Кронштадт. Морской собор + форт "Риф"

Кронштадт

. Кронштадт. Морской собор + форт "Риф"
Кронштадт. Морской собор + форт "Риф"
Кронштадт. Морской собор + форт "Риф"
Кронштадт. Морской собор + форт "Риф"
Кронштадт. Морской собор + форт "Риф"

Что вы увидите 🤩

  • Никольский морской собор
  • Памятник Петру I
  • Форт «Риф»
  • Форт «Шанец»
Эта экскурсия для тех, кто ценит романтику и остался ребенком в душе. Она познакомит Вас с овеянной военно-морской славой Кронштадтской крепостью, расположенной в Финском заливе на острове Котлин. Во время экскурсии вы узнаете о роли маленького города в жизни всего Российского государства, поговорите о подвигах и славе русских мореплавателей, погрузившись в историю русского военного флота. Вы увидите целый ряд оборонительных сооружений XVIII-XIX веков, учебные корабли Балтийского флота, полюбуетесь убранством Никольского Морского собора и побываете на бывшем секретном объекте – загадочном форте «Риф».
Морской собор святителя Николая Чудотворца стал последним храмом, освященным в год 300-летия династии Романовых в 1913 году. Ныне это главный храм русских моряков. На площади перед ним принимают присягу выпускники морских училищ Санкт-Петербурга. Вы увидите уникальное убранство храма – необычные светильники-хоросы, росписи, мозаичный пол, рисунок которого показывает христианские символы древних христиан и одновременно символы морские.
Военно-исторический музейный комплекс форт «Риф» – это уникальный исторический памятник развития отечественного военно-инженерного дела, включенный в список наследия ЮНЕСКО, один из береговых фортов Кронштадтской крепости. Он находится на самой западной оконечности острова Котлин, откуда открывается прекрасный вид на «тюленью гряду» и Толбухин маяк. На территории форта прекрасно сохранились оборонительные сооружения различных эпох – казематы и подземные галереи, смотровая вышка, шахта скрывающейся броневой башни, взрывные камеры для утилизации снарядов… Все это помогает не только прикоснуться к истории, но и почувствовать фантастический колорит этого места.
Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии: Якорная площадь, Петровский сквер, Форт «Риф»

Какие достопримечательности Вы увидите:

    •Никольский морской собор
    •Памятник Петру I
    •Форт «Риф»
    •Форт «Шанец»
    🚩 Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
    🏁 Место завершения: гостиница «Октябрьская»
     Что входит
    • услуги экскурсовода
    • транспортное обслуживание
    • входной билет с экскурсией по форту "Риф"
    Время проведения: по воскресеньям в 09:30
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    ГК Т.
    ГК Т.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

    👥Групповые🚌На автобусе#Соборы и храмы#Форты🗽Достопримечательности

    Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

    Кронштадт — хранитель морского флота!
    Индивидуальная экскурсия
    5
    23
    4400
    3 960
    за 1-6 чел.
    Кронштадт — хранитель морского флота!
    Исследовать старинные улочки и гавань города моряков и подняться под купол Морского собора
    Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
    4.3
    681
    5ч 30м
    1 050
    за 1 чел.
    Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
    Автобусная экскурсия на остров Котлин в город-герой Кронштадт, который входит в список всемирного...
    Ежедневно в 12:15
    Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + прогулка на катере *
    Индивидуальная экскурсия
    5
    52
    5ч 30м
    11 000
    за 1-3 чел.
    Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + прогулка на катере *
    Индивидуальная экскурсия на автомобиле по Кронштадту
    ежедневно в 10.00
    Морской Собор — сердце Кронштадта
    Индивидуальная экскурсия
    1ч 30м
    2 500
    за 1-10 чел.
    Морской Собор — сердце Кронштадта
    Узнать историю балтийского флота через погружение в судьбу главных памятников Якорной площади
    Форты Кронштадта
    Индивидуальная экскурсия
    4.7
    24
    1ч 30м
    2 500
    за 1-10 чел.
    Форты Кронштадта
    Узнать, как наши предки защищали страну, и понять историческую роль Кронштадта в судьбе России
    В Кронштадт на метеоре с осмотром фортов и пешеходной экскурсией
    4.3
    308
    1 700
    за 1 чел.
    В Кронштадт на метеоре с осмотром фортов и пешеходной экскурсией
    Отправляйтесь в Кронштадт, город морской славы, где каждый уголок пропитан историей
    С четверга по воскресенье в 11:30
    Экскурсия на форты Кронштадта с "Острова фортов"
    4.2
    47
    45м
    850
    за 1 чел.
    Экскурсия на форты Кронштадта с "Острова фортов"
    Отправляйтесь в небольшое путешествие по заливу
    Согласно расписанию в календаре
    Групповая экскурсия из Петербурга в город-крепость Кронштадт
    4.5
    43
    5ч 30м
    1 700
    за 1 чел.
    Групповая экскурсия из Петербурга в город-крепость Кронштадт
    Познакомиться с прошлым морских ворот России, прокатиться на пароме и рассмотреть главные форты
    ежедневно в 11:00
    Кронштадт - морские ворота Петербурга
    Индивидуальная экскурсия
    5
    1
    5 000
    за 1-10 чел.
    Кронштадт - морские ворота Петербурга
    "Город морской славы", "русские Дарданеллы", "наукоград", "петербургский Валаам" и даже "пуп Земли"...
    По договоренности
    Неприступный Кронштадт
    Индивидуальная экскурсия
    10 900
    за 1-18 чел.
    Неприступный Кронштадт
    Кронштадт основан Петром I всего через год после Петербурга для защиты с моря новой столицы
    Кронштадт: на страже морских границ
    Индивидуальная экскурсия
    5ч 30м
    6 000
    за 1-6 чел.
    Кронштадт: на страже морских границ
    Из Петербурга отправиться на остров Котлин и услышать хронику героического города
    Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
    Индивидуальное предложение
    4.4
    29
    1 090
    за 1 чел.
    Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
    Исаакиевский собор - одна из главных достопримечательностей Петербурга
    Каждый день с 10:00 до 18:00, кроме среды

