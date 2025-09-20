Предлагаем вам своими глазами увидеть восстановленное личное пространство Екатерины II в Зубовском флигеле Екатерининского дворца.
Около 200 специалистов реставрировали покои более 80 лет — в годы войны значительная часть декора была утеряна. Также вы посетите любимую резиденцию Николая II — Александровский дворец. И узнаете об официальной и бытовой сторонах жизни династии Романовых.
Описание экскурсии
- Личные покои императрицы в Екатерининском дворце — Китайский и Купольный залы, Табакерка, Серебряный и Зеркальный кабинеты, опочивальня, Рафаэлевская и Туалетная комнаты, а также Лионский и Арабесковый залы.
- Александровский дворец — интерьеры, в которых жила семья последнего императора России Николая II.
- Екатерининский и Александровский парки — идеальные локации для неспешных прогулок.
Вы узнаете:
- Какие плелись интриги и какие исторические события происходили местах, которые мы посетим.
- Почему Екатерина Великая больше всего любила именно эту резиденцию в Царском Селе.
- Как она трудилась и отдыхала в стенах дворца.
- Как проходили последние дни Романовых у престола.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается в Санкт-Петербурге. Поездка пройдёт на комфортабельном туристическом автобусе.
- Входные билеты в Екатерининский и Александровский дворцы включены в стоимость.
- В период с октября по май экскурсия по паркам проходит в сокращённом виде — только по придворцовым частям.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
во вторник в 11:15
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4100 ₽
|Дети 14-18 лет
|3900 ₽
|Дети 8-13 лет
|3000 ₽
|Дети до 7 лет
|1500 ₽
|Пенсионеры
|3900 ₽
|Студенты
|3900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 11:15
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 16176 туристов
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
м
марина
20 сен 2025
Замечательно. Главным образом, благодаря экскурсоводам дворца. Огромное им спасибо. что касается организации - то время, что мы стояли у дороги в ожидании автобуса, можно было провести в парке.
Юлия
10 сен 2025
Обожаю царское село, нравится больше, чем многие другие подобные места)
Но гиды в этот раз подкачали… ничего не понятно, ничего не слышно. . вопросы людей слушались с недовльным видом, и ответы на них просто набор слов
Из плюсов- новая выставка
А
Анна
23 июл 2025
В целом экскурсия неплохая, но было несколько минусов:
1. По Александровскому парку мы не прошлись, из дворца сразу пошли в Екатерининский
2. Абсолютно нечеткий тайминг, поездка продлилась дольше на два часа, как
Виктор
Ответ организатора:
Анна, здравствуйте!
Мы сожалеем, что Вам не всё понравилось в экскурсии.
В Александровском парке действительно не очень много времени на прогулку. Зато
Сергей
6 июл 2025
Экскурсия прошла великолепно. Единственное неудобство. Очень много народу одновременно проходит. Это отвлекает от самой экскурсии. А так, залы великолепны. Всегда мечтал побывать внутри дворца. И вот моя мечта сбылась. Рекомендую всем кто, не бывал, обязательно посетить это великолепие Российского зодчества.
Андрей
12 июн 2025
Посетил за один раз два объекта: Зубовский корпус и Александровский дворец. Планировал все это посещать два раза. И Только у этого организатора нашел объединенную экскурсию. Бонусом в свободное время получилось
Егор
11 июн 2025
Водитель Дмитрий вообще огонь, провел нас через все закоулки, мы боялись опоздать в центр! 😅
На местах самих музеев вас передают в руки местным экскурсоводам.
Нина
16 апр 2025
Прекрасная организация, заботливый и профессиональный сопровождающий, экскурсоводы достойны самых высших похвал!!! 👍🏻👍🏻👍🏻 Спасибо!
