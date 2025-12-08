Квест по таинственным местам культурной столицы Приглашаем вас на нетипичную экскурсию по живописным, уникальным и таинственным местам культурной столицы, многие из которых скрыты от взгляда простого туриста. Мы встречаемся в заранее назначенном месте, проводим краткий инструктаж, выдаём вам заветный буклет и отправляем вас в свободное плавание по Петербургу. Да-да, маршрут вы проходите самостоятельно, без экскурсовода, в комфортном для вас темпе: под музыку, с друзьями или как вашей душе угодно. Если же во время прохождения маршрута у вас возникают какие-либо вопросы – пишите нам, мы всегда на связи! По прохождении нашего маршрута вас ожидает небольшой презент, который облегчит ваше перемещение по городу в последующие поездки! Маршрут по изнанке культовых мест Петербурга Вас ожидает захватывающий маршрут по необычным дворам-колодцам, живописным парадным, системам проходных дворов, модным арт-кластерам и многое-многое другое. Разгадывайте разнообразные головоломки и выполняйте увлекательные задания, чтобы проникнуться атмосферой Северной столицы России и узнать её историю получше. На вашем пути встретятся:

Главные достопримечательности города, притягивающие людей со всех уголков нашей необъятной.

Доходные дома господ немалого и скромного достатка.

Дворы-колодцы разных форм и размеров.

Живописные парадные и чуть более скромные чёрные ходы.

Системы проходных дворов, больше похожие на целые лабиринты.

Модные арт-кластеры, сочетающие в себе прошлое и настоящее Питера.

• Локации из культовых картин отечественного кинематографа и много всего другого! Важная информация:

Если у вас возникают какие-либо вопросы по поводу маршрута, пишите нам, мы всегда на связи!