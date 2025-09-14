«Лахта: назад в будущее» - небанальные локации Петербурга с краеведом
Отправьтесь в путешествие по времени - от дачной романтики до футуристического города
Хотите увидеть Петербург с неожиданной стороны? Поехали в Лахту — туда, где прошлое говорит шёпотом, а будущее видно на горизонте. Мы проделаем путь от атмосферных дач посёлка Ольгино до символа 21 века — «Лахта-центра». Вы увидите дома-замки, где до сих пор витает дух Серебряного века. Погуляете по берегу залива, и рассмотрите самый высокий небоскрёб Европы.
Описание экскурсии
Атмосферный посёлок Ольгино и дачи в стиле модерн
Начнём с прогулки по дачному посёлку, задуманному как город-сад. Здесь и сегодня можно увидеть деревянные шедевры дореволюционной архитектуры. Я расскажу вам о северном модерне и неорусском стиле, а также поделюсь историями дачников.
Вы увидите:
необычные постройки — дом с Бабой Ягой на крыльце, дом-гриб, китайскую пагоду и дом-терем
дома, где бывали Маяковский, Северянин, Чуковский, Альберт Бенуа и Галина Уланова
Дикий берег Финского залива
Мы прогуляемся по таинственным местам, связанным с Петром I и с графским родом Стенбок-Ферморов. Заглянем в старинную церковь Святого Апостола Петра, рассмотрим единственный в Петербурге кришнаитский храм и обсудим Гром-камень, который послужил постаментом для Медного всадника.
Финальная точка маршрута — «Лахта-центр»
Воплощение инновационной архитектуры! Мы зайдём во входную арку центра и полюбуемся футуристическими интерьерами. Вы узнаете о его строительстве, инженерных ноу-хау и о том, как меняется облик города.
Примерный тайминг экскурсии
11:00 — отъезд от метро «Беговая» 11:15 — прибытие в Ольгино 11:15–13:00 — прогулка по посёлку Ольгино 13:00–14:00 — обед в уютном кафе (по желанию) 14:00–14:15 — переезд к побережью Финского залива 14:15–15:15 — прогулка по дикому пляжу 15:15–15:25 — переезд к церкви 15:25–15:35 — знакомство с церковью 15:35–16:00 — переезд к кришнаитскому храму 16:00–16:15 — остановка у храма, выход на пляж 16:15–16:30 — переезд к «Лахта-центру» 16:30–17:30 — посещение входной арки, прогулка вокруг «Лахта-центра» 18:00 — приблизительное время возвращения к метро «Беговая»
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Note
Продолжительность программы — 6–7 часов
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет (если ребята интересуются архитектурой, историей и готовы к продолжительной экскурсии)
Обед в уютном кафе (по желанию), оплачивается отдельно — около 500 ₽ за чел.
в среду и субботу в 11:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
4000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Беговая»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Людмила — ваш гид в Санкт-Петербурге
Аккредитованный гид по Санкт-Петербургу, краевед, выпускница Института Петербурга. Коренная петербурженка. Благодаря увлечениям генеалогией семьи и историей города, выяснила, что мои предки обосновались в Санкт-Петербурге с петровских времён.
С юных лет была читать дальше
убеждена, что Петербург — великий город удивительной красоты, богатой истории и высокой духовности… Город, который способен удивлять и вдохновлять, в котором, как в зеркале отразилась вся мировая культура!
Принимала участие в международных проектах по сохранению культурно-исторического наследия, сотрудничеству музеев и культурному туризму «Русские маршруты в Европе», «Балтийские мызы. Из прошлого в будущее», «Королевская дорога» и др.
В настоящее время разрабатываю авторские маршруты. Буду рада, если они найдут у вас отклик, и с удовольствием поделюсь своими эмоциями, знаниями и любовью к родному городу и путешествиям!
Отзывы и рейтинг
А
Анастасия
14 сен 2025
Экскурсия прошла интересно и нескучно, однозначно рекомендую