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которого страшилась вся Европа, знаменитый русский флот. И потому неудивительно, что в Кронштадте на каждой набережной остались следы былой мощи флота, увековеченные в памятниках и незыблемых временем фигурах. Петровский док, памятники Петру Первому, Беллинсгаузену, знаменитое изваяние адмиралу Макарову, доблестно погибшему в морском бою, святому Иоанну Кронштадтскому словно шепчут со всех сторон о том, что путник находится сейчас в неимоверно важном месте, где только можно побывать. А такие уникальные достопримечательности, как Кронштадтский Футшток и Никольский Морской собор легендарны не только для России, но и за её пределами. И нельзя побывать в Кронштадте, не посетив Петровский парк с этой монументальной, величественной и поразительно живой статуей великого императора Петра Первого. Кронштадт - это не только самый край Великой державы, но и одно из наиболее важных мест за всю историю России. И потому здесь обязан побывать каждый. Команду ТРИПСТЕРА 😇🙏гида и водителя однозначно рекомендую 🫡