Совместить 2 города за 1 день и не тратить драгоценные дни отпуска на утомительные автобусные переезды? Теперь это возможно! Чтобы успеть всё, в путешествие мы отправимся на скоростных судах «Метеор» или «Катамаран». Вас ждёт полёт над морской гладью со скоростью 55-65 км\час и пешеходные экскурсии по Кроншадту и Петергофу с полным погружением в их историю.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Часть 1: Кронштадт

Наша поездка начнётся с морского круиза Санкт-Петербург — Кронштадт. Примерно за 1 час судно домчит вас до города военно-морской славы: теплоход причалит у острова Фортов. Оттуда отправимся на пешую прогулку мимо старинных крепостных стен до Петровского парка, где стоят на рейде военные корабли и памятник основателю города Петру I. Посетим и центральную площадь, где расположен самый большой Морской собор России.

Во время прогулки разберёмся, как форт Чумной получил своё название, сравним новую и старую историю города и выясним, какую роль сыграл Кронштадт в событиях 20 века.

Часть 2: Петергоф

Затем всего за 25 минут доберёмся до блистательной резиденции Петра, где тысячи водных струй возносят в небо величественные фонтаны. Прогуляемся по Нижнему парку, где вы посмотрите на фонтан Самсон, Чаши, Фаворитку, Шахматный каскад, Шутихи, посетите Гроты Большого каскада.

А также раскроете секрет, почему фонтаны Петергофа могут работать бесперебойно в отличии от других королевских резиденций, узнаете, сколько струй у фонтанов вокруг Самсона и другие интересные факты об одном из самых посещаемых музеев в мире.

Часть 3: обратный путь

После экскурсии в Петергофе вас ждёт третий, заключительный, морской круиз. За 35-40 минут вы снова окажетесь в центре Северной столицы. По пути вам откроется вид на объекты новой туристической географии города — Лахта-Центр и Газпром-Арену.

Подробная программа

09:30 — сбор группы на Дворцовой площади, встреча с гидом.

09:55 — «Метеор»\«Катамаран» в Кронштадт.

11:00 — прибытие в город военно-морской славы на остров Фортов.

11:05 — пешеходная прогулка до исторического центра, экскурсия по центру: Футшток, Мареограф, Петровский парк, памятник Петру I, Якорная площадь, Морской собор (посещение), Парк Патриот (самостоятельно в свободное время).

13:00 — окончание экскурсии, свободное время.

14:50 — сбор группы на причале на острове Фортов.

15:15 — трансфер в Петергоф.

15:45 — прибытие в Петергоф.

16:00 — экскурсия по Нижнему парку с фонтанами и посещение Гротов Большого каскада.

18:00 — окончание экскурсионной программы.

18:00-18:45 — свободное время.

18:45 — отъезд в Петербург.

19:30 — прибытие в центр (Дворцовая или Сенатская пристань).

Организационные детали