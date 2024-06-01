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игровым форматом квеста. Изучение масштабного парка пешком заняло бы слишком много времени. Получилось оптимально: 2 моих подростка получили системную картину из разных фрагментов отечественной истории, связанных с Пушкиным и не только, и в то же время с удовольствием поиграли и подвигались. Эта экскурсия подойдет как для первой встречи с Царским селом, так и для тех, кто был там не раз, как в случае со мной. Спасибо Тамаре - я увидела знакомые места с новой неповторимой стороны!