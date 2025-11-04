Онлайн-квест по Санкт-Петербургу (старт от Казанского собора)

Вас ждет увлекательное путешествие по Санкт-Петербургу! В процессе онлайн-квеста вы прогуляетесь по одному из самых красивых маршрутов Петербурга, ответите на 20 вопросов про город и прослушаете аудиоэкскурсию. Маршрут — это тайна, которая будет открываться вам постепенно.
Описание квестаПриключение наедине с городом Вас ждет увлекательное путешествие по Санкт-Петербургу! В процессе онлайн-квеста вы прогуляетесь по одному из самых красивых маршрутов Петербурга, ответите на 20 вопросов про город и прослушаете аудиоэкскурсию. Маршрут — это тайна, которая будет открываться вам постепенно. Всё, что вам нужно — взять с собой наушники и приготовиться к увлекательному приключению наедине с городом. Наш бот будет присылать вам интересные исторические факты, архивные фото и видео, задавать вопросы. Квест-экскурсия рассчитана на первое знакомство с городом. Начало от Казанского собора, конец — на Дворцовой площади. Квест не ограничен по времени, вы можете гулять по городу в своем темпе! Вы узнаете:
- Почему в Петербурге главный вход в дом называют парадная, а не подъезд?
- Где находился самый неожиданный морг Ленинграда?
- Кто был лучшим другом великой балерины Анны Павловой?
• Как поднимали самую высокую в мире колонну и многое другое! Важная информация:
- Квест проходит онлайн, без гида.
- Квест откроется только после полной оплаты. Желательно оплатить хотя бы за 2 часа до экскурсии, чтобы убедиться, что всё открылось и понять, как работает бот. Доступ откроется только на одном телефоне, с которого будет произведена оплата! Если участников больше одного человека, потребуется поделиться наушниками или читать текст, так как вся информация дублируется текстом.
- Все вопросы будут проходить в чат-боте, для этого вам необходимо установить на телефон приложение Телеграмм и взять с собой наушники.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Казанский собор
- Базилику святой Екатерины
- Площадь искусств
- Спас на Крови
- Дворцовую площадь
- Роскошные парадные
- Дворики
Что включено
- Онлайн-квест
Что не входит в цену
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанская пл., д 2
Завершение: Дворцовая площадь
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
4 ноя 2025
Очень познавательно, интересно и без лишней нагрузки 👍 Маршрут интересный, подметили для себя интересные локации)
Рекомендую))
О
Оксана
20 июн 2025
Отличный маршрут! Мы местные, но открыли для себя много нового! Были вдвоем с МЧ. Наушниками делились, купили одну экскурсию на двоих. Классно, что нет привязки ко времени и гуляешь в своем темпе, в кафе можно было зайти и продолжить.
