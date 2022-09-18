во вторник и четверг в 07:00, в субботу в 06:40

06:40-07:40 — сбор (в зависимости от места встречи и дня недели)
09:30-10:00 — прибытие в Приозерск, техническая остановка
09:30-09:40 — осмотр крепости Корела
12:00-12:20 — прибытие в Сортавалу
13:00-13:30 — водопады Ахвенкоски
14:00-14:30 — прибытие в парк Рускеала
17:00-17:30 — выезд из парка Рускеала
17:30-18:10 — остановка в Сортавале (по желанию и договоренности с гидом заезд в рыбный магазин, кафе)
22:30-23:00 — прибытие в Санкт-Петербург, к ст. м. Проспект Просвещения
23:00-23:30 — прибытие к ст. м. Невский проспект