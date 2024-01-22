Кронштадт сохранил самобытность, так как долго оставался закрытым для въезда, а также из-за своего островного положения. Я покажу вам уникальный город-порт с нетуристической стороны. Расскажу о предпосылках возникновения крепости Кроншлот, которая была заложена Петром I в 1703 году. Поделюсь историями об удивительных жителях — сильных личностях, прославивших свой город.

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Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете:

О первых кругосветных и научных экспедициях, которые выходили из Кронштадта

Новинках военно-морской техники, изобретённых или впервые применённых на острове: самоосушающемся доке и паровой машине, железной подводной лодке и торпеде, пароходе и ледоколе

Радио, вершине научных достижений Кронштадта, и его изобретателе Попове

Прославленных русских моряках, которые здесь жили и служили: Крузенштерне, Беллинсгаузене, Лазареве и прочих

Учёных: Якоби — конструкторе минного оружия, Александровском — создателе торпеды и крупно-тоннажного подводного корабля и других

Известных врачах Кронштадта: Максимовиче-Амбодике — авторе медицинских учебников 18 века, Буше — создателе медицинской терминологии на русском языке, Исаеве — основоположнике отечественной школы нейрохирургии

После экскурсии вы сможете самостоятельно посетить парк «Остров фортов» и музей военно-морской славы, увидеть подводную лодку К-3 «Ленинский комсомолец» и легендарный корабль, с которого в 1958 году началась история отечественного атомного подводного флота.

Организационные детали

Из Санкт-Петербурга до Кронштадта можно добраться на машине, автобусе или водным путём во время навигации. Удобный способ — автобус № 101 или № 101 Э от станций метро «Старая деревня» и «Беговая». Время в пути — от 40 минут.