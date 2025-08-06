Давно мечтали отправиться Кронштадт и увидеть там всё, что хотелось? Сделаем всё на высшем уровне! Покажем вам Гостиный двор, и Обводной канал, и Летний сад и Итальянский дворец, роскошный Морской собор и поражающие воображение военные корабли на рейде. У вас будет достаточно времени на посещение ряда музеев или прогулку по городу с рекомендациями гида по интересам.

Описание экскурсии

9.00 — Выезд из Санкт-Петербурга от ст. м. «Невский проспект»

Путевая экскурсия, которая познакомит Вас с историей возникновения на острове Котлин крепости-порта, сооружениемфортификационных сооружений и дамбы. Балтийский флот, ледоколы и подводные лодки — это все о Кронштадте.

11.00 — Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия

Впечатлений точно хватит всем — любителям военного прошлого и настоящего, вдохновленным человеческим разумом (дамба, неповторимые гидротехнические сооружения, футшток), любящим атмосферные города и волшебство новых мест. Посетим Морской собор и Петровский парк, посмотрим корабли и сделаем лучшие фото в памятных местах.

13.00 — Свободное время

Выбирайте то, что интересно именно вам: исторический музей города-крепости, музей Дом маяков, музей Голландская кухня. Здесь и говорящие попугаи, и макеты маяков и макеты всех фортов Кронштадта и даже… расчудесная жаба! Кронштадт удивляет и радует своих гостей!

15.00 — Остров фортов

Великолепное современое пространство превосходно вписанное в ландшафт — малые скульптурные формы, развитая инфрастркутра, качели с видом на море, лучшие места для фото, локации, как для детишек, так и для путешественников постарше — нравится абсолютно всем!

16.00 — Музей военно-морской славы

Это интерактивный, концептуальный, живой и настоящий музей о кораблях, маяках, водолазах и подлодках. О морских традициях, о сложном обучении моряков. Здесь много игр, которые захватывают, много «трогательных» экспонатов и специально подготовленные места для самых запоминающихся фотографий. С нами вы успеете посмотреть музей в хорошем темпе — спокойно и вдумчиво.

19.00 — Возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали