Вы окажетесь в сердце культурной столицы, наполненном живописью, поэзией, балетом и музыкой. Прогуляетесь вдоль канала Грибоедова до площади Искусств.
Прикоснётесь к струнам души Петербурга и погрузитесь в истории о выдающихся творцах, чья жизнь бурлила среди архитектурных шедевров города на Неве.
Прикоснётесь к струнам души Петербурга и погрузитесь в истории о выдающихся творцах, чья жизнь бурлила среди архитектурных шедевров города на Неве.
Описание экскурсии
Каждое здание исторического центра Петербурга — как драгоценная шкатулка, наполненная невероятными историями.
Вы увидите:
- дом Энгельгарда и дом Зингера
- храм Спас на Крови и Казанский собор
- Итальянскую улицу, памятник Остапу Бандеру и арт-кафе «Приют бродячей собаки»
- дом братьев Виельгорских и музей-квартиру Бродского
- Михайловский театр и памятник Пушкину на площади Искусств
- Большой зал Филармонии и театр Музкомедии
- здание музея Анны Павловой
- Думскую башню и базилику Святой Екатерины
Поднимитесь на крышу, разрешённую к посещению, и проведёте там около получаса, любуясь панорамами исторического центра.
На прогулке вы узнаете:
- что означает выражение «бегать от Зингера»
- в каком собачьем приюте Владимир Маяковский возлежал в позе раненого гладиатора
- можно ли обменять картину на квартиру в центре города
- что было дороже хлеба в блокадном Ленинграде
- что связывало двух великих Анн — балерину и поэтессу
- зачем Элтон Джон пел в ленинградском ресторане
- как наследник богача-эмигранта искал клад в центре Ленинграда
и многое другое!
Организационные детали
- Проход на крышу оплачивается дополнительно — 500 ₽ за чел. При подъёме нам предстоит преодолеть пешком 2 лестничных пролёта
- Если во время экскурсии подъём на крышу будет ограничен, мы можем согласовать посещение обзорной площадки с таким же потрясающим видом
- По вашему желанию в финале экскурсии может быть организован романтический ужин на панорамной крыше — детали в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Невский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Я закончила одну из лучших школ гидов и продолжаю своё образование в этой сфере, ведь Петербург невероятно многогранен, а его история богата яркими событиями. Город оживает в моих глазах, и
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
15%
Групповая
до 15 чел.
Петербург с высоты: крыши, парадные и дворы домов с историей
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. «Владимирская»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
1795.20 ₽
2112 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Тихий центр Петербурга
Прогулка по тихим дворам Петербурга с захватывающим видом с крыши. Узнайте, как живут местные, и сделайте уникальные фото
Начало: У метро Пушкинская
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00
5 дек в 12:00
6 дек в 12:00
2300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Пять панорамных крыш Петербурга
Осмотреть весь город с оборудованных площадок на крышах бывшего хлебозавода
Начало: У СТ.М. Лиговский проспект
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 5970 ₽ за всё до 10 чел.