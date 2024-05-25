Атланты – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Атланты» в Санкт-Петербурге, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Квест-прогулка в самом сердце Санкт-Петербурга
Пешая
2 отзыва
3 часа
Квест
до 10 чел.
Квест-прогулка в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: Дворцовый мост
Расписание: Ежедневно в любое время
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
Пешая
2 отзыва
3 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
Начало: Казанский собор у памятника Кутузову
Расписание: Каждый день с 11 00 до 15 00
17 авг в 11:00
18 авг в 11:00
от 7 000 за всё до 4 чел.
По центральным площадям. Дворцовая площадь
Пешая
2 часа
Индивидуальная
По центральным площадям. Дворцовая площадь
Начало: Дворцовая набережная 23
Расписание: Любой день по договоренности.
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    25 мая 2024
    Детская обзорная экскурсия по Петербургу
    Отличная экскурсия для детей. Прекрасно провели время с сыном (10 лет). Гид подаёт информацию интересно, с шутками. Дети слушали внимательно. Хороший выбор, чтобы познакомить ребёнка с Санкт-Петербургом.
  • Т
    ТАТЬЯНА
    5 ноября 2023
    Детская обзорная экскурсия по Петербургу
    Отличный экскурсовод. Интересная и познавательная программа! Очень довольны! Спасибо!
  • О
    Оксана
    16 октября 2023
    Квест-прогулка в самом сердце Санкт-Петербурга
    В Питере я уже далеко не первый раз. Но было приятно ещё раз пройтись по знакомым местам и узнать интересные факты в лёгкой подаче и в своем ритме. Благодарю за такую возможность!
  • Д
    Донскова
    25 июля 2023
    Квест-прогулка в самом сердце Санкт-Петербурга
    Информация интересная, хорошо изложена. Как квест слабовато. Я была с двумя детьми 6 и 17 лет.
  • К
    Комаров
    16 июля 2023
    «Семейные тайны дома Романовых» с посещением Эрмитажа
    Сама экскурсия с гидом внутри Эрмитажа очень понравилась. А вот перед этим было не очень: сначала были технические проблемы - не работала аппаратура радио гида, гид постоянно путала между собой императоров, даты и события. Поэтому впечатления от экскурсии остались двоякие.
  • Ю
    Юлия
    17 августа 2022
    «Семейные тайны дома Романовых» с посещением Эрмитажа
    Очень интересно
  • Е
    Екатерина
    19 марта 2021
    Аудиоэкскурсия в приложении: от Адмиралтейской к Новой Голландии
    Экскурсия интересная, очень понравилось спланированность времени и мест. м
  • М
    Марина
    22 февраля 2021
    Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка по Петербургской Коломне
    Были вчера на экскурсии по Коломне. Всё очень понравилось. За три часа посетили все достопримечательности. Для короткого знакомства с колоритом Коломны очень рекомендую. Отдельная благодарность за истории. Всё очень профессионально, интересно, насыщенно.
  • М
    Марина
    13 февраля 2021
    Аудиоэкскурсия в приложении: от Адмиралтейской к Новой Голландии
    Нам не повезло с погодой, в СПб был дождь. В минуты ливня из ведра приходилось прятаться в кафе. Большой плюс
    читать дальше

    - не нужно бежать смотреть достопримечательности. В итоге мы начали экскурсию в один день, закончили в другой из-за плохой погоды. Все понравилось.

  • К
    Катя
    13 января 2021
    Аудиоэкскурсия в приложении: от Адмиралтейской к Новой Голландии
    Было познавательно и интересно. Понравился голос автора и маршрут, интерактив и то, что он даёт возможность передохнуть, подсказывает, где можно перекусить.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Атланты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест-прогулка в самом сердце Санкт-Петербурга
  2. Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
  3. По центральным площадям. Дворцовая площадь
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Зимний дворец
  10. Петропавловская крепость
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Атланты" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Атланты», 4 ⭐ отзыва, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам