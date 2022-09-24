Кронштадт и Остров Фортов: путешествие из Петербурга

Посетить самобытный город-порт и необычный парк на авто-пешеходной экскурсии

«Пока стоит Кронштадт, в Петербурге будем спать спокойно», — говорил Петр I. Приглашаю вместе исследовать этот удивительный старинный город! Я покажу Петровскую пристань, Итальянский пруд и Морской собор, раскрою связанные с ними истории и легенды. Заедем мы и на Остров Фортов — современный парк, посвященный военно-морскому флоту России.
Кронштадт и Остров Фортов: путешествие из Петербурга
Кронштадт и Остров Фортов: путешествие из Петербурга
Кронштадт и Остров Фортов: путешествие из Петербурга
Кронштадт и Остров Фортов: путешествие из Петербурга
Кронштадт и Остров Фортов: путешествие из Петербурга
Кронштадт и Остров Фортов: путешествие из Петербурга
Кронштадт и Остров Фортов: путешествие из Петербурга
Кронштадт и Остров Фортов: путешествие из Петербурга
Кронштадт и Остров Фортов: путешествие из Петербурга
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Описание

Что вас ожидает

Приморский Кронштадт

Вы увидите главные достопримечательности города: ансамбль Итальянского пруда, знаменитый футшток и памятник Петру I. А также постом на исторической Петровской пристани, откуда отважные моряки уходили в кругосветные путешествия и боевые походы. Кроме того, мы посетим «визитную карточку» Кронштадта — морской собор Святого Николая. Расшифруем важные христианские символы и поднимемся под купол.

Остров Фортов

На обратном пути мы заедем в современный историко-культурный парк Остров Фортов. Покачаемся на панорамных качелях, откроемся «семи ветрам» и подышим свежим морским воздухом. Погуляем по аллее Адмиралов и полюбуемся панорамами Финского залива. А еще прокатимся по настоящей дамбе, где поговорим о наводнениях Петербурга и их причинах.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Подъем под купол храма оплачивается дополнительно — 300 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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