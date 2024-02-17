Кронштадт с посещением Музея военно-морской славы

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге
3.5
2 отзыва
Вы посетите расположенный в Кронштадте Музей военно-морской славы.

Масштабы его экспозиции впечатляют, а одним из главных экспонатов считается первая советская атомная подлодка.

Также вы увидите достопримечательности центра города — Морской собор, Якорную площадь, Петровский док и величественный памятник Петру I.
Кронштадт с посещением Музея военно-морской славы
Кронштадт с посещением Музея военно-морской славы
Кронштадт с посещением Музея военно-морской славы
Ближайшие даты:
17
фев
18
фев
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 16+2 000 ₽
Пенсионный1 800 ₽
Студенческий1 700 ₽
Школьный1 400 ₽
Дошкольный600 ₽
Иностранный2 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Музей военно-морской славы
  • Петровский док
  • Морской Никольский собор
  • Якорная площадь
  • Памятник Петру I

Описание

Что вас ждет

Вы побываете в Музее военно-морской славы. Его стены хранят в себе отголоски исторических событий, а масштабы экспозиции впечатляют. Ключевой экспонат музея — первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» длиной более 100 метров. С этой легендарной субмарины началось становление отечественного атомного подводного флота. В 2021 году её специально перенесли из Мурманской области в Кронштадт. Также во время экскурсии вы познакомитесь с историей Кронштадта и его традициями. Мы осмотрим Морской собор — главный храм ВМФ России, который часто называют сердцем города. А еще посетим Петровский док — старейшее гидротехническое сооружение XVIII века. На протяжении нескольких столетий он был важной базой судоремонта Балтийского флота. Также вы увидите Якорную площадь — центр города — и памятник Петру I, открытый еще в XIX веке. Монумент изображает Петра I во весь рост, величественным и гордым. Важно знать• Регистрация на экскурсию проходит по адресу Лиговский пр. 43-45, офис 329, за 15-20 минут до отправления.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия от профессионального гида
  • Комфортабельный автобус
  • Посещение Музея военно-морской славы
  • Посещение Морского собора
  • Доступ к основным достопримечательностям на маршруте
Что не входит
  • Билет внутрь подводной лодки «Ленинский комсомол» приобретается по желанию (наружный осмотр входит в стоимость). Цена билета: взрослый — 1000 руб., льготный — 500 руб.
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский проспект, 43-45, офис 329
Завершение: Лиговский проспект, 43-45
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Регистрация на экскурсию: Лиговский пр. 43-45, офис 329. Вход между салонами связи мегафона и билайна.
  • За 15-20 минут до отправления.
  • Организатор обращает Ваше внимание, что за билеты купленные Вами на улице ответственности не несет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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