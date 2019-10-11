10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Романтика белых ночей и разводных мостов

Прочувствовать пульс летнего Петербурга и получить профессиональные фото на дружеской авто-экскурсии

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
Проезжая по освященным набережным и широким проспектам, вы погрузитесь в романтичную атмосферу Питера.

Будут остановки с видом на крылья мостов, качественные фотографии, рассказы от коренного жителя и полезные петербуржские «инструкции».

И не будет многочисленных дат и имен!
10000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии10 отзывов
5
Романтика белых ночей и разводных мостов
Романтика белых ночей и разводных мостов

Что вас ожидает

Город, которому так идет ночь
Каждый уважающий себя мегаполис наполняется волшебной атмосферой в свете ночной иллюминации. Но Петербург вне конкуренции, ведь здесь подсветка зданий, мостов и набережных дополняет главное — белые ночи. Уличные музыканты на Невском проспекте и Дворцовой набережной, уютные кафе с террасами, прогулки до утра. Наслаждаясь этой атмосферой, вы будете слушать рассказы без монотонных лекций и незапоминающихся дат. Узнаете ключевые факты из прошлого Северной столицы, необычные городские сюжеты и легенды.

«Собрать» разводные мосты
Мы неспеша проедем по петербургским набережным, следуя за мостами через Неву, — от Благовещенского до железнодорожного Финляндского. Вы услышите «Поющие мосты», посмотрите на почти вертикальное крыло Троицкого моста и необыкновенный дизайн Большеохтинского. По пути поговорим о создании мостов и о том, почему и как их разводят. А во время остановок у каждого моста я подскажу ракурсы для фото и пофотографирую вас. По вашему желанию, за живописными видами мы также поднимемся на колоннаду Исаакиевского собора.

Кому подойдет экскурсия

Всем-всем активным путешественникам, ведь прогулка учитывает ваши пожелания. И тем, кто впервые в Петербурге, и тем, кто уже бывал здесь. Возрастных ограничений нет.

Вы сориентируетесь в городе и получите полезные рекомендации — о проходящих мероприятиях, вкусных местах, покупках и поездках в пригороды.

