Тихие дворы, звон колоколов и намоленные стены — Александро-Невская Лавра откроется вам как живое сердце Петербурга.
Вы посетите древние храмы, узнаете о судьбе обители от Петра I до наших дней и увидите места, где переплетаются вера, память и история Северной столицы.
Вы посетите древние храмы, узнаете о судьбе обители от Петра I до наших дней и увидите места, где переплетаются вера, память и история Северной столицы.
Описание экскурсии
Благовещенская церковь — старейший храм города, сохранившийся с петровских времен. Здесь находится усыпальница членов царской семьи и многих известных людей России. А в верхнем храме хранится серебряная рака главного небесного покровителя Петербурга — святого князя Александра Невского.
Свято-Троицкий собор — главный храм Лавры, построенный при Екатерине II. Вы увидите православные святыни и почувствуете особую энергетику, которая присуща намоленным местам.
Казачье кладбище (Коммунистическая площадка) и Никольское кладбище — часть всемирно известного Лаврского некрополя.
Вы узнаете:
- почему Пётр I выбрал именно это место для основания монастыря
- как строился монастырь и как получил статус лавры
- какие почитаемые святыни хранятся в Свято-Троицком соборе
- что было обнаружено при вскрытии раки с мощами Александра Невского
А также о судьбе монастыря в послереволюционные годы и о том, какие «несвятые святые» помогали ленинградцам избежать голода и арестов.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на территории монастыря с посещением храмов — просим придерживаться соответствующего дресс-кода
- После экскурсии можно зайти в монастырскую трапезную и посетить некрополь мастеров искусств — оплачивается отдельно
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Лавру
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1084 туристов
Я и мои коллеги — гиды с аккредитацией. Наше призвание — делиться знаниями и страстью к истории и культуре Санкт-Петербурга. С большим энтузиазмом проводим экскурсии по достопримечательностям, рассказываем увлекательные истории, раскрываем секреты искусства и великих личностей. На наших экскурсиях вы погружаетесь в историю легендарных и уникальных мест, чтобы получить незабываемый опыт от своего путешествия.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная экскурсия. Замечательный экскурсовод Татьяна. Было интересно и познавательно.
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Л
качество экскурсии зависит от профессиональной квалификации экскурсовода. нам повезло с гидом Светланой. Спасибо большое!
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Е
Мне всё понравилось. Экскурсовод Татьяна подходит к делу со всей душой. Отвечает на все вопросы, учитывает интересующие моменты. Всё прошло чудесно и познавательно.
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о
интересно и познавательно!
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