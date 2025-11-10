Увидеть Северную столицу сверху и заглянуть внутрь старинных дворов и парадных
Вы своими глазами увидите, как роскошные доходные дома пережили эпоху уплотнения — и как в них сочетается несочетаемое — богато украшенные лепниной парадные и фасады с коммуналками! Узнаете, как строился Петербург и как в нём проживали горожане в разное время.
А в конце прогулки полюбуетесь панорамным видом на город со смотровой площадки на колокольне Владимирского собора!
Мы пройдём по знаменитым дворам-колодцам, заглянем в старинные парадные и на чёрные лестницы красивейших доходных домов Петербурга. Вас ждут дом Крючкова, дом Елисеевых, дом Иоффе, особняк Каншина, дом Тишининой, дом Никонова, дом Дехтеринского, дом Вельяшева и не только.
А затем отправимся на смотровую площадку Владимирского собора, откуда видны главные доминанты Петербурга — насладимся видами с высоты, сделаем красивые фотографии и послушаем интересный рассказ про главные достопримечательности города.
От роскоши — к коммуналкам
Вы узнаете, почему в Петербурге так много красивых домов и почему они такие разнообразные. Поговорим и об эпохе уплотнения, в результате которой шикарные доходные дома с красивыми парадными лестницами были превращены в коммунальные квартиры. И выясним, как в этих домах в разное время жили разные люди.
Организационные детали
Входной билет на смотровую площадку включён в стоимость экскурсии
На экскурсию допускаются дети от 6 лет в сопровождении взрослых. Если ваш ребёнок младше — пожалуйста, свяжитесь с нами перед бронированием
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 13910 туристов
Меня зовут Михаил. Я влюблён в Санкт-Петербург и уже 6 лет показываю гостям необычные места этого замечательного города! Вместе с командой молодых и энергичных гидов проводим вас в самые интересные и небанальные локации Питера, расскажем историю города в простом для восприятия формате без академической манеры изложения. Разбавим историю о городе приятными шутками, интересными байками, мифами и легендами!
Ю
Юрий
10 ноя 2025
Отличная экскурсия, все очень понравилось.
Н
Наталья
9 ноя 2025
Большое спасибо Феликсу за интересную экскурсию! Интересный маршрут, очень много информации, интересная, очень "живая" форма подачи материала - участники группы делали преположения каких-то фактов, зарабатывали быллы, получали бонусы)) Поэтому даже читать дальше
детям (9 и 12 лет) было очень интересно. Экскурсия по времени была даже дольше по времени, чем было заявлено, и заканчивать общение не хотелось! Очень удачное место завершения экскурсии. На колокольне, где заканчивается экскурсия, в 17.50 начинается колокольный звон (при нас звон начался в 18ч). Я знала об этом заранее, выбрала экскурсию с 15ч. Как раз смогли остаться послушать
Дарья
28 окт 2025
Очень понравилась экскурсия, гид Кирилл рассказывал легко и понятным языком. Очень рада что знакомство с городом началось с вашей компанией!
Арина
1 окт 2025
Была на прогулке с гидом Натальей, очень понравилось! Интересный рассказ и классный маршрут ☺️
Татьяна
6 авг 2025
Спасибо большое Феликсу,за прекрасную экскурсию!!!!
людмила
5 авг 2025
Замечательная экскурсия, отличный подбор маршрута, эрудированный гид. Но большая просьба, объясните году Наталье, что темп обычной хотьбы не выше 4 км/час, а не полубег при жаре под тридцать градусов. Мы оплатили экскурсию, а не тренировку по бегу по жаре и солнцу.
Ю
Юлия
29 июл 2025
Были с семье на экскурсии «Дворы, парадные и панорамы». Феликс прекрасно провел, было интересно слушать и наблюдать красоту вокруг. Понравилось как взрослым так и детям. Очень рекомендую 🫶 Гости из Минска)))