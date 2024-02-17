Описание

Что вас ждет Вы побываете в Музее военно-морской славы. Его стены хранят в себе отголоски исторических событий, а масштабы экспозиции впечатляют. Ключевой экспонат музея — первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» длиной более 100 метров. С этой легендарной субмарины началось становление отечественного атомного подводного флота. В 2021 году её специально перенесли из Мурманской области в Кронштадт. Также во время экскурсии вы познакомитесь с историей Кронштадта и его традициями. Мы осмотрим Морской собор — главный храм ВМФ России, который часто называют сердцем города. А еще посетим Петровский док — старейшее гидротехническое сооружение XVIII века. На протяжении нескольких столетий он был важной базой судоремонта Балтийского флота. Также вы увидите Якорную площадь — центр города — и памятник Петру I, открытый еще в XIX веке. Монумент изображает Петра I во весь рост, величественным и гордым. Важно знать• Регистрация на экскурсию проходит по адресу Лиговский пр. 43-45, офис 329, за 15-20 минут до отправления.