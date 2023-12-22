Катание на снегоходе в Ленинградской области
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Ощутить свободу и драйв, проезжая по живописному полю деревни Лупполово

Добавьте экстрима и энергии в свою зиму — возьмите современный снегоход в аренду и отправляйтесь в самостоятельное путешествие по большому заснеженному полю. Вы пройдёте инструктаж по безопасности, а во время поездки сами выберете скорость и маршрут. И будете останавливаться для любования природой столько раз, сколько захотите.
Катание на снегоходе в Ленинградской области
Катание на снегоходе в Ленинградской области
Катание на снегоходе в Ленинградской области
Катание на снегоходе в Ленинградской области
Катание на снегоходе в Ленинградской области
Катание на снегоходе в Ленинградской области
Ближайшие даты:
22
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Программа катания

  • Приезжайте на точку проката заранее — за 15 минут до начала катания для заключения договора аренды.
  • Экипируйтесь — маска и шлем предоставляются бесплатно.
  • Пройдите 15-минутный инструктаж по безопасному вождению и основам управления техникой.
  • Отправляетесь самостоятельно кататься по большому полю 1000×600 м. с толстым слоем пушистого снега.
  • Получайте удовольствие от катания и в любой момент делайте остановки для фото и отдыха.

Организационные детали

  • Катание проводится на новых российских снегоходах Frontier 1000.
  • К управлению допускаются взрослые от 18 лет. Дети от 6 лет могут быть только пассажирами и только в присутствии родителей.
  • Для аренды снегохода понадобятся оригинал паспорта и залог 10 000 рублей наличными.
  • Если толщина снежного покрова будет недостаточной, мы предложим перенести поездку и предупредим об этом за 48 часов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в деревне Лупполово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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