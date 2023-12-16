Культурный тур по барам Петербурга с дегустацией (18+)

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Культурный тур по барам Петербурга с дегустацией

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Культурный тур по барам Петербурга с дегустацией (18+)
Культурный тур по барам Петербурга с дегустацией (18+)
Культурный тур по барам Петербурга с дегустацией (18+)
Культурный тур по барам Петербурга с дегустацией (18+)

Описание

Питейная культура в Петербурге тесно переплетается с творческой историей его жителей, становясь невероятным сюжетом.

Вы откроете для себя как в разные эпохи пили литературные классики и обычные граждане, узнаете какие улицы были главными барными центрами и о чем они могут рассказать. Вы посетите необычные бары, попробуете оригинальные настойки и представите себя во временном путешествии, где горячительное прошлое переплетается с хмельным настоящим.

Пять гостевых шотов входит в стоимость тура!

Программа

  • История развития барной культуры;
  • Посещение баров с неповторимой атмосферой, скрытых от посторонних глаз;
  • Разговоры о Достоевском, Довлатове, Бальмонте, Гумилеве и других;
  • Проба на вкус шедевров великих русских классиков;
  • Дегустация артистически приготовленных настоек.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешеходная экскурсия в сопровождении опытного гида 5 гостевых шотов
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 20:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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