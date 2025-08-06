Мои заказы

Кронштадт на автобусе: программа максимум

Полноценное знакомство с городом военно-морской славы - с комфортом и не бегом
Давно мечтали отправиться Кронштадт и увидеть там всё, что хотелось? Сделаем всё на высшем уровне! Покажем вам Гостиный двор, и Обводной канал, и Летний сад и Итальянский дворец, роскошный Морской собор и поражающие воображение военные корабли на рейде.

У вас будет достаточно времени на посещение ряда музеев или прогулку по городу с рекомендациями гида по интересам.
Ближайшие даты:
16
мая23
мая30
мая4
июл
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

9.00 — Выезд из Санкт-Петербурга от ст. м. «Невский проспект»

Путевая экскурсия, которая познакомит Вас с историей возникновения на острове Котлин крепости-порта, сооружениемфортификационных сооружений и дамбы. Балтийский флот, ледоколы и подводные лодки — это все о Кронштадте.

11.00 — Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия

Впечатлений точно хватит всем — любителям военного прошлого и настоящего, вдохновленным человеческим разумом (дамба, неповторимые гидротехнические сооружения, футшток), любящим атмосферные города и волшебство новых мест. Посетим Морской собор и Петровский парк, посмотрим корабли и сделаем лучшие фото в памятных местах.

13.00 — Свободное время

Выбирайте то, что интересно именно вам: исторический музей города-крепости, музей Дом маяков, музей Голландская кухня. Здесь и говорящие попугаи, и макеты маяков и макеты всех фортов Кронштадта и даже… расчудесная жаба! Кронштадт удивляет и радует своих гостей!

15.00 — Остров фортов

Великолепное современое пространство превосходно вписанное в ландшафт — малые скульптурные формы, развитая инфрастркутра, качели с видом на море, лучшие места для фото, локации, как для детишек, так и для путешественников постарше — нравится абсолютно всем!

16.00 — Музей военно-морской славы

Это интерактивный, концептуальный, живой и настоящий музей о кораблях, маяках, водолазах и подлодках. О морских традициях, о сложном обучении моряков. Здесь много игр, которые захватывают, много «трогательных» экспонатов и специально подготовленные места для самых запоминающихся фотографий. С нами вы успеете посмотреть музей в хорошем темпе — спокойно и вдумчиво.

19.00 — Возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Трансфер по программе осуществляется на 50-местном автобусе туристического класса
  • Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей, пожалуйста, обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты
  • Дополнительно приобретается билет в музей военно-морской славы 400 руб. взрослый, 200 руб. льготный
  • Обратите внимание: в экскурсии нельзя участвовать с питомцами

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2500 ₽
Пенсионеры2200 ₽
Школьники2200 ₽
Студенты2300 ₽
Дети до 3х лет без места900 ₽
Многодетные (на каждого члена семьи)2200 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Филипп
Филипп — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 59616 туристов
Добрый день! Наша профессиональная команда гидов уже более 5 лет проводит насыщенные автобусные туры по Санкт-Петербургу, пригородам и Северо-Западу России. С удовольствием познакомим вас с историческими, архитектурными и природными достопримечательностями окрестностей Северной столицы.
Отзывы и рейтинг

Т
Татьяна
6 авг 2025
Отличная экскурсия для тех, кто посетил Кронштадт первый раз. Удобно, без спешки, очень много интересной информации. По маршруту предусмотренно свободное время для осмотра достопримечательностей. Нам не хватило времени на Острове Фортов, музей там замечательный, там можно провести целый день. В следующий раз поедем туда целенаправленно.
Спасибо Дмитрию за комфортную поездку и Игорю за увлекательную экскурсию.
А
Анастасия
26 июл 2025
Экскурсовод Игорь просто потрясающий! Экскурсию провел с юмором, интересно рассказывал! Игорю огромное спасибо ❤️
Ирина
Ирина
4 мая 2025
Наш гид Дарья прекрасный рассказчик. Речь такая, что заслушаешься. Нет длинных пауз с протяжным аааа))), нет слов паразитов, чёткая дикция. К тому же, Дарья прекрасный организатор 👏

