Почему квест?

Потому что находить и открывать новые места самому гораздо интереснее, чем быть ведомым за руку гидом! Разумеется экскурсовод будет вас сопровождать, но это вы будете его водить, а не он вас.

Городской квест - как раз то, что вам нужно, если на традиционных обзорных экскурсиях вы больше зеваете, чем слушаете.

Как это проходит?

13 неформальных достопримечательностей 🏛️ города. Каждая загадана загадкой. Ваша задача - отгадать все загадки и найти все места, а на местах гид расскажет их истории 📖