Организационные детали

  • Мы заберем вас из отеля в центре города или около станции метро
  • Фотосессия включена в стоимость
  • Экскурсию можно провести и для 4 путешественников (уточняйте в переписке)
  • Еда и билет на колоннаду Исаакия не входят в стоимость — 400 руб. ночью, подъем по желанию
Романтика белых ночей и разводных мостов
Романтика белых ночей и разводных мостов
Романтика белых ночей и разводных мостов
Романтика белых ночей и разводных мостов
Романтика белых ночей и разводных мостов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
Привет, меня зовут Кирилл, мне 35, я путешественник и фотограф. За плечами 13 лет работы в офисе в крупных госкорпорациях на руководящих должностях. Я без капли сожаления оборвал карьеру и уехал путешествовать по миру. Автопутешественник. Посетил более 20 стран. Жил в Грузии, Непале и в Таиланде. В высокий сезон со своей супругой провожу мото-туры и авто-экскурсии в Таиланде, а также профессиональные фотосессии. Летом мы возвращаемся на родину в любимый Петербург. Бонус нашей экскурсии — фотосессия на протяжении всего времени. Основной принцип маршрутов — полная адаптивность под запрос путешественника, так называемая программа-конструктор. На наших дружеских экскурсиях вы будете не туристами-отпускниками, а полноценными жителями страны и города, о которых мы будем вам без умолку рассказывать. До встречи!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 октября 2019
Великолепная экскурсия! Кирилл отличный рассказчик и собеседник, узнала много новой и интересной информации о достопримечательностях города, которую сразу же захотелось проверить. С нетерпением жду фотографий. Рекомендую всем!
3 октября 2019
Великолепно подготовленная, наполненная ценной и блестяще поданной информацией экскурсия. Кирилл был полностью настроен на волну клиентов, отзывчив и внимателен ко всем нашим нуждам. Огромное спасибо!
16 августа 2019
Я приобретала экскурсию для мамы, бабушки и дедушки. Люди пожилые, и дедушка не может активно передвигаться... Тем не менее это не стало проблемой. И Кирилл отлично справился с экскурсией. Родные были довольны)
12 августа 2019
Замечательная Экскурсия для того чтобы насладиться ночным Петербургом и увидеть разводные мосты с комфортом и в приятной компании!!! Нам очень понравилось - атмосфера дружеская непринужденная, комфортный автомобиль (без ароматов)), заботливо подготовленная питьевая вода, время рассчитано идеально. Я была удивлена своим эмоциям - не в первый раз видела разводные мосты, но в этот раз все было по-особенному!!
29 июля 2019
Большое спасибо Кириллу за замечательную экскурсию! Нас встретили на комфортабельном автомобиле, был увлекательный рассказ про город, про его архитектуру и историю. Кирилл показал нам наиболее эффектные вечерние виды Петербурга,делали остановки, выходили для фотографирования. Была на экскурсии с подростками, в связи с поздним временем проведения экскурсии настроение не у всех них было благожелательное, в какой-то момент даже переживала, что из-за капризов совсем сорвётся мероприятие. Кириллу большое спасибо, что смог увлечь и очень тактично настроить всех на позитивный лад.
Мосты прекрасны! Это стоит того, чтобы увидеть такое зрелище! У Кирилла всё продумано - когда подъехать, где лучше фотографировать,какие ракурсы. Также сам Кирилл нас фотографировал на фоне прекрасных видов, спасибо большое!
А по окончании экскурсии Кирилл привёз нас уставших и довольных к гостинице, это было неожиданно и очень приятно! Спасибо!
22 июля 2019
Кирилл - прекрасный рассказчик, показал и рассказал нам гораздо больше, чем просто разводные мосты. Когда мы только встретились, Кирилл отметил, что не хочет быть для нас скучным и стандартным экскурсоводом, а постарается стать другом, который отдает каждому частичку своей души и взамен получает много положительной энергии. Действительно, было ощущение, что мы встретились с давним другом, который решил провести нам экскурсию по городу, который очень любит. Кирилл возил нас на уютной и ничем не пахнущей комфортной машине, предусмотрительно запасся водой, пледами и зонтами - в ночь нашей экскурсии обещали дожди. Нельзя не отметить верного спутника Кирилла - фотоаппарат. Мы остались в восторге от экскурсии и с нетерпением ждем фотографии! :)
18 июля 2019
Прекрасная экскурсия для тех, кто первый раз видит разводные мосты. Очень рекомендую!
11 июля 2019
Спасибо Кириллу и Светлане за уделенное время! Хорошо провели время, как с давними друзьями, абсолютно не напряжная, хорошая пара. Были учтены все наши пожелания к маршруту и тематике экскурсии.
4 июля 2019
Отличная и интересная экскурсия с хорошим и продуманным маршрутом. Рекомендую!!!!
10 июня 2019
Спасибо Кириллу и его супруге Светлане за потрясающую экскурсию по ночному городу Санкт-Петербург. Романтика белых ночей была наполнена теплой и легкой энергетикой, исходящей от ребят. Нам удалось посмотреть практически все разводные мосты, получить множество положительных эмоций, интересных историй, разных рекоммендаций по самому городу. Улыбка до сих пор на лице, а воспоминания останутся навсегда в виде потрясающих фотографий!

Кирилл проводит ещё 1 экскурсию

Ваш идеальный день в ПетербургеВаш идеальный день в ПетербургеВаш идеальный день в Петербурге
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Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия
Исторические достопримечательности. Белые ночи и разводные мосты. Нарядные парадные, пошарпанные дворики и прогулки по крышам. Гастро-впечатления и креативные пространства. У Петербурга много граней — какие из них открыть для себя за 4 часа, вы выберете сами. Пешком, на автомобиле или даже велосипеде. В любом случае вы узнаете самое интересное о городе и разгадаете его характер!

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