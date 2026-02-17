Мы подойдём к «Лахта-центру» так близко, что ощутим масштаб башни, созданной вопреки — вопреки капризным ветрам, водонасыщенному грунту и морозам. Шаг за шагом пройдём по пути строительства небоскрёба — от свай до уникальных закрученных колонн. Мы оценим архитектуру и инженерию одного из самых ярких сооружений 21 века.
Описание экскурсии
Вы окажетесь на Прозрачном мосту, с которого открывается вид на «Лахту» во всём её великолепии.
Зайдёте через красивую арку внутрь многофункционального центра.
Пройдёте по набережной и полюбуетесь Финским заливом.
И узнаете:
- как «Лахта-центр» стал точкой, где Петербург формирует новый образ
- почему здание построили на столь сложном грунте и что даёт ему устойчивость
- что спасает людей на самом верху от морской болезни
- почему башня закручивается на 1 градус на каждом этаже
Организационные детали
- В стоимость включён презент — небольшой перекус и стикер с достопримечательностью Петербурга
- Интересно будет взрослым и детям от 7 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1100 ₽
|Дети до 18 лет
|800 ₽
|Пенсионеры
|900 ₽
|Взрослый
|1100 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У «Лахта-центра»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Арина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Проводим тематические экскурсии в формате лёгких прогулок по городу для тебя и твоих друзей. Только увлекательный рассказ и никакой лекции! С нами ты запомнишь историю города как сюжет любимого фильма. Твои экскурсии — это новый ты!
С
Савелий
17 фев 2026
Узнал много любопытных подробностей из рассказа экскурсовода Евгении про историю Лахты и архитектурные решения при строительстве данного уникального ансамбля. Одевайтесь по погоде, и тогда экскурсия пройдёт гладко и впечатляюще:)
