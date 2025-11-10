Вы своими глазами увидите, как роскошные доходные дома пережили эпоху уплотнения — и как в них сочетается несочетаемое — богато украшенные лепниной парадные и фасады с коммуналками! Узнаете, как строился Петербург и как в нём проживали горожане в разное время. А в конце прогулки полюбуетесь панорамным видом на город со смотровой площадки на колокольне Владимирского собора!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Сквозь арки Петербурга

Мы пройдём по знаменитым дворам-колодцам, заглянем в старинные парадные и на чёрные лестницы красивейших доходных домов Петербурга. Вас ждут дом Крючкова, дом Елисеевых, дом Иоффе, особняк Каншина, дом Тишининой, дом Никонова, дом Дехтеринского, дом Вельяшева и не только.

А затем отправимся на смотровую площадку Владимирского собора, откуда видны главные доминанты Петербурга — насладимся видами с высоты, сделаем красивые фотографии и послушаем интересный рассказ про главные достопримечательности города.

От роскоши — к коммуналкам

Вы узнаете, почему в Петербурге так много красивых домов и почему они такие разнообразные. Поговорим и об эпохе уплотнения, в результате которой шикарные доходные дома с красивыми парадными лестницами были превращены в коммунальные квартиры. И выясним, как в этих домах в разное время жили разные люди.

Организационные детали