Заповедник «Колтушские высоты» — место особое.
Каких-то 10 км от Петербурга — и вы оказываетесь среди невероятных пейзажей с холмами высотой до 80 м и множеством озёр.
Несмотря на внушительную территорию и сложность рельефа, посетить основные точки Колтушских высот можно всего за пару часов! Если отправиться к ним на электровелосипедах, что мы и сделаем.
Описание экскурсии
- Вы прокатитесь по трём живописным экомаршрутам — по Лесной тропе, а также по первому и второму Колтушским веломаршрутам, проходящим через камовые холмы, сосновые леса и термокарстовые котловины
- Остановитесь в симпатичных и уединённых уголках — у озера Воейковского, Никольского храма и павильона актинометрии, где откроется панорамный вид на окрестности
- Посетите усадьбу Неясыть — здесь можно ненадолго сменить седло на прогулку по деревянным дорожкам вокруг озера Глухое
- Увидите озеро Мальково — песчаный пляж, простор, тишина и оборудованные места для отдыха
- Узнаете, как появилась Колтушская возвышенность — и что за редкие растения и звери обитают в этом заповеднике, в 12 раз превышающем по площади парк Петергофа
- Пройдёте маршрут с перепадом высот в 48 метров — без усталости и перегрузки, ведь вас ждёт комфортное путешествие на электровелосипедах
Кому не подойдёт эта поездка
- Тем, кто привык кататься только по асфальту и не готов ездить по холмистой пересечённой местности
- Лицам младше 18 лет
- Лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
- Тем, кто весит более 120 кг. Это ограничение обусловлено конструкцией электровелосипедов
Организационные детали
• В стоимость включены аренда электровелосипеда и снаряжения, сопровождение гида-инструктора
• При желании берите с собой перекус для пикника и одежду для купания
• До точки старта вам нужно добраться самостоятельно на авто или общественном транспорте
• За дополнительную плату можем организовать трансфер из Санкт-Петербурга и обратно — подробности в переписке
• Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды. Группы более 4 человек сопровождают два инструктора
во вторник в 11:00 и 15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Токкари-Лэнд
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
В 2019 году я переехал жить за город в деревню Токкари в Ленинградской области. Переехал сюда, потому что влюбился по уши в красоту Колтушских высот. Позже понял, что полноприводный электровелосипедЗадать вопрос
