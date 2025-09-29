М Марина Экскурсия хорошая, но не попали в музее на подводную лодку. Берите билеты заранее, в экскурсию билет не входит, было очень обидно

Н Наталья Спасибо большое за интересную, содержательную экскурсию. Особенно хочется отметить гида Игоря, который очень постарался донести до нас информацию. К, сожалению, были и небольшие минусы: сломался микрофон в автобусе; мы не успели посмотреть всю экспозицию в музее из - за нехватки времени, потому что нам постоянно приходилось ждать группу школьников, которые вели себя неорганизованно;

О Ольга Огромное спасибо гиду Пронину Игорю, переживала, что будет нудно, а нет, очень интересно, не нудно. Водитель Нурлан вел хорошо, в пробках не стояли. Немного организационный момент подвёл- нам выезжать, а микрофон не работал. В целом всё понравилось.

А Александр

Из-за фестиваля" неожиданно" Кронштадт оказался в центре перекрыт. Потеряли время, которого катастрофически мало… В одном автобусе, видимо из-за невысокого читать дальше спроса, разные направления "Кронштадт плюс"… И если на "кораблик" или "парк" времени, наверное, достаточно, то на посещение музея ВМС одного часа пятнадцати минут - сразу нет… На такую экскурсию шести часов, включая дорогу до самого Кронштадта, безобразно мало. По залам бежали "галопом", постоянно глядя на часы… чтоб автобус не уехал без нас… #несмешно Экскурсовод Игорь - отличный гид, рассказывал интересно. Автобус комфортный. На этом фсё…Из-за фестиваля" неожиданно" Кронштадт оказался в центре перекрыт. Потеряли время, которого катастрофически мало… В одном автобусе, видимо из-за невысокого

П Полина Экскурсия очень понравилась. Комфортабельны автобус и очень интересный гид

М Марина В целом экскурсия понравилась. Гид Игорь старался, интересно рассказывал. Из описания экскурсии на сайте поняла программу Собор, Музей, Осмотр фортов. По факту оказалось - либо музей/либо форты. И музей не сопровождался рассказом Гида. Поэтому 4.

В Виктория Отличная экскурсия. Экскурсовод Игорь отличный оратор, выше всех похвал

Е Екатерина

Г Гульназ Замечательная экскурсия, интересный рассказ гида парк и музей шикарный!

A Alexey

А Андрей Хотелось бы больше времени на музей или собор, а не на сувениры

П Павел Ноль соответствие описанию, крайне недоволен организацией экскурсии, ехали на старой маршрутке, хотя в описании был написал комфортабельный автобус, внутри было жарко и душно, не советую данного оператора

С Сергей

Л Лебедева Экскурсия с Визит СПб очень понравилась! Гид замечательно с юмором рассказывал историю Кронштадта! Рекомендую!