    ГК Т. проводит ещё 12 экскурсий

    Петергоф на весь день. С экскурсией по Дворцу и парку
    2 650
    за 1 чел.
    Петергоф на весь день. С экскурсией по Дворцу и парку
    Вы узнаете о владельцах роскошной приморской резиденции, раскроете загадки устройства фонтанов и...
    Петергоф и Ораниенбаум: фонтаны (экскурсия по парку) + Меншиковский дворец
    4
    2
    8ч 30м
    2 150
    за 1 чел.
    Петергоф и Ораниенбаум: фонтаны (экскурсия по парку) + Меншиковский дворец
    За один день вы посетите два парадных дворцовых ансамбля, с которыми связаны важные события русской...
    по субботам в 11:00
    Петербург Достоевского
    4.1
    20
    750
    за 1 чел.
    Петербург Достоевского
    Достоевский создал неповторимую атмосферу Петербурга на страницах своих книг
    По четвергам в 18:00
    "Время загадывать желания" + теплоход по рекам и каналам
    5
    1
    1 400
    за 1 чел.
    "Время загадывать желания" + теплоход по рекам и каналам
    по вторникам в 11:00
    "По следам петровской эпохи" с экскурсией в Петропавловской крепости
    950
    за 1 чел.
    "По следам петровской эпохи" с экскурсией в Петропавловской крепости
    Петропавловская крепость - первая бастионная крепость России
    По понедельникам в 11:00
    Царское Село и Павловск. Екатерининский и Павловский дворцы
    3 500
    за 1 чел.
    Царское Село и Павловск. Екатерининский и Павловский дворцы
    по пятницам в 10:00
    Квест "Секреты Васильевского острова. "Вокруг королевства Черной курицы " + Зоологический музей
    1 050
    за 1 чел.
    Квест "Секреты Васильевского острова. "Вокруг королевства Черной курицы " + Зоологический музей
    по пятницам в 11:00
    Новая география Петербурга
    3.3
    4
    1 050
    за 1 чел.
    Очень популярно сейчас
    Новая география Петербурга
    по пятницам в 13:30
    Пешеходная экскурсия "Северная Венеция" + теплоход по рекам и каналам
    1 200
    за 1 чел.
    Пешеходная экскурсия "Северная Венеция" + теплоход по рекам и каналам
    На нашей экскурсии вы в очередной раз убедитесь, что Петербург не зря прозвали музеем под открытым...
    по ср в 10:30, по чт в 15:00, по сб в 15:00
    Топ 3 площади: Дворцовая, Сенатская, Исаакиевская с подъёмом на колоннаду
    2ч 30м
    950
    за 1 чел.
    Топ 3 площади: Дворцовая, Сенатская, Исаакиевская с подъёмом на колоннаду
    На этой экскурсии во всём своем сиянии и блеске перед Вами предстанут знаменитые архитектурные ансамбли...
    По субботам (01.05, 08.05) в 16:30, по средам в 16:30
    "Романтика Петербурга" с подъёмом на крышу в центре города
    950
    за 1 чел.
    "Романтика Петербурга" с подъёмом на крышу в центре города
    Перечисляя достопримечательности Санкт-Петербурга, мы, в первую очередь, вспоминаем Невский...
    По средам, пятницам, субботам в 18:00
    "Царский друг-Григорий Распутин" с посещением последней квартиры Распутина
    5
    1
    2ч 30м
    1 300
    за 1 чел.
    "Царский друг-Григорий Распутин" с посещением последней квартиры Распутина
    Григорий Распутин - один из самых загадочных персонажей российской истории
    По пятницам в 15:00
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
    🇷🇺