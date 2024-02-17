Вы посетите расположенный в Кронштадте Музей военно-морской славы.
Масштабы его экспозиции впечатляют, а одним из главных экспонатов считается первая советская атомная подлодка.
Также вы увидите достопримечательности центра города — Морской собор, Якорную площадь, Петровский док и величественный памятник Петру I.
Масштабы его экспозиции впечатляют, а одним из главных экспонатов считается первая советская атомная подлодка.
Также вы увидите достопримечательности центра города — Морской собор, Якорную площадь, Петровский док и величественный памятник Петру I.
Ближайшие даты:
17
фев
фев
18
фев
фев
20
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24
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 16+
|2 000 ₽
|Пенсионный
|1 800 ₽
|Студенческий
|1 700 ₽
|Школьный
|1 400 ₽
|Дошкольный
|600 ₽
|Иностранный
|2 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Музей военно-морской славы
- Петровский док
- Морской Никольский собор
- Якорная площадь
- Памятник Петру I
Описание
Что вас ждетВы побываете в Музее военно-морской славы. Его стены хранят в себе отголоски исторических событий, а масштабы экспозиции впечатляют. Ключевой экспонат музея — первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» длиной более 100 метров. С этой легендарной субмарины началось становление отечественного атомного подводного флота. В 2021 году её специально перенесли из Мурманской области в Кронштадт. Также во время экскурсии вы познакомитесь с историей Кронштадта и его традициями. Мы осмотрим Морской собор — главный храм ВМФ России, который часто называют сердцем города. А еще посетим Петровский док — старейшее гидротехническое сооружение XVIII века. На протяжении нескольких столетий он был важной базой судоремонта Балтийского флота. Также вы увидите Якорную площадь — центр города — и памятник Петру I, открытый еще в XIX веке. Монумент изображает Петра I во весь рост, величественным и гордым. Важно знать• Регистрация на экскурсию проходит по адресу Лиговский пр. 43-45, офис 329, за 15-20 минут до отправления.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия от профессионального гида
- Комфортабельный автобус
- Посещение Музея военно-морской славы
- Посещение Морского собора
- Доступ к основным достопримечательностям на маршруте
- Что не входит
- Билет внутрь подводной лодки «Ленинский комсомол» приобретается по желанию (наружный осмотр входит в стоимость). Цена билета: взрослый — 1000 руб., льготный — 500 руб.
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Лиговский проспект, 43-45, офис 329Завершение: Лиговский проспект, 43-45
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Регистрация на экскурсию: Лиговский пр. 43-45, офис 329. Вход между салонами связи мегафона и билайна.
- За 15-20 минут до отправления.
- Организатор обращает Ваше внимание, что за билеты купленные Вами на улице ответственности не несет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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