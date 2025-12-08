Неважно, местный вы или приезжий, приверженец пеших прогулок или любитель всего нового и интересного – если вы хотите необычно отдохнуть и познакомиться с Санкт-Петербургом поближе, то этот квест точно для вас! Вас ожидает захватывающий маршрут по изнанке культовых мест Петербурга, необычным дворам-колодцам, живописным парадным, системам проходных дворов, модным арт-кластерам и многое-многое другое.
Описание квеста
Квест по таинственным местам культурной столицы Приглашаем вас на нетипичную экскурсию по живописным, уникальным и таинственным местам культурной столицы, многие из которых скрыты от взгляда простого туриста. Мы встречаемся в заранее назначенном месте, проводим краткий инструктаж, выдаём вам заветный буклет и отправляем вас в свободное плавание по Петербургу. Да-да, маршрут вы проходите самостоятельно, без экскурсовода, в комфортном для вас темпе: под музыку, с друзьями или как вашей душе угодно. Если же во время прохождения маршрута у вас возникают какие-либо вопросы – пишите нам, мы всегда на связи! По прохождении нашего маршрута вас ожидает небольшой презент, который облегчит ваше перемещение по городу в последующие поездки! Маршрут по изнанке культовых мест Петербурга Вас ожидает захватывающий маршрут по необычным дворам-колодцам, живописным парадным, системам проходных дворов, модным арт-кластерам и многое-многое другое. Разгадывайте разнообразные головоломки и выполняйте увлекательные задания, чтобы проникнуться атмосферой Северной столицы России и узнать её историю получше. На вашем пути встретятся:
- Главные достопримечательности города, притягивающие людей со всех уголков нашей необъятной.
- Доходные дома господ немалого и скромного достатка.
- Дворы-колодцы разных форм и размеров.
- Живописные парадные и чуть более скромные чёрные ходы.
- Системы проходных дворов, больше похожие на целые лабиринты.
- Модные арт-кластеры, сочетающие в себе прошлое и настоящее Питера.
• Локации из культовых картин отечественного кинематографа и много всего другого! Важная информация:
Если у вас возникают какие-либо вопросы по поводу маршрута, пишите нам, мы всегда на связи!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главные достопримечательности города
- Доходные дома господ немалого и скромного достатка
- Дворы-колодцы разных форм и размеров
- Живописные парадные и чуть более скромные чёрные ходы
- Системы проходных дворов
- Модные арт-кластеры
- Локации из культовых картин отечественного кинематографа
Что включено
- Квест по Санкт-Петербургу
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. Садовая
Завершение: Лиговский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Если у вас возникают какие-либо вопросы по поводу маршрута
- Пишите нам
- Мы всегда на связи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
-
5%
Квест
до 6 чел.
Квест «Влюбиться в Петербург и умереть (от восторга!)»
Петербург очаровывает с первого взгляда. Квест откроет тайны города, подарит незабываемые истории и приключения в комфортном ритме
Начало: Рядом со станцией метро «Пушкинская»
Завтра в 11:00
9 дек в 11:00
2595 ₽
2731 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 4 чел.
Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»
Раскрыть тайный смысл известных достопримечательностей, исследуя город со всех сторон
Начало: Возле станции метро «Невский проспект»
Сегодня в 18:30
12 дек в 09:00
6650 ₽ за всё до 4 чел.