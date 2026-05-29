На автобусе вы отправитесь в Кронштадт, чтобы прочувствовать военно-морскую историю и увидеть мощные укрепления.
Мы расскажем, как на острове Котлин возник уникальный город-крепость и почему Кронштадт называют огневым щитом Ленинграда. Вы узнаете, как появилась система фортификаций и чем сегодня живёт город.
Мы расскажем, как на острове Котлин возник уникальный город-крепость и почему Кронштадт называют огневым щитом Ленинграда. Вы узнаете, как появилась система фортификаций и чем сегодня живёт город.
Описание экскурсии
Наземная часть
- Якорная площадь. Сердце Кронштадта, откуда начинается история военно-морской славы
- Морской Никольский собор. Главный храм флота и архитектурная доминанта города. Вы осмотрите музейную экспозицию, изучите мемориальные доски, поговорите о религиозной жизни моряков и символике храма
- Футшток. Уникальный измерительный прибор, от которого ведётся отсчёт уровня Балтийского моря. Мы расскажем, как формируется глобальная система измерения уровней воды
- Памятные места и архитектура:
— Голландская кухня
— Памятник Петру I
— Гостиный двор
— Адмиралтейство
— Петровский парк
— Сквер Подводников
— Памятник блокадной рыбке колюшке
Водная часть
С борта теплохода вы увидите укрепления, защищавшие подступы к городу:
- Форт Кроншлот — первый форт, заложенный лично Петром I
- Форт Император Пётр I — ключевой объект обороны
- Форт Александр I («Чумный») — здесь работали над противочумной вакциной
- Форт Павел I — образец фортификационного искусства 19 века
- Форт Константин — крупнейший из оборонительных объектов
- Форт Милютин — отражение инженерной мысли своего времени
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе
- Перед морской прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. Теплоход оборудован средствами безопасности. Водная прогулка длится 45-60 мин
- С вами будет будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 12:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2850 ₽
|Дети до 7 лет
|1036 ₽
|Пенсионеры
|2660 ₽
|Школьники
|1995 ₽
|Студенты
|2660 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:15
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 3751 туриста
Мы — команда увлечённых Петербургом людей, готовых поделиться с вами самыми яркими красками нашего города. Наши гиды — это не просто рассказчики, а настоящие знатоки, которые превратят каждую минуту вашего путешествия в увлекательное приключение. Они знают все секреты: от мистических историй до самых необычных архитектурных причуд.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличное путешествие в Кронштадт с Юлией случилось у нас 26 мая 2026 года. Хорошо выстроенный маршрут, удобный комфортабельный автобус, прекрасный гид - профессионал своего дела. Интересный и живой рассказ о предмете экскурсии и смежных темах, необходимых для понимания сути, сопровождал нас весь путь. Удобная логистика. Нигде не ждали ни минуты. Внимание к каждому участнику группы.
Однозначно рекомендую 💯
Однозначно рекомендую 💯
+1
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В
Получила большое удовольствие от экскурсии!
Гид Надежда - это человек на своем месте, она с большой теплотой и любовью рассказывала и по дороге о Питербурге и про сам Кронштадт! Очень познавательно
Гид Надежда - это человек на своем месте, она с большой теплотой и любовью рассказывала и по дороге о Питербурге и про сам Кронштадт! Очень познавательно
+2
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Замечательная познавательная экскурсия с очаровательным и знающим свое дело экскурсоводом Евгением! Все четко, без запинок, интересно! Очень четко поставленная речь у экскурсовода, что очень важно! Спасибо огромное!
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Кронштадт - вся история России на одном острове Кронштадт это такое место, в котором с первого шага ощущается величие былой империи. Ведь именно здесь базировалось одно из самых могущих орудий,
+2
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С
Супер
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В целом экскурсия мне понравилась. Охвачен и рассказ про Кронштадт, и морская экскурсия,и Морской собор, и,что для меня было неожиданностью, посещение парка Остров фортов. Экскурсовод Александра рассказывала интересно и познавательно.
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