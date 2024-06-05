Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах

Успеть всё на самой насыщенной групповой экскурсии из Петербурга
Совместить 2 города за 1 день и не тратить драгоценные дни отпуска на утомительные автобусные переезды? Теперь это возможно! Чтобы успеть всё, в путешествие мы отправимся на скоростных судах «Метеор» или «Катамаран».

Вас ждёт полёт над морской гладью со скоростью 55-65 км\час и пешеходные экскурсии по Кроншадту и Петергофу с полным погружением в их историю.
5
6 отзывов
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Часть 1: Кронштадт

Наша поездка начнётся с морского круиза Санкт-Петербург — Кронштадт. Примерно за 1 час судно домчит вас до города военно-морской славы: теплоход причалит у острова Фортов. Оттуда отправимся на пешую прогулку мимо старинных крепостных стен до Петровского парка, где стоят на рейде военные корабли и памятник основателю города Петру I. Посетим и центральную площадь, где расположен самый большой Морской собор России.

Во время прогулки разберёмся, как форт Чумной получил своё название, сравним новую и старую историю города и выясним, какую роль сыграл Кронштадт в событиях 20 века.

Часть 2: Петергоф

Затем всего за 25 минут доберёмся до блистательной резиденции Петра, где тысячи водных струй возносят в небо величественные фонтаны. Прогуляемся по Нижнему парку, где вы посмотрите на фонтан Самсон, Чаши, Фаворитку, Шахматный каскад, Шутихи, посетите Гроты Большого каскада.

А также раскроете секрет, почему фонтаны Петергофа могут работать бесперебойно в отличии от других королевских резиденций, узнаете, сколько струй у фонтанов вокруг Самсона и другие интересные факты об одном из самых посещаемых музеев в мире.

Часть 3: обратный путь

После экскурсии в Петергофе вас ждёт третий, заключительный, морской круиз. За 35-40 минут вы снова окажетесь в центре Северной столицы. По пути вам откроется вид на объекты новой туристической географии города — Лахта-Центр и Газпром-Арену.

Подробная программа

09:30 — сбор группы на Дворцовой площади, встреча с гидом.
09:55 — «Метеор»\«Катамаран» в Кронштадт.
11:00 — прибытие в город военно-морской славы на остров Фортов.
11:05 — пешеходная прогулка до исторического центра, экскурсия по центру: Футшток, Мареограф, Петровский парк, памятник Петру I, Якорная площадь, Морской собор (посещение), Парк Патриот (самостоятельно в свободное время).
13:00 — окончание экскурсии, свободное время.
14:50 — сбор группы на причале на острове Фортов.
15:15 — трансфер в Петергоф.
15:45 — прибытие в Петергоф.
16:00 — экскурсия по Нижнему парку с фонтанами и посещение Гротов Большого каскада.
18:00 — окончание экскурсионной программы.
18:00-18:45 — свободное время.
18:45 — отъезд в Петербург.
19:30 — прибытие в центр (Дворцовая или Сенатская пристань).

Организационные детали

  • Путешествие проходит на скоростных судах «Метеор» или «Катамаран»
  • Предоставляются наушники аудиосистемы «Радиогид» для хорошей слышимости гида
  • В стоимость включены все переезды и билеты. Отдельно оплачиваются личные расходы, еда, напитки.
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 6 лет. Не подойдёт маломобильным путешественникам и родителям с малолетними детьми без колясок, так как между морскими экскурсиями будут пешеходные
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 550 ₽
Дети 4-6 лет4 100 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Пенсионеры7 100 ₽
Школьники6 550 ₽
Студенты6 650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
А
5 июня 2024
Первый раз были в Питере. Экскурсия на целый день. Устали, но впечатлений!!!!! Всё очень здорово. Гиды просто молодцы! Организация супер!!!!!
О
26 мая 2024
Мы ездили со всей семьей с детьми в Кронштадт и Петергоф, детям и нам безумно понравилась это путешествие, все было комфортно, нас организаторы быстро сориентировали, все объяснили, далее передали сопровождающему
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она нам объяснили дальнейший план и что наш ждет в путешествии. Детям безумно понравилось побывать в таком путешествии, нам понравилось и как гид рассказывал, наши дети внимательно слушали. Рекомендуем побывать в такой экскурсии. Обязательно еще раз обратимся!

