А Анна Детская обзорная экскурсия по Петербургу Отличная экскурсия для детей. Прекрасно провели время с сыном (10 лет). Гид подаёт информацию интересно, с шутками. Дети слушали внимательно. Хороший выбор, чтобы познакомить ребёнка с Санкт-Петербургом.

Т ТАТЬЯНА Детская обзорная экскурсия по Петербургу Отличный экскурсовод. Интересная и познавательная программа! Очень довольны! Спасибо!

О Оксана Квест-прогулка в самом сердце Санкт-Петербурга В Питере я уже далеко не первый раз. Но было приятно ещё раз пройтись по знакомым местам и узнать интересные факты в лёгкой подаче и в своем ритме. Благодарю за такую возможность!

Д Донскова Квест-прогулка в самом сердце Санкт-Петербурга Информация интересная, хорошо изложена. Как квест слабовато. Я была с двумя детьми 6 и 17 лет.

К Комаров «Семейные тайны дома Романовых» с посещением Эрмитажа Сама экскурсия с гидом внутри Эрмитажа очень понравилась. А вот перед этим было не очень: сначала были технические проблемы - не работала аппаратура радио гида, гид постоянно путала между собой императоров, даты и события. Поэтому впечатления от экскурсии остались двоякие.

Ю Юлия «Семейные тайны дома Романовых» с посещением Эрмитажа Очень интересно

Е Екатерина Аудиоэкскурсия в приложении: от Адмиралтейской к Новой Голландии Экскурсия интересная, очень понравилось спланированность времени и мест. м

М Марина Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка по Петербургской Коломне Были вчера на экскурсии по Коломне. Всё очень понравилось. За три часа посетили все достопримечательности. Для короткого знакомства с колоритом Коломны очень рекомендую. Отдельная благодарность за истории. Всё очень профессионально, интересно, насыщенно.

М Марина Аудиоэкскурсия в приложении: от Адмиралтейской к Новой Голландии читать дальше - не нужно бежать смотреть достопримечательности. В итоге мы начали экскурсию в один день, закончили в другой из-за плохой погоды. Все понравилось. Нам не повезло с погодой, в СПб был дождь. В минуты ливня из ведра приходилось прятаться в кафе. Большой плюс