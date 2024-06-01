1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Ночная велопрогулка: вдоль берегов Фонтанки
Тайны и легенды знаменитой реки - для любителей велопрогулок
Начало: В районе метро Сенная пл
«Цена указана с учетом аренды велосипеда»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: В центре города Пушкин
«Наше путешествие на велосипедах начнется у Певческой башни, поблизости с Екатерининским парком»
9 июня в 08:30
10 июня в 09:30
94007 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде
Побывать в местах, куда не добраться пешком, и узнать любопытные истории о владельцах парка
Начало: У входа в Павловский парк
«, а также аренда велосипеда на территории (при необходимости) — 350-400 руб»
Завтра в 16:00
9 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Велоэкскурсия «7 чудес Петербурга»
Места - главные и инсайдерские. Атмосфера - дружеская. Организация - продуманная
Начало: На острове Новая Голландия (метро Адмиралтейская)
«🔷 Все наши велосипеды Shulz — «с иголочки» — новые и полностью исправные»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Велоэкскурсия «Весь Петербург за 2 часа»
Обзорная прогулка по городу для велолюбителей
Начало: В районе метро Садовая
«Цена указана с учетом аренды велосипеда»
Завтра в 09:30
10 июня в 14:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград
Вело-экскурсия по следам великих писателей и поэтов России
Начало: В районе метро Сенная
«Цена указана с учетом аренды велосипеда»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Криминальный Петербург
Вело-экскурсия по следам криминальных событий и персонажей города
Начало: В районе метро Сенная
«Цена указана с учетом аренды велосипеда»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нетривиальный велосипедный променад
Знаменитые и не очень проспекты, дворы и набережные с примечательными объектами и историями
Начало: Охта Молл, Веломарка, Брантовская дорога, дом 3
11 июня в 13:30
17 июня в 13:00
от 3 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГенинг1 июня 2024Спасибо за отличную прогулку по берегам Фонтанки! Получили с мужем огромное удовольствие! И физическую нагрузку получили и эстетическую, теперь знаем про мосты интересные факты! Рекомендую!
- ВВера21 мая 2024Мы с подругой выбрали велосипедную прогулку по Павловскому парку. Гид Татьяна заранее узнала для нас стоимость проката велосипедов, в парке
- ГГеоргий19 мая 2024Всё прошло просто отлично! Тамара потрясающий экскурсовод!
- ИИрина15 мая 2024Побывали сегодня на велосипедах в Павловском парке. Чудесная погода, интересный рассказ о первых владельцах. Посмотрели прекрасные пейзажи. Было красиво, весело и интересно. Спасибо Татьяне за экскурсию и приятное общение. Обязательно буду советовать Татьяну друзьям!
- ААлёна10 мая 2024Очень кстати пришлась эта экскурсия, у нас большая семья, разновозрастные дети, очень переживали за восприятие материалов самым младшим семилетним членом
- ЮЮлия6 мая 2024Много раз бывала в Павловске. Но обычно пешком, поэтому гуляли по самым популярным маршрутам. Нашла эту экскурсию и решила совместить
- ЕЕкатерина3 мая 2024Такая велосипедная экскурсия - просто находка для семейного формата путешествий. Содержательное погружение в историю Царского села балансировано физической активностью и
- ВВалерия13 марта 2024Благодарю Артема за чудесную и познавательную прогулку. Материал воспринимался легко и интересно
- ООльга17 ноября 2023Была на экскурсии с подростками. Им очень понравился формат, заинтересовала информация. Рекомендую!
- ООльга11 сентября 2023Отличная экскурсия, начиная с самого велосипеда и заканчивая профессионализмом экскурсовода Ольги. Сопровождение техником тоже большой плюс к этой экскурсии. Необычный и безопасный маршрут не только по обще известным локацияи, но и много
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На велосипеде»
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