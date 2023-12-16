Питейная культура в Петербурге тесно переплетается с творческой историей его жителей, становясь невероятным сюжетом.

Вы откроете для себя как в разные эпохи пили литературные классики и обычные граждане, узнаете какие улицы были главными барными центрами и о чем они могут рассказать. Вы посетите необычные бары, попробуете оригинальные настойки и представите себя во временном путешествии, где горячительное прошлое переплетается с хмельным настоящим.

Пять гостевых шотов входит в стоимость тура!