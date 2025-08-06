У вас будет достаточно времени на посещение ряда музеев или прогулку по городу с рекомендациями гида по интересам.
Описание экскурсии
9.00 — Выезд из Санкт-Петербурга от ст. м. «Невский проспект»
Путевая экскурсия, которая познакомит Вас с историей возникновения на острове Котлин крепости-порта, сооружениемфортификационных сооружений и дамбы. Балтийский флот, ледоколы и подводные лодки — это все о Кронштадте.
11.00 — Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия
Впечатлений точно хватит всем — любителям военного прошлого и настоящего, вдохновленным человеческим разумом (дамба, неповторимые гидротехнические сооружения, футшток), любящим атмосферные города и волшебство новых мест. Посетим Морской собор и Петровский парк, посмотрим корабли и сделаем лучшие фото в памятных местах.
13.00 — Свободное время
Выбирайте то, что интересно именно вам: исторический музей города-крепости, музей Дом маяков, музей Голландская кухня. Здесь и говорящие попугаи, и макеты маяков и макеты всех фортов Кронштадта и даже… расчудесная жаба! Кронштадт удивляет и радует своих гостей!
15.00 — Остров фортов
Великолепное современое пространство превосходно вписанное в ландшафт — малые скульптурные формы, развитая инфрастркутра, качели с видом на море, лучшие места для фото, локации, как для детишек, так и для путешественников постарше — нравится абсолютно всем!
16.00 — Музей военно-морской славы
Это интерактивный, концептуальный, живой и настоящий музей о кораблях, маяках, водолазах и подлодках. О морских традициях, о сложном обучении моряков. Здесь много игр, которые захватывают, много «трогательных» экспонатов и специально подготовленные места для самых запоминающихся фотографий. С нами вы успеете посмотреть музей в хорошем темпе — спокойно и вдумчиво.
19.00 — Возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Трансфер по программе осуществляется на 50-местном автобусе туристического класса
- Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей, пожалуйста, обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты
- Дополнительно приобретается билет в музей военно-морской славы 400 руб. взрослый, 200 руб. льготный
- Обратите внимание: в экскурсии нельзя участвовать с питомцами
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2500 ₽
|Пенсионеры
|2200 ₽
|Школьники
|2200 ₽
|Студенты
|2300 ₽
|Дети до 3х лет без места
|900 ₽
|Многодетные (на каждого члена семьи)
|2200 ₽
Спасибо Дмитрию за комфортную поездку и Игорю за увлекательную экскурсию.