Царское Село: личные покои Екатерины II и Александровский дворец (билеты включены)

Оказаться в воссозданных апартаментах Екатерины Великой и узнать, как жили августейшие особы
Предлагаем вам своими глазами увидеть восстановленное личное пространство Екатерины II в Зубовском флигеле Екатерининского дворца.

Около 200 специалистов реставрировали покои более 80 лет — в годы войны значительная часть декора была утеряна. Также вы посетите любимую резиденцию Николая II — Александровский дворец. И узнаете об официальной и бытовой сторонах жизни династии Романовых.
4.6
7 отзывов
Время начала: 11:15

Описание экскурсии

  • Личные покои императрицы в Екатерининском дворце — Китайский и Купольный залы, Табакерка, Серебряный и Зеркальный кабинеты, опочивальня, Рафаэлевская и Туалетная комнаты, а также Лионский и Арабесковый залы.
  • Александровский дворец — интерьеры, в которых жила семья последнего императора России Николая II.
  • Екатерининский и Александровский парки — идеальные локации для неспешных прогулок.

Вы узнаете:

  • Какие плелись интриги и какие исторические события происходили местах, которые мы посетим.
  • Почему Екатерина Великая больше всего любила именно эту резиденцию в Царском Селе.
  • Как она трудилась и отдыхала в стенах дворца.
  • Как проходили последние дни Романовых у престола.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Санкт-Петербурге. Поездка пройдёт на комфортабельном туристическом автобусе.
  • Входные билеты в Екатерининский и Александровский дворцы включены в стоимость.
  • В период с октября по май экскурсия по паркам проходит в сокращённом виде — только по придворцовым частям.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.

во вторник в 11:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4100 ₽
Дети 14-18 лет3900 ₽
Дети 8-13 лет3000 ₽
Дети до 7 лет1500 ₽
Пенсионеры3900 ₽
Студенты3900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 11:15
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 16176 туристов
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
1
2
1
м
марина
20 сен 2025
Замечательно. Главным образом, благодаря экскурсоводам дворца. Огромное им спасибо. что касается организации - то время, что мы стояли у дороги в ожидании автобуса, можно было провести в парке.
Юлия
Юлия
10 сен 2025
Обожаю царское село, нравится больше, чем многие другие подобные места)
Но гиды в этот раз подкачали… ничего не понятно, ничего не слышно. . вопросы людей слушались с недовльным видом, и ответы на них просто набор слов

Из плюсов- новая выставка

Из плюсов- новая выставка
Обожаю царское село, нравится больше, чем многие другие подобные места)Обожаю царское село, нравится больше, чем многие другие подобные места)
А
Анна
23 июл 2025
В целом экскурсия неплохая, но было несколько минусов:
1. По Александровскому парку мы не прошлись, из дворца сразу пошли в Екатерининский
2. Абсолютно нечеткий тайминг, поездка продлилась дольше на два часа, как
читать дальше

нам сказали, из-за совмещенного автобуса вместе с группой в/из Гатчины. Казалось бы это хорошо, но из-за этого мы не успели на другую экскурсию и потеряли деньги
3. Сопровождающая нас женщина была очень раздражительна

Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Анна, здравствуйте!
Мы сожалеем, что Вам не всё понравилось в экскурсии.
В Александровском парке действительно не очень много времени на прогулку. Зато
читать дальше

полноценная экскурсия проходит в парке Екатерининском. Информацию по продолжительности экскурсии мы откорректировали. Увеличенная продолжительность связана с большим потоком туристов и малой пропускной способностью Зубовского флигеля.
До сих пор не слышали плохих отзывов о нашем экскурсоводе — Ларисе Георгиевне. Мы возьмём на контроль ситуацию, запросим обратную связь по её экскурсиям.
В любом случае, благодарим Вас за отзыв и надеемся увидеть Вас снова на наших экскурсиях!

Сергей
Сергей
6 июл 2025
Экскурсия прошла великолепно. Единственное неудобство. Очень много народу одновременно проходит. Это отвлекает от самой экскурсии. А так, залы великолепны. Всегда мечтал побывать внутри дворца. И вот моя мечта сбылась. Рекомендую всем кто, не бывал, обязательно посетить это великолепие Российского зодчества.
Экскурсия прошла великолепно. Единственное неудобство. Очень много народу одновременно проходит. Это отвлекает от самой экскурсии. А так, залы великолепны. Всегда мечтал побывать внутри дворца. И вот моя мечта сбылась. Рекомендую всем кто, не бывал, обязательно посетить это великолепие Российского зодчества.
Андрей
Андрей
12 июн 2025
Посетил за один раз два объекта: Зубовский корпус и Александровский дворец. Планировал все это посещать два раза. И Только у этого организатора нашел объединенную экскурсию. Бонусом в свободное время получилось
читать дальше

посетить Агатовые комнаты самостоятельно. Гид Мария достаточно эрудированно давала информацию как по пути, так и на территории парка. Терпеливо разъясняла и места встречи и прочую информацию. Благодаря этому группа «получилась» собранной. Еще раз спасибо организатору этого тура фирме Довранов. Уже пользовался услугами фирмы в прошлый приезд в Петербург. Обязательно воспользуюсь ее услугами в дальнейшем и порекомендовал уже ее)).

посетить Агатовые комнаты самостоятельно. Гид Мария достаточно эрудированно давала информацию как по пути, так и на территории парка. Терпеливо разъясняла и места встречи и прочую информацию. Благодаря этому группа «получилась» собранной. Еще раз спасибо организатору этого тура фирме Довранов. Уже пользовался услугами фирмы в прошлый приезд в Петербург. Обязательно воспользуюсь ее услугами в дальнейшем и порекомендовал уже ее)).
Егор
Егор
11 июн 2025
Водитель Дмитрий вообще огонь, провел нас через все закоулки, мы боялись опоздать в центр! 😅
На местах самих музеев вас передают в руки местным экскурсоводам.
Нина
Нина
16 апр 2025
Прекрасная организация, заботливый и профессиональный сопровождающий, экскурсоводы достойны самых высших похвал!!! 👍🏻👍🏻👍🏻 Спасибо!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

