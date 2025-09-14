Хотите увидеть Петербург с неожиданной стороны? Поехали в Лахту — туда, где прошлое говорит шёпотом, а будущее видно на горизонте. Мы проделаем путь от атмосферных дач посёлка Ольгино до символа 21 века — «Лахта-центра». Вы увидите дома-замки, где до сих пор витает дух Серебряного века. Погуляете по берегу залива, и рассмотрите самый высокий небоскрёб Европы.

Описание экскурсии

Атмосферный посёлок Ольгино и дачи в стиле модерн

Начнём с прогулки по дачному посёлку, задуманному как город-сад. Здесь и сегодня можно увидеть деревянные шедевры дореволюционной архитектуры. Я расскажу вам о северном модерне и неорусском стиле, а также поделюсь историями дачников.

Вы увидите:

необычные постройки — дом с Бабой Ягой на крыльце, дом-гриб, китайскую пагоду и дом-терем

дачи, принадлежавшие петербургской интеллигенции — архитекторам, юристам, учёным

дома, где бывали Маяковский, Северянин, Чуковский, Альберт Бенуа и Галина Уланова

Дикий берег Финского залива

Мы прогуляемся по таинственным местам, связанным с Петром I и с графским родом Стенбок-Ферморов. Заглянем в старинную церковь Святого Апостола Петра, рассмотрим единственный в Петербурге кришнаитский храм и обсудим Гром-камень, который послужил постаментом для Медного всадника.

Финальная точка маршрута — «Лахта-центр»

Воплощение инновационной архитектуры! Мы зайдём во входную арку центра и полюбуемся футуристическими интерьерами. Вы узнаете о его строительстве, инженерных ноу-хау и о том, как меняется облик города.

Примерный тайминг экскурсии

11:00 — отъезд от метро «Беговая»

11:15 — прибытие в Ольгино

11:15–13:00 — прогулка по посёлку Ольгино

13:00–14:00 — обед в уютном кафе (по желанию)

14:00–14:15 — переезд к побережью Финского залива

14:15–15:15 — прогулка по дикому пляжу

15:15–15:25 — переезд к церкви

15:25–15:35 — знакомство с церковью

15:35–16:00 — переезд к кришнаитскому храму

16:00–16:15 — остановка у храма, выход на пляж

16:15–16:30 — переезд к «Лахта-центру»

16:30–17:30 — посещение входной арки, прогулка вокруг «Лахта-центра»

18:00 — приблизительное время возвращения к метро «Беговая»

