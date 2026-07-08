10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Проезжая по освещенным набережным и широким проспектам, вы погрузитесь в романтическую атмосферу Петербурга. Будут остановки с видом на крылья мостов, рассказы от коренного жителя и полезные петербургские «инструкции». И не будет многочисленных дат и имён!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Город, которому так идет ночь

Каждый уважающий себя мегаполис наполняется волшебной атмосферой в свете ночной иллюминации. Но Петербург вне конкуренции, ведь здесь подсветка зданий, мостов и набережных дополняет главное — белые ночи. Уличные музыканты на Невском проспекте и Дворцовой набережной, уютные кафе с террасами, прогулки до утра. Наслаждаясь этой атмосферой, вы будете слушать рассказы без монотонных лекций и незапоминающихся дат. Узнаете ключевые факты из прошлого Северной столицы, необычные городские сюжеты и легенды.

«Собрать» разводные мосты

Мы неспеша проедем по петербургским набережным, следуя за мостами через Неву, — от Благовещенского до Большеохтинского. Вы услышите «Поющие мосты», посмотрите на почти вертикальное крыло Троицкого моста и необыкновенный дизайн Большеохтинского. По пути поговорим о создании мостов и о том, почему и как их разводят. А во время остановок у каждого моста я подскажу ракурсы для фото.

Кому подойдёт экскурсия

Всем-всем активным путешественникам, ведь прогулка учитывает ваши пожелания. И тем, кто впервые в Петербурге, и тем, кто уже бывал здесь. Возрастных ограничений нет.

Вы сориентируетесь в городе и получите полезные рекомендации — о проходящих мероприятиях, вкусных местах, покупках и поездках в пригороды.

Организационные детали