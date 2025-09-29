Вы посетите расположенный в Кронштадте Музей Военно-морской славы.
Масштабы его экспозиции впечатляют, а одним из главных экспонатов считается первая советская атомная подлодка.
Также вы увидите главные достопримечательности города — Морской собор, Якорную площадь, Петровский док и величественный памятник Петру I.
Описание экскурсииВы побываете в Музее Военно-морской славы. Его стены хранят в себе отголоски исторических событий, а масштабы экспозиции впечатляют. Один из самых известных экспонатов музея — первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» длиной более 100 метров. С этой легендарной субмарины началось становление отечественного атомного подводного флота, а в 2021 году её специально перенесли из Мурманской области в Кронштадт. Вы сможете осмотреть знаменитую подлодку снаружи, а также изучить множество других экспонатов, связанных с морской историей страны, и лично повзаимодействовать с интерактивными элементами экспозиции, которых в музее немало. Также во время экскурсии вы познакомитесь с историей Кронштадта и его традициями. Мы осмотрим Морской собор — главный храм ВМФ России, который часто называют сердцем города. А ещё посетим Петровский док — старейшее гидротехническое сооружение XVIII века. На протяжении нескольких столетий он был важной базой судоремонта Балтийского флота. Помимо этого вы увидите Якорную площадь — центр города — и памятник Петру I, открытый еще в XIX веке. А в завершение экскурсии прогуляетесь по современному музейно-историческому парку «Остров фортов», который уже успел стать точкой притяжения местных жителей и туристов. Важная информация:
- Программа экскурсии включает посещение Музея Военно-морской славы БЕЗ прохода внутрь подводной лодки.
- В случае приобретения льготных билетов при себе необходимо иметь подтверждающие документы.
В 11:00 ежедневно, кроме пн
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Военно-морской славы
- Петровский док
- Морской Никольский собор
- Якорная площадь
- Памятник Петру I
- Парк «Остров фортов»
Что включено
- Экскурсия от профессионального гида
- Комфортабельный автобус
- Входной билет в Музей Военно-морской славы
- Посещение Морского собора
- Доступ к основным достопримечательностям на маршруте
Что не входит в цену
- Билет внутрь подводной лодки «Ленинский комсомол» приобретается заранее по желанию (наружный осмотр входит в стоимость). Цена билета: взрослый - 1000 руб., льготный - 500 руб.
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский проспект, 43-45, офис 329
Завершение: Лиговский проспект, 43-45
Когда и сколько длится?
Когда: В 11:00 ежедневно, кроме пн
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
29 сен 2025
Экскурсия хорошая, но не попали в музее на подводную лодку. Берите билеты заранее, в экскурсию билет не входит, было очень обидно
Н
Наталья
22 сен 2025
Спасибо большое за интересную, содержательную экскурсию. Особенно хочется отметить гида Игоря, который очень постарался донести до нас информацию. К, сожалению, были и небольшие минусы: сломался микрофон в автобусе; мы не успели посмотреть всю экспозицию в музее из - за нехватки времени, потому что нам постоянно приходилось ждать группу школьников, которые вели себя неорганизованно;
О
Ольга
21 сен 2025
Огромное спасибо гиду Пронину Игорю, переживала, что будет нудно, а нет, очень интересно, не нудно. Водитель Нурлан вел хорошо, в пробках не стояли. Немного организационный момент подвёл- нам выезжать, а микрофон не работал. В целом всё понравилось.
А
Александр
15 сен 2025
Экскурсовод Игорь - отличный гид, рассказывал интересно. Автобус комфортный. На этом фсё…
Из-за фестиваля" неожиданно" Кронштадт оказался в центре перекрыт. Потеряли время, которого катастрофически мало… В одном автобусе, видимо из-за невысокого
П
Полина
9 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Комфортабельны автобус и очень интересный гид
М
Марина
5 сен 2025
В целом экскурсия понравилась. Гид Игорь старался, интересно рассказывал. Из описания экскурсии на сайте поняла программу Собор, Музей, Осмотр фортов. По факту оказалось - либо музей/либо форты. И музей не сопровождался рассказом Гида. Поэтому 4.
В
Виктория
2 сен 2025
Отличная экскурсия. Экскурсовод Игорь отличный оратор, выше всех похвал
Е
Екатерина
29 авг 2025
Г
Гульназ
23 авг 2025
Замечательная экскурсия, интересный рассказ гида парк и музей шикарный!
A
Alexey
22 авг 2025
А
Андрей
21 авг 2025
Хотелось бы больше времени на музей или собор, а не на сувениры
П
Павел
16 авг 2025
Ноль соответствие описанию, крайне недоволен организацией экскурсии, ехали на старой маршрутке, хотя в описании был написал комфортабельный автобус, внутри было жарко и душно, не советую данного оператора
С
Сергей
11 авг 2025
Л
Лебедева
10 авг 2025
Экскурсия с Визит СПб очень понравилась! Гид замечательно с юмором рассказывал историю Кронштадта! Рекомендую!
М
Максим
7 авг 2025
Очень интересная и динамичная экскурсия, огромное спасибо экскурсоводу Наталье. Рекомендую к посещению, но хотелось бы увеличить продолжительность, чтобы успевать больше увидеть и узнавать
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
