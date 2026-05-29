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Кронштадт и форты: поездка из Петербурга + прогулка на теплоходе

Увидеть крепость, построенную по воле Петра I, и пройти мимо фортов по воде
На автобусе вы отправитесь в Кронштадт, чтобы прочувствовать военно-морскую историю и увидеть мощные укрепления.

Мы расскажем, как на острове Котлин возник уникальный город-крепость и почему Кронштадт называют огневым щитом Ленинграда. Вы узнаете, как появилась система фортификаций и чем сегодня живёт город.
4.4
61 отзыв
Кронштадт и форты: поездка из Петербурга + прогулка на теплоходе
Кронштадт и форты: поездка из Петербурга + прогулка на теплоходе
Кронштадт и форты: поездка из Петербурга + прогулка на теплоходе

Описание экскурсии

Наземная часть

  • Якорная площадь. Сердце Кронштадта, откуда начинается история военно-морской славы
  • Морской Никольский собор. Главный храм флота и архитектурная доминанта города. Вы осмотрите музейную экспозицию, изучите мемориальные доски, поговорите о религиозной жизни моряков и символике храма
  • Футшток. Уникальный измерительный прибор, от которого ведётся отсчёт уровня Балтийского моря. Мы расскажем, как формируется глобальная система измерения уровней воды
  • Памятные места и архитектура:
    — Голландская кухня
    — Памятник Петру I
    — Гостиный двор
    — Адмиралтейство
    — Петровский парк
    — Сквер Подводников
    — Памятник блокадной рыбке колюшке

Водная часть

С борта теплохода вы увидите укрепления, защищавшие подступы к городу:

  • Форт Кроншлот — первый форт, заложенный лично Петром I
  • Форт Император Пётр I — ключевой объект обороны
  • Форт Александр I («Чумный») — здесь работали над противочумной вакциной
  • Форт Павел I — образец фортификационного искусства 19 века
  • Форт Константин — крупнейший из оборонительных объектов
  • Форт Милютин — отражение инженерной мысли своего времени

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе
  • Перед морской прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. Теплоход оборудован средствами безопасности. Водная прогулка длится 45-60 мин
  • С вами будет будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 12:15

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 17 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый2850 ₽
Дети до 7 лет1036 ₽
Пенсионеры2660 ₽
Школьники1995 ₽
Студенты2660 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:15
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 3751 туриста
Мы — команда увлечённых Петербургом людей, готовых поделиться с вами самыми яркими красками нашего города. Наши гиды — это не просто рассказчики, а настоящие знатоки, которые превратят каждую минуту вашего путешествия в увлекательное приключение. Они знают все секреты: от мистических историй до самых необычных архитектурных причуд.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
44
4
9
3
5
2
2
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1
Светлана
Отличное путешествие в Кронштадт с Юлией случилось у нас 26 мая 2026 года. Хорошо выстроенный маршрут, удобный комфортабельный автобус, прекрасный гид - профессионал своего дела. Интересный и живой рассказ о предмете экскурсии и смежных темах, необходимых для понимания сути, сопровождал нас весь путь. Удобная логистика. Нигде не ждали ни минуты. Внимание к каждому участнику группы.
Однозначно рекомендую 💯
Отличное путешествие в Кронштадт с Юлией случилось у нас 26 мая 2026 года. Хорошо выстроенный маршрут,
Отличное путешествие в Кронштадт с Юлией случилось у нас 26 мая 2026 года. Хорошо выстроенный маршрут,
Отличное путешествие в Кронштадт с Юлией случилось у нас 26 мая 2026 года. Хорошо выстроенный маршрут,
Отличное путешествие в Кронштадт с Юлией случилось у нас 26 мая 2026 года. Хорошо выстроенный маршрут,
Отличное путешествие в Кронштадт с Юлией случилось у нас 26 мая 2026 года. Хорошо выстроенный маршрут,
Отличное путешествие в Кронштадт с Юлией случилось у нас 26 мая 2026 года. Хорошо выстроенный маршрут,
Отличное путешествие в Кронштадт с Юлией случилось у нас 26 мая 2026 года. Хорошо выстроенный маршрут,
Отличное путешествие в Кронштадт с Юлией случилось у нас 26 мая 2026 года. Хорошо выстроенный маршрут,+1
Отличное путешествие в Кронштадт с Юлией случилось у нас 26 мая 2026 года. Хорошо выстроенный маршрут,
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В
Получила большое удовольствие от экскурсии!
Гид Надежда - это человек на своем месте, она с большой теплотой и любовью рассказывала и по дороге о Питербурге и про сам Кронштадт! Очень познавательно
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и душевно прошла экскурсия 23 сентября! Погода скакала от проливного дождя до солнышка и хорошо, что получилось попасть и на водную часть экскурсии!
Спасибо организаторам, водителю и гиду Надежде за положительные эмоции!

