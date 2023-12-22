Ощутить свободу и драйв, проезжая по живописному полю деревни Лупполово
Добавьте экстрима и энергии в свою зиму — возьмите современный снегоход в аренду и отправляйтесь в самостоятельное путешествие по большому заснеженному полю. Вы пройдёте инструктаж по безопасности, а во время поездки сами выберете скорость и маршрут. И будете останавливаться для любования природой столько раз, сколько захотите.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Программа катания
- Приезжайте на точку проката заранее — за 15 минут до начала катания для заключения договора аренды.
- Экипируйтесь — маска и шлем предоставляются бесплатно.
- Пройдите 15-минутный инструктаж по безопасному вождению и основам управления техникой.
- Отправляетесь самостоятельно кататься по большому полю 1000×600 м. с толстым слоем пушистого снега.
- Получайте удовольствие от катания и в любой момент делайте остановки для фото и отдыха.
Организационные детали
- Катание проводится на новых российских снегоходах Frontier 1000.
- К управлению допускаются взрослые от 18 лет. Дети от 6 лет могут быть только пассажирами и только в присутствии родителей.
- Для аренды снегохода понадобятся оригинал паспорта и залог 10 000 рублей наличными.
- Если толщина снежного покрова будет недостаточной, мы предложим перенести поездку и предупредим об этом за 48 часов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в деревне Лупполово
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 295 туристов
Компания уже более 7 лет занимается активным отдыхом и проводит прогулки на снегоходах зимой и водные прогулки на катерах летом. Мы знаем всё о лучших маршрутах — природных и впечатляющих, заботимся о безопасности и комфорте. Предлагаем варианты на любой вкус. Для любителей активного отдыха — аренда снегохода для самостоятельного катания и катера без капитана. Для тех, кто хочет расслабиться, — прогулки по центру города с капитаном или маршрут на снегоходах с инструктором. Ждём вас!
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