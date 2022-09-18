во вторник и четверг в 07:00, в субботу в 06:40

Валерий — Организатор в Санкт-Петербурге

Провёл 32 экскурсии для 39 туристов

Наша команда создает интересные и разнообразные форматы поездок и экскурсий в регионе по доступным ценам. У нас одни из лучших экскурсоводов и гидов в Санкт-Петербурге. Мы ответственно относимся к отзывам участников наших путешествий и всегда реагируем на них, чтобы стать лучше. Нас объединяет страсть к новым впечатлениям и культуре. И мы будем рады организовать для вас путешествие, в котором вы получите яркие эмоции и знания.