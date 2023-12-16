Культурный тур по барам Петербурга с дегустацией
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Описание
Питейная культура в Петербурге тесно переплетается с творческой историей его жителей, становясь невероятным сюжетом.
Вы откроете для себя как в разные эпохи пили литературные классики и обычные граждане, узнаете какие улицы были главными барными центрами и о чем они могут рассказать. Вы посетите необычные бары, попробуете оригинальные настойки и представите себя во временном путешествии, где горячительное прошлое переплетается с хмельным настоящим.
Пять гостевых шотов входит в стоимость тура!
Программа
- История развития барной культуры;
- Посещение баров с неповторимой атмосферой, скрытых от посторонних глаз;
- Разговоры о Достоевском, Довлатове, Бальмонте, Гумилеве и других;
- Проба на вкус шедевров великих русских классиков;
- Дегустация артистически приготовленных настоек.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Пешеходная экскурсия в сопровождении опытного гида 5 гостевых шотов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 20:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Санкт-Петербурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие туры из Санкт-Петербурга
скидка
15%
Мини-группа
4 часа
Популярное предложение
Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
Авторский бар-хоппинг с дегустациями шотов и погружением в историю барной культуры
в районе метро Невский проспект
Сегодня
Завтра
22 дек
23 дек
30002 550₽ за человека
скидка
15%
Групповая
3.5 часа
Тур-игра по барам Питера
Что такое Pub Crawl и с чем его пьют? Узнать о барной культуре города и повеселиться
В лучшем бароном районе Петербурга - Квартале писа...
Сегодня
22 дек
23 дек
29 дек
25002 125₽ за человека
скидка
15%
Групповая
5 часов
Неформальная прогулка по барам Петербурга
Пережить познавательное и веселое приключение в компании экспертов ночной жизни
в районе площади Восстания
Сегодня
20 дек
22 дек
23 дек
30002 550₽ за человека