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Квест-экскурсия "Сердце Петербурга"

5
2 отзыва
Гаврил Е.
Гаврил Е. – Гид из Санкт-Петербурга
Вас ждет квест-экскурсия по самому сердцу Санкт-Петербурга.

Вам нужно будет разгадывать загадки и осматривать знаменитые достопримечательности 🏛️ в поисках правильных ответов.

Не волнуйтесь, если чего-то не знаете — экскурсовод всегда готов прийти на помощь!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕵️Квест
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 6 400 ₽ за экскурсию

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Квест-экскурсия "Сердце Петербурга"
Квест-экскурсия "Сердце Петербурга"

Что вы увидите

  • Дворцовая площадь
  • Арка Генштаба
  • Атланты
  • Адмиралтейство
  • Казанский собор
  • Дом Зингера и многие другие известные достопримечательности города.
Почему квест?
Потому что находить и открывать новые места самому гораздо интереснее, чем быть ведомым за руку гидом! Разумеется экскурсовод будет вас сопровождать, но это вы будете его водить, а не он вас.
Городской квест - как раз то, что вам нужно, если на традиционных обзорных экскурсиях вы больше зеваете, чем слушаете.
Как это проходит?
13 неформальных достопримечательностей 🏛️ города. Каждая загадана загадкой. Ваша задача - отгадать все загадки и найти все места, а на местах гид расскажет их истории 📖
Что входит
  • Услуги гида
  • Все необходимые раздаточные материалы
  • Возможность изменить маршрут по желанию клиента
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Дворцовая пл.
Место завершения
🏁 м. Гостиный двор
Квест-экскурсия "Сердце Петербурга"
Квест-экскурсия "Сердце Петербурга"
Квест-экскурсия "Сердце Петербурга"
Квест-экскурсия "Сердце Петербурга"
Квест-экскурсия "Сердце Петербурга"

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гаврил Е.
Гаврил Е.
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2 отзыва оставили туристы

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