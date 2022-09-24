Вы увидите главные достопримечательности города: ансамбль Итальянского пруда, знаменитый футшток и памятник Петру I. А также постом на исторической Петровской пристани, откуда отважные моряки уходили в кругосветные путешествия и боевые походы. Кроме того, мы посетим «визитную карточку» Кронштадта — морской собор Святого Николая. Расшифруем важные христианские символы и поднимемся под купол.
На обратном пути мы заедем в современный историко-культурный парк Остров Фортов. Покачаемся на панорамных качелях, откроемся «семи ветрам» и подышим свежим морским воздухом. Погуляем по аллее Адмиралов и полюбуемся панорамами Финского залива. А еще прокатимся по настоящей дамбе, где поговорим о наводнениях Петербурга и их причинах.