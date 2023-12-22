Николай — Организатор в Санкт-Петербурге

Провёл экскурсии для 295 туристов

Компания уже более 7 лет занимается активным отдыхом и проводит прогулки на снегоходах зимой и водные прогулки на катерах летом. Мы знаем всё о лучших маршрутах — природных и впечатляющих, заботимся о безопасности и комфорте. Предлагаем варианты на любой вкус. Для любителей активного отдыха — аренда снегохода для самостоятельного катания и катера без капитана. Для тех, кто хочет расслабиться, — прогулки по центру города с капитаном или маршрут на снегоходах с инструктором. Ждём вас!

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