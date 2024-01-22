Кронштадт и выдающиеся кронштадтцы
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Узнать о 300-летней истории города и известных жителях - учёных, изобретателях, военных

Кронштадт сохранил самобытность, так как долго оставался закрытым для въезда, а также из-за своего островного положения. Я покажу вам уникальный город-порт с нетуристической стороны. Расскажу о предпосылках возникновения крепости Кроншлот, которая была заложена Петром I в 1703 году. Поделюсь историями об удивительных жителях — сильных личностях, прославивших свой город.
Кронштадт и выдающиеся кронштадтцы
Кронштадт и выдающиеся кронштадтцы
Кронштадт и выдающиеся кронштадтцы
Кронштадт и выдающиеся кронштадтцы
Кронштадт и выдающиеся кронштадтцы
Кронштадт и выдающиеся кронштадтцы
Кронштадт и выдающиеся кронштадтцы
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • О первых кругосветных и научных экспедициях, которые выходили из Кронштадта
  • Новинках военно-морской техники, изобретённых или впервые применённых на острове: самоосушающемся доке и паровой машине, железной подводной лодке и торпеде, пароходе и ледоколе
  • Радио, вершине научных достижений Кронштадта, и его изобретателе Попове
  • Прославленных русских моряках, которые здесь жили и служили: Крузенштерне, Беллинсгаузене, Лазареве и прочих
  • Учёных: Якоби — конструкторе минного оружия, Александровском — создателе торпеды и крупно-тоннажного подводного корабля и других
  • Известных врачах Кронштадта: Максимовиче-Амбодике — авторе медицинских учебников 18 века, Буше — создателе медицинской терминологии на русском языке, Исаеве — основоположнике отечественной школы нейрохирургии

После экскурсии вы сможете самостоятельно посетить парк «Остров фортов» и музей военно-морской славы, увидеть подводную лодку К-3 «Ленинский комсомолец» и легендарный корабль, с которого в 1958 году началась история отечественного атомного подводного флота.

Организационные детали

Из Санкт-Петербурга до Кронштадта можно добраться на машине, автобусе или водным путём во время навигации. Удобный способ — автобус № 101 или № 101 Э от станций метро «Старая деревня» и «Беговая». Время в пути — от 40 минут.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Кронштадте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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