Эта экскурсия для тех, кто ценит романтику и остался ребенком в душе. Она познакомит Вас с овеянной военно-морской славой Кронштадтской крепостью, расположенной в Финском заливе на острове Котлин. Во время экскурсии вы узнаете о роли маленького города в жизни всего Российского государства, поговорите о подвигах и славе русских мореплавателей, погрузившись в историю русского военного флота. Вы увидите целый ряд оборонительных сооружений XVIII-XIX веков, учебные корабли Балтийского флота, полюбуетесь убранством Никольского Морского собора и побываете на бывшем секретном объекте – загадочном форте «Риф».

Морской собор святителя Николая Чудотворца стал последним храмом, освященным в год 300-летия династии Романовых в 1913 году. Ныне это главный храм русских моряков. На площади перед ним принимают присягу выпускники морских училищ Санкт-Петербурга. Вы увидите уникальное убранство храма – необычные светильники-хоросы, росписи, мозаичный пол, рисунок которого показывает христианские символы древних христиан и одновременно символы морские.

Военно-исторический музейный комплекс форт «Риф» – это уникальный исторический памятник развития отечественного военно-инженерного дела, включенный в список наследия ЮНЕСКО, один из береговых фортов Кронштадтской крепости. Он находится на самой западной оконечности острова Котлин, откуда открывается прекрасный вид на «тюленью гряду» и Толбухин маяк. На территории форта прекрасно сохранились оборонительные сооружения различных эпох – казематы и подземные галереи, смотровая вышка, шахта скрывающейся броневой башни, взрывные камеры для утилизации снарядов… Все это помогает не только прикоснуться к истории, но и почувствовать фантастический колорит этого места.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии: Якорная площадь, Петровский сквер, Форт «Риф»

Какие достопримечательности Вы увидите:

•Никольский морской собор

•Памятник Петру I

•Форт «Риф»

•Форт «Шанец»