м марина Замечательно. Главным образом, благодаря экскурсоводам дворца. Огромное им спасибо. что касается организации - то время, что мы стояли у дороги в ожидании автобуса, можно было провести в парке.

Юлия Обожаю царское село, нравится больше, чем многие другие подобные места)

Но гиды в этот раз подкачали… ничего не понятно, ничего не слышно. . вопросы людей слушались с недовльным видом, и ответы на них просто набор слов



Из плюсов- новая выставка

1. По Александровскому парку мы не прошлись, из дворца сразу пошли в Екатерининский

2. Абсолютно нечеткий тайминг, поездка продлилась дольше на два часа, как читать дальше нам сказали, из-за совмещенного автобуса вместе с группой в/из Гатчины. Казалось бы это хорошо, но из-за этого мы не успели на другую экскурсию и потеряли деньги

Мы сожалеем, что Вам не всё понравилось в экскурсии.

В Александровском парке действительно не очень много времени на прогулку. Зато полноценная экскурсия проходит в парке Екатерининском. Информацию по продолжительности экскурсии мы откорректировали. Увеличенная продолжительность связана с большим потоком туристов и малой пропускной способностью Зубовского флигеля.

До сих пор не слышали плохих отзывов о нашем экскурсоводе — Ларисе Георгиевне. Мы возьмём на контроль ситуацию, запросим обратную связь по её экскурсиям.

Сергей Экскурсия прошла великолепно. Единственное неудобство. Очень много народу одновременно проходит. Это отвлекает от самой экскурсии. А так, залы великолепны. Всегда мечтал побывать внутри дворца. И вот моя мечта сбылась. Рекомендую всем кто, не бывал, обязательно посетить это великолепие Российского зодчества.

Посетил за один раз два объекта: Зубовский корпус и Александровский дворец. Планировал все это посещать два раза. И Только у этого организатора нашел объединенную экскурсию. Бонусом в свободное время получилось посетить Агатовые комнаты самостоятельно. Гид Мария достаточно эрудированно давала информацию как по пути, так и на территории парка. Терпеливо разъясняла и места встречи и прочую информацию. Благодаря этому группа «получилась» собранной. Еще раз спасибо организатору этого тура фирме Довранов. Уже пользовался услугами фирмы в прошлый приезд в Петербург. Обязательно воспользуюсь ее услугами в дальнейшем и порекомендовал уже ее)).

Егор Водитель Дмитрий вообще огонь, провел нас через все закоулки, мы боялись опоздать в центр! 😅

На местах самих музеев вас передают в руки местным экскурсоводам.