Изучаем Санкт-Петербург на велосипеде

Найдено 8 экскурсий в категории «На велосипеде» в Санкт-Петербурге, цены от 3 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночная велопрогулка: вдоль берегов Фонтанки
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Ночная велопрогулка: вдоль берегов Фонтанки
Тайны и легенды знаменитой реки - для любителей велопрогулок
Начало: В районе метро Сенная пл
«Цена указана с учетом аренды велосипеда»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
🚲 На велосипеде
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: В центре города Пушкин
«Наше путешествие на велосипедах начнется у Певческой башни, поблизости с Екатерининским парком»
9 июня в 08:30
10 июня в 09:30
94007 990 за всё до 4 чел.
Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде
Побывать в местах, куда не добраться пешком, и узнать любопытные истории о владельцах парка
Начало: У входа в Павловский парк
«, а также аренда велосипеда на территории (при необходимости) — 350-400 руб»
Завтра в 16:00
9 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Велоэкскурсия «7 чудес Петербурга»
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Велоэкскурсия «7 чудес Петербурга»
Места - главные и инсайдерские. Атмосфера - дружеская. Организация - продуманная
Начало: На острове Новая Голландия (метро Адмиралтейская)
«🔷 Все наши велосипеды Shulz — «с иголочки» — новые и полностью исправные»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3 300 за человека
Велоэкскурсия «Весь Петербург за 2 часа»
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Велоэкскурсия «Весь Петербург за 2 часа»
Обзорная прогулка по городу для велолюбителей
Начало: В районе метро Садовая
«Цена указана с учетом аренды велосипеда»
Завтра в 09:30
10 июня в 14:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград
Вело-экскурсия по следам великих писателей и поэтов России
Начало: В районе метро Сенная
«Цена указана с учетом аренды велосипеда»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Криминальный Петербург
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Криминальный Петербург
Вело-экскурсия по следам криминальных событий и персонажей города
Начало: В районе метро Сенная
«Цена указана с учетом аренды велосипеда»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Нетривиальный велосипедный променад
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Нетривиальный велосипедный променад
Знаменитые и не очень проспекты, дворы и набережные с примечательными объектами и историями
Начало: Охта Молл, Веломарка, Брантовская дорога, дом 3
11 июня в 13:30
17 июня в 13:00
от 3 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Генинг
    1 июня 2024
    Ночная велопрогулка: вдоль берегов Фонтанки
    Спасибо за отличную прогулку по берегам Фонтанки! Получили с мужем огромное удовольствие! И физическую нагрузку получили и эстетическую, теперь знаем про мосты интересные факты! Рекомендую!
    Спасибо за отличную прогулку по берегам Фонтанки! Получили с мужем огромное удовольствие! И физическую нагрузку получили
  • В
    Вера
    21 мая 2024
    Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде
    Мы с подругой выбрали велосипедную прогулку по Павловскому парку. Гид Татьяна заранее узнала для нас стоимость проката велосипедов, в парке
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    взяли без проблем. Маршрут построен замечательно: любовались красотами, а в наиболее красивых местах останавливались послушать экскурсию. Было интересно! Я переживала, что давно не каталась на велике, и устану, но даже не заметила, как пролетели 2,5 часа. Побывала в таких красивых уголках парка, куда никогда не забрела бы ни пешком, ни с группой. Парк действительно огромный, велосипедный формат - самое то! Спасибо Татьяне - очень приятная, ответила на все вопросы, учла все наши пожелания. Экскурсию и гида рекомендую на 100%!

    Мы с подругой выбрали велосипедную прогулку по Павловскому парку. Гид Татьяна заранее узнала для нас стоимостьМы с подругой выбрали велосипедную прогулку по Павловскому парку. Гид Татьяна заранее узнала для нас стоимость
  • Г
    Георгий
    19 мая 2024
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Всё прошло просто отлично! Тамара потрясающий экскурсовод!
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде
    Побывали сегодня на велосипедах в Павловском парке. Чудесная погода, интересный рассказ о первых владельцах. Посмотрели прекрасные пейзажи. Было красиво, весело и интересно. Спасибо Татьяне за экскурсию и приятное общение. Обязательно буду советовать Татьяну друзьям!
    Побывали сегодня на велосипедах в Павловском парке. Чудесная погода, интересный рассказ о первых владельцах. Посмотрели прекрасные
  • А
    Алёна
    10 мая 2024
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Очень кстати пришлась эта экскурсия, у нас большая семья, разновозрастные дети, очень переживали за восприятие материалов самым младшим семилетним членом
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    семьи, но благодаря тому, что экскурсия проходила на велосипедах и в виде квеста- игры- он полностью вовлекся. Нам очень повезло с погодой- солнышко особенно скрасило времяпровождение. Спасибо экскурсоводу Тамаре за всё!!!

    Очень кстати пришлась эта экскурсия, у нас большая семья, разновозрастные дети, очень переживали за восприятие материаловОчень кстати пришлась эта экскурсия, у нас большая семья, разновозрастные дети, очень переживали за восприятие материаловОчень кстати пришлась эта экскурсия, у нас большая семья, разновозрастные дети, очень переживали за восприятие материалов
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде
    Много раз бывала в Павловске. Но обычно пешком, поэтому гуляли по самым популярным маршрутам. Нашла эту экскурсию и решила совместить
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    физ нагрузку и узнать что-то новое. Заехали в такие места, куда точно не охота идти пешком. Татьяна прекрасный рассказчик. Время поездки с ней пролетело незаметно. Было весело и интересно. Рекомендую попробовать такую экскурсию и открыть для себя парк заново

    Много раз бывала в Павловске. Но обычно пешком, поэтому гуляли по самым популярным маршрутам. Нашла эту
  • Е
    Екатерина
    3 мая 2024
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Такая велосипедная экскурсия - просто находка для семейного формата путешествий. Содержательное погружение в историю Царского села балансировано физической активностью и
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    игровым форматом квеста. Изучение масштабного парка пешком заняло бы слишком много времени. Получилось оптимально: 2 моих подростка получили системную картину из разных фрагментов отечественной истории, связанных с Пушкиным и не только, и в то же время с удовольствием поиграли и подвигались. Эта экскурсия подойдет как для первой встречи с Царским селом, так и для тех, кто был там не раз, как в случае со мной. Спасибо Тамаре - я увидела знакомые места с новой неповторимой стороны!

  • В
    Валерия
    13 марта 2024
    Криминальный Петербург
    Благодарю Артема за чудесную и познавательную прогулку. Материал воспринимался легко и интересно
  • О
    Ольга
    17 ноября 2023
    Велоэкскурсия «Весь Петербург за 2 часа»
    Была на экскурсии с подростками. Им очень понравился формат, заинтересовала информация. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    11 сентября 2023
    Велоэкскурсия «7 чудес Петербурга»
    Отличная экскурсия, начиная с самого велосипеда и заканчивая профессионализмом экскурсовода Ольги. Сопровождение техником тоже большой плюс к этой экскурсии. Необычный и безопасный маршрут не только по обще известным локацияи, но и много

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На велосипеде»

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  1. Ночная велопрогулка: вдоль берегов Фонтанки
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  3. Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде
  4. Велоэкскурсия «7 чудес Петербурга»
  5. Велоэкскурсия «Весь Петербург за 2 часа»
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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