Мы ездили со всей семьей с детьми в Кронштадт и Петергоф, детям и нам безумно понравиласьМы ездили со всей семьей с детьми в Кронштадт и Петергоф, детям и нам безумно понравиласьМы ездили со всей семьей с детьми в Кронштадт и Петергоф, детям и нам безумно понравилась
Е
26 мая 2024
Ездили с подружкой в тур Петергоф+Кронштадт, безумно все понравилось. Нас с теплом встретили на Дворцовой площади, быстро скоординировали и предоставили гиду. Наш гид Вера рассказала план экскурсии, все необходимые моменты. Слушали экскурсию на одном дыхании, не один раз бы съездили в этот тур. Еще и три круиза по заливу за один день! Рекомендую к посещению такого тура!
Ездили с подружкой в тур Петергоф+Кронштадт, безумно все понравилось. Нас с теплом встретили на Дворцовой площади,Ездили с подружкой в тур Петергоф+Кронштадт, безумно все понравилось. Нас с теплом встретили на Дворцовой площади,
А
23 мая 2024
Мы восторге! Верно, что выбрали именно эту экскурсию, потому что сразу побывали в 2-ух пригородах Санкт-Петербурга. Устали, но довольны. Экскурсия насыщенная. Очень понравилось, что добирались на скоростном судне и в
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Петергоф и в Кронштадт- никаких пробок и ожидания. Везде все успели и пофотографировать и погулять, кофе попить и заливом насладиться. Экскурсия очень понравилась, гид рассказал очень интересно. Спасибо Вам Вера Владимировна и Алена. Тур в таком формате понравился, рекомендуем к такому «путешествию»!

А
23 мая 2024
Путешествие по Петергофу и Кронштадту на скоростном судне было просто потрясающим! Мы наслаждались каждым мгновением на воде, любуясь на красивые пейзажи и архитектуру, корабли. Спасибо за незабываемые впечатления! Обязательно обратимся вновь!
Путешествие по Петергофу и Кронштадту на скоростном судне было просто потрясающим! Мы наслаждались каждым мгновением наПутешествие по Петергофу и Кронштадту на скоростном судне было просто потрясающим! Мы наслаждались каждым мгновением наПутешествие по Петергофу и Кронштадту на скоростном судне было просто потрясающим! Мы наслаждались каждым мгновением наПутешествие по Петергофу и Кронштадту на скоростном судне было просто потрясающим! Мы наслаждались каждым мгновением наПутешествие по Петергофу и Кронштадту на скоростном судне было просто потрясающим! Мы наслаждались каждым мгновением наПутешествие по Петергофу и Кронштадту на скоростном судне было просто потрясающим! Мы наслаждались каждым мгновением наПутешествие по Петергофу и Кронштадту на скоростном судне было просто потрясающим! Мы наслаждались каждым мгновением наПутешествие по Петергофу и Кронштадту на скоростном судне было просто потрясающим! Мы наслаждались каждым мгновением на
А
23 мая 2024
Отправились в это путешествие и не зря. Поехали с друзьями в Кронштадт и Петергоф. Нам понравилось, как нас быстро скоординировали, один из наших друзей слегка опаздывал, организаторы тура, дождались и
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помогли быстро все разрешить, организация на высшем уровне. Сама экскурсия интересная и гид очень заинтересованно рассказывал, слушали «не закрывая глаза», эмоция с лица не уходила. Нам безумно все понравилось, будем готовы еще раз съездить в такой тур. Рекомендую к посещению!

Отправились в это путешествие и не зря. Поехали с друзьями в Кронштадт и Петергоф. Нам понравилось,Отправились в это путешествие и не зря. Поехали с друзьями в Кронштадт и Петергоф. Нам понравилось,Отправились в это путешествие и не зря. Поехали с друзьями в Кронштадт и Петергоф. Нам понравилось,Отправились в это путешествие и не зря. Поехали с друзьями в Кронштадт и Петергоф. Нам понравилось,

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