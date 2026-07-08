10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Каждый уважающий себя мегаполис наполняется волшебной атмосферой в свете ночной иллюминации. Но Петербург вне конкуренции, ведь здесь подсветка зданий, мостов и набережных дополняет главное — белые ночи. Уличные музыканты на Невском проспекте и Дворцовой набережной, уютные кафе с террасами, прогулки до утра. Наслаждаясь этой атмосферой, вы будете слушать рассказы без монотонных лекций и незапоминающихся дат. Узнаете ключевые факты из прошлого Северной столицы, необычные городские сюжеты и легенды.
«Собрать» разводные мосты
Мы неспеша проедем по петербургским набережным, следуя за мостами через Неву, — от Благовещенского до Большеохтинского. Вы услышите «Поющие мосты», посмотрите на почти вертикальное крыло Троицкого моста и необыкновенный дизайн Большеохтинского. По пути поговорим о создании мостов и о том, почему и как их разводят. А во время остановок у каждого моста я подскажу ракурсы для фото.
Кому подойдёт экскурсия
Всем-всем активным путешественникам, ведь прогулка учитывает ваши пожелания. И тем, кто впервые в Петербурге, и тем, кто уже бывал здесь. Возрастных ограничений нет.
Вы сориентируетесь в городе и получите полезные рекомендации — о проходящих мероприятиях, вкусных местах, покупках и поездках в пригороды.
Организационные детали
Я заберу вас из отеля в центре города или около станции метро в центральной части города
Экскурсия подходит для путешественников старше 7 лет
Экскурсию можно провести и для 4 путешественников (уточняйте в переписке)
Скидка не распространяется на предвыходные, выходные, предпраздничные и праздничные дни
По желанию проведу репортажную съёмку на фотоаппарат. Доплата — 5000 ₽. Вы получите все исходники (150-200 штук) и 40-60 фото в цвето- и светокоррекции
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3220 туристов
Я опытный аттестованный и дипломированный гид и профессиональный фотограф. После 8-летнего опыта на руководящей должности в «Газпром» я нашёл себя в туризме. Посетил более 25 стран. Летом я провожу увлекательные читать дальшеуменьшить
фото-экскурсии по любимому Санкт-Петербургу, наполненные живыми рассказами и атмосферой города.
Пхукет — мой второй дом с 2018 года и в зимнее время я и моя команда гидов организовываем незабываемые впечатления для гостей.
Мои экскурсии — это дружеские прогулки с уникальными историями и фотографиями, чтобы оставить вам яркие воспоминания.
Присоединяйтесь ко мне, друзья!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
78
4
–
3
1
2
–
1
–
Татьяна
Спасибо Кириллу за потрясающую экскурсию! Хотя это больше была дружеская прогулка;). Особых пожеланий к нашей прогулке у меня не было, так как в Санкт-Петербурге я бываю часто, и видела уже многое, читать дальшеуменьшить
в том числе и развод мостов, правда только с воды. Поэтому хотелось немного сменить ракурс. В итоге посмотрели три моста, вместо двух, как в стандартных маршрутах у катеров. За Литейный мост отдельное спасибо! Он произвел впечатление, даже больше чем Дворцовый. В целом вся поездка прошла весело и непринужденно, в увлекательной беседе;).
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М
Максим
Великолепная экскурсия. Очень живая, интересная и ненапряжная. Несмотря на ночь, 8-летний ребёнок был бодр, общался с гидом, задавал вопросы, и гид ему отвечал на понятном ему языке. Сын сказал, что читать дальшеуменьшить
это была одна из самых крутых экскурсий в его жизни, а ему очень сложно в этом угодить. Экскурсия прошла на одном дыхании, увидели вечерний Питер, развод 3-х мостов, были рассказаны интересные факты о городе и царях из династии Романовых. Были показаны хорошие ракурсы развода мостов для фотосъёмки, а также в качестве бонуса Кирилл нас ещё и пофотографировал. Очень хорошая альтернатива экскурсии по разводу мостов с воды.
Кирилл
Ответ организатора:
Максим, огромное спасибо за такой отзыв! Слова вашего сына — это лучшая награда для меня! Рад, что наш ночной формат читать дальшеуменьшить
зашел всей семье, а прогулка на авто и фотосессия стали отличной альтернативой водным экскурсиям. Буду счастлив новым встречам в Петербурге! 🤝
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Е
Елена
Экскурсия - супер, понравилось всё! Кирилл - невероятно талантливый и харизматичный молодой человек, очень интересно все рассказывал и объяснял, отвечал на все заданные мною вопросы. Налицо видно, что он очень сильно любит свое дело и является настоящим профессионалом в нем. Всем советую этого гида. Спасибо, Кирилл!!!
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Марина
Прекрасная экскурсия! Кирилл прекрасный рассказчик и собеседник, очень приветливый и доброжелательный. В ходе экскурсии масса новой и необычной информации и фактов, много истории и всё это с любовью и уважением к прекрасному Петербургу! Маршрут выверен по минутам, безопасносность и комфорт на всем пути, локации самые крутые! Спасибо огромное, обязательно приедем еще!
Кирилл
Ответ организатора:
Марина, спасибо огромное за такой потрясающий и детальный отзыв! Очень приятно читать ваши слова. 🌟Для меня огромная радость — делиться читать дальшеуменьшить
любовью к Петербургу и открывать для гостей его новые, необычные грани. Я очень рад, что вы оценили и комфорт маршрута, и наши крутые локации. Безопасность и ваше классное настроение — это всегда мой главный приоритет. Буду с нетерпением ждать вашей новой поездки! Петербургу всегда есть чем вас удивить. До встречи! 🗺️✨
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Ольга
Перед поездкой в Питер долго думала, как лучше посмотреть развод мостов: с воды (на катере) или с суши (пешком). И тут увидела идеальный вариант: на автомобиле! Я была с дочкой, читать дальшеуменьшить
лучшего варианта для охоты на мосты с ребëнком не придумать. Кирилл забрал нас у отеля, туда же и привëз по окончании экскурсии - это несомненный плюс. До начала непосредственно мостовой эпопеи мы проехались немного по ночному городу, вышли пофотографироваться, заодно слушая рассказ Кирилла. И это были не сухие даты и "посмотрите налево/поверните гтлову направо", а живое и увлекательное повествование жителя об истории его родного города. Развод мостов в августовскую пятницу - это, конечно, квест не для слабонервных!!! Но с Кириллом мы прошли его достойно. Даже несмотря на ремонт Невского и, соответственно, перекрытые и объездные дороги. Успели на всë запланированное, сделали отличные фотографии (Кирилл даже несколько раз подсказал, с какого ракурса лучше снимать - за это отдельное спасибо!) Все в восторге, дочь даже не устала. От всей души рекомендую и гида, и мероприятие!
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А
Анна
Замечательная экскурсия и проводивший ее гид! Все прошло на одном дыхании! Я была с двумя подростками 12 лет. Кирилл очаровал нас всех своими знаниями и предусмотрительностью. Если вы подыскиваете гида, который читать дальшеуменьшить
будет вам другом на время экскурсии, смело обращайтесь к Кириллу! На другой день мы имели неосторожность взять экскурсию у другого человека. Она по итогу оказалась интересной, но не такой душевной, и дети просили брать гидом теперь только Кирилла)) Ни о ком другом и слышать не хотят. Поэтому рекомендую эту экскурсию для любой аудитории! Всем будет интересно, так как он может найти подход и увлечь любого) А мы желаем нашему новому другу дальнейшего развития проекта и ждем фото, которые бонусом идут к экскурсии) До новых встреч!
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