра до Финского залива: прогулка на катере
    Очень рада, что удалось забронировать на вечер и увидеть закат с катера. Посмотрите какие виды! Сам катер отличный, нареканий нет,
    читать дальше

    были пледы, приятно, что можно приходить со своей едой и напитками Нужно понимать, что это всё же прогулку на катере, а не полноценная экскурсия Если вам это подходит, то смело берите Организатор всегда на связи, что несомненно радует. А сам Петербург прекрасен! ❤️🌅

    Очень рада, что удалось забронировать на вечер и увидеть закат с катера. Посмотрите какие виды! СамОчень рада, что удалось забронировать на вечер и увидеть закат с катера. Посмотрите какие виды! СамОчень рада, что удалось забронировать на вечер и увидеть закат с катера. Посмотрите какие виды! СамОчень рада, что удалось забронировать на вечер и увидеть закат с катера. Посмотрите какие виды! СамОчень рада, что удалось забронировать на вечер и увидеть закат с катера. Посмотрите какие виды! Сам
  • Д
    Дарья
    29 мая 2024
    От центра до Финского залива: прогулка на катере
    Это была отличная идея - взять экскурсию на закате! Самые лучшие виды как внутри города по улочкам, так и из
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    залива. Приятно, что мы были только втроем с подругами, без лишних толп, приватно. Катер сам в отличном состоянии, с пледами если нужно Капитан был очень мил и открыт к диалогу, однако наверное не хватило глубины фактов и историй про Санкт-Петербург. Возможно под вечер стоит брать именно с намерением покататься, посмотреть закат, и выпить игристого, а вот если днем брать прогулку - то уже чтобы экскурсовод был активный, не уставший и с удовольствием слушать истории.

    Это была отличная идея - взять экскурсию на закате! Самые лучшие виды как внутри города поЭто была отличная идея - взять экскурсию на закате! Самые лучшие виды как внутри города поЭто была отличная идея - взять экскурсию на закате! Самые лучшие виды как внутри города поЭто была отличная идея - взять экскурсию на закате! Самые лучшие виды как внутри города поЭто была отличная идея - взять экскурсию на закате! Самые лучшие виды как внутри города по
  • Д
    Даша
    29 мая 2024
    От центра до Финского залива: прогулка на катере
    Прогулка на катере превзошла все мои ожидания! Я, как коренной петербуржец, побывавший на многих экскурсиях, смело заявляю - это лучшая
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    прогулка! Видовые точки, открывающиеся с воды, просто завораживают Отдельное спасибо гиду Алексею - который не только рассказывал интересные факты о городе, но и создавал атмосферу прогулки Так же благодарю организатора Вячеслава он очень клиентооренированный Всем рекомендую! Это не просто экскурсия, это настоящее путешествие в душу Петербурга

    Прогулка на катере превзошла все мои ожидания! Я, как коренной петербуржец, побывавший на многих экскурсиях, смело заявляю - это лучшая прогулка!Прогулка на катере превзошла все мои ожидания! Я, как коренной петербуржец, побывавший на многих экскурсиях, смело заявляю - это лучшая прогулка!Прогулка на катере превзошла все мои ожидания! Я, как коренной петербуржец, побывавший на многих экскурсиях, смело заявляю - это лучшая прогулка!Прогулка на катере превзошла все мои ожидания! Я, как коренной петербуржец, побывавший на многих экскурсиях, смело заявляю - это лучшая прогулка!Прогулка на катере превзошла все мои ожидания! Я, как коренной петербуржец, побывавший на многих экскурсиях, смело заявляю - это лучшая прогулка!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Речные прогулки»

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