во вторник и четверг в 07:00, в субботу в 06:40

Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии

Оценить красоту горного парка, полюбоваться каскадами Ахвенкоски и познакомиться с историей Корелы

5
2 отзыва
В группе до 50 человек вы отправитесь на комфортабельном автобусе в самые популярные места Северного Приладожья. Посетите древний город Приозерск и узнаете о прошлом форпоста северо-западных рубежей России. Заглянете в гости к сказке лесных водопадов Карелии.

И исследуете территорию знаменитого парка Рускеала — места, подарившего «наряды» лучшим шедеврам Петербурга.
Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
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Описание

Что вас ожидает

  • Каменная крепость Корела. В древнем карельском городе Приозерске вы познакомитесь с давней историей цитадели, которая пережила многочисленные войны и сражения, не раз переходила из рук в руки и защищала стратегические рубежи. А также услышите о периоде 18-19 вв., когда она была тюрьмой, и ее стены видели семью Емельяна Пугачева, декабристов и других знаменитых узников.
  • Рускеальские водопады, Ахвенкоски. Далее в программе — чарующий уголок карельской природы. Здесь вы сможете сделать живописные снимки водопадов, подвесных мостов, хвойных зарослей и послушать медитативный шум воды.
  • Горный парк Рускеала. Это место обрело неимоверную славу неспроста. Вы увидите вживую всю красоту рукотворного карьера и поразительного мрамора, в который одет Исаакиевский и Казанский соборы, Мраморный дворец и Эрмитаж. Погуляете по живописным тропам комплекса. И сможете выбрать себе сезонные развлечения по душе.

Ориентировочный план путешествия

06:40-07:40 — сбор (в зависимости от места встречи и дня недели)
09:30-10:00 — прибытие в Приозерск, техническая остановка
09:30-09:40 — осмотр крепости Корела
12:00-12:20 — прибытие в Сортавалу
13:00-13:30 — водопады Ахвенкоски
14:00-14:30 — прибытие в парк Рускеала
17:00-17:30 — выезд из парка Рускеала
17:30-18:10 — остановка в Сортавале (по желанию и договоренности с гидом заезд в рыбный магазин, кафе)
22:30-23:00 — прибытие в Санкт-Петербург, к ст. м. Проспект Просвещения
23:00-23:30 — прибытие к ст. м. Невский проспект

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

  • Трансфер на автобусе входит в цену экскурсии
  • Отдельно оплачивается вход в горный парк Рускеала: 450 руб. — взрослые, 250 руб. — студенты/пенсионеры, 200 руб. — школьники, дети до 7 лет бесплатно; Рускеальские водопады, Ахвенкоски — вход на тропу с подвесными мостами платный: 300 руб. — взрослый, 200 руб. — студент/школьник/пенсионер, дети до 7 лет бесплатно

Обратите внимание на время и точку сбора

  • В будние дни мы отправляемся от парковки за Казанским собором в 07:00, в выходные — в 06:40. Желательно приезжать к месту встречи за 20-30 минут.
  • По пути останавливаемся у ст. м. Проспект Просвещения, где можем забрать путешественников, которым удобнее подъехать туда. В будние дни там нужно быть в 07:40, в выходные — в 07:15.

во вторник и четверг в 07:00, в субботу в 06:40

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
за Казанским собором или у СТ.М. пр. Просвещения
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 07:00, в субботу в 06:40
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
С
18 сен 2022
Очень интересная экскурсия. Гид Александр Шаров знаток своего дела, рассказывает все интересно и доступно. Красивые виды парка просто завораживают. Спасибо вам большое за интересно проведённый день!
Очень интересная экскурсия. Гид Александр Шаров знаток своего дела, рассказывает все интересно и доступно. Красивые виды
Ю
11 сен 2022
Огромное спасибо за поездку! нам оч понравилось,природа нереальная! Очень красиво,дух захватывает) спасибо гиду Роману за интересную экскурчию,целый день рассказывал и гиду Денису Сергеевичу!

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