Узнать о 300-летней истории города и известных жителях - учёных, изобретателях, военных
Кронштадт сохранил самобытность, так как долго оставался закрытым для въезда, а также из-за своего островного положения. Я покажу вам уникальный город-порт с нетуристической стороны. Расскажу о предпосылках возникновения крепости Кроншлот, которая была заложена Петром I в 1703 году. Поделюсь историями об удивительных жителях — сильных личностях, прославивших свой город.
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Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- О первых кругосветных и научных экспедициях, которые выходили из Кронштадта
- Новинках военно-морской техники, изобретённых или впервые применённых на острове: самоосушающемся доке и паровой машине, железной подводной лодке и торпеде, пароходе и ледоколе
- Радио, вершине научных достижений Кронштадта, и его изобретателе Попове
- Прославленных русских моряках, которые здесь жили и служили: Крузенштерне, Беллинсгаузене, Лазареве и прочих
- Учёных: Якоби — конструкторе минного оружия, Александровском — создателе торпеды и крупно-тоннажного подводного корабля и других
- Известных врачах Кронштадта: Максимовиче-Амбодике — авторе медицинских учебников 18 века, Буше — создателе медицинской терминологии на русском языке, Исаеве — основоположнике отечественной школы нейрохирургии
После экскурсии вы сможете самостоятельно посетить парк «Остров фортов» и музей военно-морской славы, увидеть подводную лодку К-3 «Ленинский комсомолец» и легендарный корабль, с которого в 1958 году началась история отечественного атомного подводного флота.
Организационные детали
Из Санкт-Петербурга до Кронштадта можно добраться на машине, автобусе или водным путём во время навигации. Удобный способ — автобус № 101 или № 101 Э от станций метро «Старая деревня» и «Беговая». Время в пути — от 40 минут.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Кронштадте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 97 туристов
Дорогие гости, здравствуйте! Я закончила институт Культуры и Искусств по специальности «Искусствовед», мне нравится изучать историю города и взаимосвязь разных исторических событий. Я покажу вам нетуристическую Петроградскую сторону, открою необычные места и маршруты, по которым ходят местные жители. Люблю винтажные вещи, люблю находить настоящие артефакты в самых необычных местах. С радостью проведу вас по винтажным магазинам и буду рада, если вы найдёте для себя вещь, которую долго искали.
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