Получила большое удовольствие от экскурсии!
Получила большое удовольствие от экскурсии!
Получила большое удовольствие от экскурсии!
Получила большое удовольствие от экскурсии!
Получила большое удовольствие от экскурсии!
Получила большое удовольствие от экскурсии!
Получила большое удовольствие от экскурсии!
Получила большое удовольствие от экскурсии!+2
Получила большое удовольствие от экскурсии!
Получила большое удовольствие от экскурсии!
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Елена
Замечательная познавательная экскурсия с очаровательным и знающим свое дело экскурсоводом Евгением! Все четко, без запинок, интересно! Очень четко поставленная речь у экскурсовода, что очень важно! Спасибо огромное!
Замечательная познавательная экскурсия с очаровательным и знающим свое дело экскурсоводом Евгением! Все четко, без запинок, интересно!
Замечательная познавательная экскурсия с очаровательным и знающим свое дело экскурсоводом Евгением! Все четко, без запинок, интересно!
Замечательная познавательная экскурсия с очаровательным и знающим свое дело экскурсоводом Евгением! Все четко, без запинок, интересно!
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Пема
Кронштадт - вся история России на одном острове Кронштадт это такое место, в котором с первого шага ощущается величие былой империи. Ведь именно здесь базировалось одно из самых могущих орудий,
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которого страшилась вся Европа, знаменитый русский флот. И потому неудивительно, что в Кронштадте на каждой набережной остались следы былой мощи флота, увековеченные в памятниках и незыблемых временем фигурах. Петровский док, памятники Петру Первому, Беллинсгаузену, знаменитое изваяние адмиралу Макарову, доблестно погибшему в морском бою, святому Иоанну Кронштадтскому словно шепчут со всех сторон о том, что путник находится сейчас в неимоверно важном месте, где только можно побывать. А такие уникальные достопримечательности, как Кронштадтский Футшток и Никольский Морской собор легендарны не только для России, но и за её пределами. И нельзя побывать в Кронштадте, не посетив Петровский парк с этой монументальной, величественной и поразительно живой статуей великого императора Петра Первого. Кронштадт - это не только самый край Великой державы, но и одно из наиболее важных мест за всю историю России. И потому здесь обязан побывать каждый. Команду ТРИПСТЕРА 😇🙏гида и водителя однозначно рекомендую 🫡

Кронштадт - вся история России на одном острове Кронштадт это такое место, в котором с первого
Кронштадт - вся история России на одном острове Кронштадт это такое место, в котором с первого
Кронштадт - вся история России на одном острове Кронштадт это такое место, в котором с первого
Кронштадт - вся история России на одном острове Кронштадт это такое место, в котором с первого
Кронштадт - вся история России на одном острове Кронштадт это такое место, в котором с первого
Кронштадт - вся история России на одном острове Кронштадт это такое место, в котором с первого
Кронштадт - вся история России на одном острове Кронштадт это такое место, в котором с первого
Кронштадт - вся история России на одном острове Кронштадт это такое место, в котором с первого+2
Кронштадт - вся история России на одном острове Кронштадт это такое место, в котором с первого
Кронштадт - вся история России на одном острове Кронштадт это такое место, в котором с первого
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С
Супер
Супер
Супер
Супер
Супер
Супер
Супер
Супер
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Ирина
В целом экскурсия мне понравилась. Охвачен и рассказ про Кронштадт, и морская экскурсия,и Морской собор, и,что для меня было неожиданностью, посещение парка Остров фортов. Экскурсовод Александра рассказывала интересно и познавательно.
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Поставила 4, потому что 1. Хотелось бы,чтоб были наушники для прослушивания экскурсии; 2. место ожидания теплохода совершенно не оборудовано, много авто, магазин сувениров очень дорогой. Но это скорее всего претензии не к организатором экскурсии.

В целом экскурсия мне понравилась. Охвачен и рассказ про Кронштадт, и морская экскурсия,и Морской собор, и,что
В целом экскурсия мне понравилась. Охвачен и рассказ про Кронштадт, и морская экскурсия,и Морской собор, и,что
В целом экскурсия мне понравилась. Охвачен и рассказ про Кронштадт, и морская экскурсия,и Морской собор, и,что
В целом экскурсия мне понравилась. Охвачен и рассказ про Кронштадт, и морская экскурсия,и Морской собор, и,что
В целом экскурсия мне понравилась. Охвачен и рассказ про Кронштадт, и морская экскурсия,и Морской собор, и,что
В целом экскурсия мне понравилась. Охвачен и рассказ про Кронштадт, и морская экскурсия,и Морской собор, и,что
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