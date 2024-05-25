3 часа
Квест
до 10 чел.
Квест-прогулка в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: Дворцовый мост
Расписание: Ежедневно в любое время
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
Начало: Казанский собор у памятника Кутузову
Расписание: Каждый день с 11 00 до 15 00
17 авг в 11:00
18 авг в 11:00
от 7 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
По центральным площадям. Дворцовая площадь
Начало: Дворцовая набережная 23
Расписание: Любой день по договоренности.
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна25 мая 2024Детская обзорная экскурсия по ПетербургуОтличная экскурсия для детей. Прекрасно провели время с сыном (10 лет). Гид подаёт информацию интересно, с шутками. Дети слушали внимательно. Хороший выбор, чтобы познакомить ребёнка с Санкт-Петербургом.
- ТТАТЬЯНА5 ноября 2023Детская обзорная экскурсия по ПетербургуОтличный экскурсовод. Интересная и познавательная программа! Очень довольны! Спасибо!
- ООксана16 октября 2023В Питере я уже далеко не первый раз. Но было приятно ещё раз пройтись по знакомым местам и узнать интересные факты в лёгкой подаче и в своем ритме. Благодарю за такую возможность!
- ДДонскова25 июля 2023Информация интересная, хорошо изложена. Как квест слабовато. Я была с двумя детьми 6 и 17 лет.
- ККомаров16 июля 2023«Семейные тайны дома Романовых» с посещением ЭрмитажаСама экскурсия с гидом внутри Эрмитажа очень понравилась. А вот перед этим было не очень: сначала были технические проблемы - не работала аппаратура радио гида, гид постоянно путала между собой императоров, даты и события. Поэтому впечатления от экскурсии остались двоякие.
- ЮЮлия17 августа 2022«Семейные тайны дома Романовых» с посещением ЭрмитажаОчень интересно
- ЕЕкатерина19 марта 2021Аудиоэкскурсия в приложении: от Адмиралтейской к Новой ГолландииЭкскурсия интересная, очень понравилось спланированность времени и мест. м
- ММарина22 февраля 2021Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка по Петербургской КоломнеБыли вчера на экскурсии по Коломне. Всё очень понравилось. За три часа посетили все достопримечательности. Для короткого знакомства с колоритом Коломны очень рекомендую. Отдельная благодарность за истории. Всё очень профессионально, интересно, насыщенно.
- ММарина13 февраля 2021Аудиоэкскурсия в приложении: от Адмиралтейской к Новой ГолландииНам не повезло с погодой, в СПб был дождь. В минуты ливня из ведра приходилось прятаться в кафе. Большой плюс
- ККатя13 января 2021Аудиоэкскурсия в приложении: от Адмиралтейской к Новой ГолландииБыло познавательно и интересно. Понравился голос автора и маршрут, интерактив и то, что он даёт возможность передохнуть, подсказывает, где можно перекусить.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Атланты»
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