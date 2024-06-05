Вас ждёт полёт над морской гладью со скоростью 55-65 км\час и пешеходные экскурсии по Кроншадту и Петергофу с полным погружением в их историю.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Часть 1: Кронштадт
Наша поездка начнётся с морского круиза Санкт-Петербург — Кронштадт. Примерно за 1 час судно домчит вас до города военно-морской славы: теплоход причалит у острова Фортов. Оттуда отправимся на пешую прогулку мимо старинных крепостных стен до Петровского парка, где стоят на рейде военные корабли и памятник основателю города Петру I. Посетим и центральную площадь, где расположен самый большой Морской собор России.
Во время прогулки разберёмся, как форт Чумной получил своё название, сравним новую и старую историю города и выясним, какую роль сыграл Кронштадт в событиях 20 века.
Часть 2: Петергоф
Затем всего за 25 минут доберёмся до блистательной резиденции Петра, где тысячи водных струй возносят в небо величественные фонтаны. Прогуляемся по Нижнему парку, где вы посмотрите на фонтан Самсон, Чаши, Фаворитку, Шахматный каскад, Шутихи, посетите Гроты Большого каскада.
А также раскроете секрет, почему фонтаны Петергофа могут работать бесперебойно в отличии от других королевских резиденций, узнаете, сколько струй у фонтанов вокруг Самсона и другие интересные факты об одном из самых посещаемых музеев в мире.
Часть 3: обратный путь
После экскурсии в Петергофе вас ждёт третий, заключительный, морской круиз. За 35-40 минут вы снова окажетесь в центре Северной столицы. По пути вам откроется вид на объекты новой туристической географии города — Лахта-Центр и Газпром-Арену.
Подробная программа
09:30 — сбор группы на Дворцовой площади, встреча с гидом.
09:55 — «Метеор»\«Катамаран» в Кронштадт.
11:00 — прибытие в город военно-морской славы на остров Фортов.
11:05 — пешеходная прогулка до исторического центра, экскурсия по центру: Футшток, Мареограф, Петровский парк, памятник Петру I, Якорная площадь, Морской собор (посещение), Парк Патриот (самостоятельно в свободное время).
13:00 — окончание экскурсии, свободное время.
14:50 — сбор группы на причале на острове Фортов.
15:15 — трансфер в Петергоф.
15:45 — прибытие в Петергоф.
16:00 — экскурсия по Нижнему парку с фонтанами и посещение Гротов Большого каскада.
18:00 — окончание экскурсионной программы.
18:00-18:45 — свободное время.
18:45 — отъезд в Петербург.
19:30 — прибытие в центр (Дворцовая или Сенатская пристань).
Организационные детали
- Путешествие проходит на скоростных судах «Метеор» или «Катамаран»
- Предоставляются наушники аудиосистемы «Радиогид» для хорошей слышимости гида
- В стоимость включены все переезды и билеты. Отдельно оплачиваются личные расходы, еда, напитки.
- Программа подойдёт взрослым и детям от 6 лет. Не подойдёт маломобильным путешественникам и родителям с малолетними детьми без колясок, так как между морскими экскурсиями будут пешеходные
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 550 ₽
|Дети 4-6 лет
|4 100 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|7 100 ₽
|Школьники
|6 550 ₽
|Студенты
|6 650 ₽