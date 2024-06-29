1 чел.
По популярности
Индивидуальная
30 минут
По Петербургу на мотоцикле: Смольный собор, Невский проспект, Александро-Невская лавра
Насыщенная и быстрая экскурсия по Петербургу на мотоцикле Honda Gold Wing. Увидите главные достопримечательности и сделаете фото-остановки
Начало: В центре города
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:30
3 000₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
С умом по Эрмитажу
Вдохновение - от мировых шедевров, знания - от лицензированного гида
Начало: вестибюль Зимнего дворца, проход по центру Дворцов...
3 июля в 14:30
4 июля в 12:30
66995 360₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: В центре города Пушкин
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
96008 640₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов
Начало: У вашего отеля в центре города
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
5 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой
Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
14 400₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу
Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
14 400₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Дружеская беседа о городе и профессиональные живые снимки
Начало: Возле станции метро в центре или по договоренности
3 июля в 15:30
5 июля в 17:00
7 700₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Мини-группа
3 часа
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Окунуться в мир кофе с гидом-специалистом по теме и научиться готовить любимый напиток, как бариста
Начало: В центре города, районе метро Спасская/Сенная/Садо...
Расписание: в среду и четверг в 19:00, в субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 16:00
7 июля в 16:00
20 июля в 11:00
23001 955₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Обратная сторона Петербурга
Узнать все самое интересное о непарадном Петербурге на автомобильной экскурсии
Начало: В центре города по согласованию
3 июля в 11:00
5 июля в 15:00
58005 510₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Замки и рыцари Гатчины
Раскрыть тайны Мальтийского ордена, рассмотреть интерьеры и погулять по резиденции
Начало: В удобном для Вас месте. В центре города
6 июля в 13:30
9 июля в 09:30
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Львы Петербурга: путешествие по следам итальянцев
Погрузитесь в уникальный мир львиных скульптур Санкт-Петербурга и их богатую историю в компании опытного гида
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Музей Военно-морской славы и Остров Фортов в Кронштадте
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Необычные памятники Петербурга
История города через малоизвестные достопримечательности на автомобильной экскурсии
Начало: В центре по согласованию
5 июля в 15:00
12 июля в 15:00
5 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петербург в стиле хай-тек
Изучить районы города, в которых будущее уже наступило
Начало: любой адрес в центре города или соседних районах
Завтра в 18:30
3 июля в 08:00
6 667₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Огни Петербурга: подсветка как произведение искусства
Вечерняя автомобильная экскурсия по самым ярким достопримечательностям города
Начало: Любой адрес в центре города
18 июля в 23:00
25 июля в 23:00
6 667₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Идиллический Павловск
Посетить царский дворец, погулять по пейзажному парку и узнать историю этих волшебных мест
Начало: В центре города
6 июля в 13:00
9 июля в 09:00
14 900₽ за всё до 2 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Автопрогулка по местам фильма «Брат» в Санкт-Петербурге
Откройте новый взгляд на Санкт-Петербург через призму знаменитого фильма «Брат», путешествуя в комфортной мини-группе
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
1310010 480₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
В Царское село на автомобиле: Дворец, Янтарная комната, Французский парк
Погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия Екатерининского дворца, увидите восстановленную Янтарную комнату и прогуляетесь по Французскому парку
Начало: По договоренности в центре города
Расписание: ежедневно, кроме вторника и последнего понедельника месяца
11 июля в 09:15
12 июля в 09:15
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Мотоленинградский байквояж
Промчаться по Питеру с опытными байкерами, зарядиться эмоциями и сделать классные фото
Начало: На площади Александра Невского, вход в торговый це...
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
3 333₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Новогодняя сказка Петербурга: волшебный тур
Откройте для себя праздничный Санкт-Петербург, наслаждаясь волшебством новогодних украшений и историями старинных традиций
Начало: В центре города, по догоаоренности по вашему адрес...
Расписание: ежедневно в 16.00 и 20.00
21 дек в 16:00
22 дек в 16:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Утраченные достопримечательности Петербурга
Автопрогулка с элементами исторической реконструкции
Начало: В центре по согласованию
3 июля в 17:00
5 июля в 15:00
5 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первый раз в Санкт-Петербурге
Начало: Заберу Вас из любого места в центре города
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в Гатчину
Без очередей посетить Большой Гатчинский дворец и пройти по дорожкам красивейшего пейзажного парка
Начало: В лобби отеля или в другом удобном вам месте в цен...
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
22 870₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гатчина. В гостях у русского Гамлета
Начало: Ваш отель или центр города (по договоренности)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Живые рассказы о Петербурге: путешествие по страницам истории
Откройте для себя Санкт-Петербург через увлекательные истории и легенды, рассказанные коренным жителем
Начало: Центр города
5 июля в 08:00
6 июля в 08:00
82007 790₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Петербургу - на минивэне + посещение Петропавловской крепости
Динамичная обзорная экскурсия по историческому центру города на Неве
Начало: В центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Фантастические твари Петербурга: мифы и реальность
Откройте для себя тайный мир Санкт-Петербурга, встречаясь лицом к лицу с его мифическими созданиями
Начало: В центре города в вашем месте
Завтра в 10:00
3 июля в 10:30
6 670₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Страшные истории Петербурга: путешествие по местам с привидениями
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд Санкт-Петербурга, где каждый уголок хранит свою мрачную историю
Начало: В центре по согласованию
3 июля в 11:00
5 июля в 15:00
58005 510₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эпидемии в Петербурге
Узнать о многовековой борьбе города с невидимым, но страшным врагом на автомобильной экскурсии
Начало: В центре по согласованию
5 июля в 15:00
9 июля в 14:00
5 800₽ за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
Петербург с архитектором: увлекательный квест
Погрузитесь в мир архитектуры Санкт-Петербурга, раскрывая стили и эпохи в уникальной квест-экскурсии
Начало: В центре города в вашем месте
Завтра в 10:30
3 июля в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Канонерская коса: мини-экспедиция к лучшим морским пейзажам
Исследовать портовый район и его природные уголки, куда редко заглядывают путешественники
Начало: В любом месте в центре города
Завтра в 18:00
11 июля в 18:30
6 667₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Музей военно-морской славы в Кронштадте: на авто из Петербурга
Посетить современный музейный комплекс и прикоснуться к истории военно-морского флота страны
Начало: В центре Петербурга
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Петербург
Увидеть главные места города и узнать их историю на автомобильной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр29 июня 2024Очень понравилось
- ДДина28 июня 2024Хорошая экскурсия для тех кто первый раз в Питере и кто не много ищет истории. Прогулочная на хорошем автомобиле,рядом с
- ААлександра27 июня 2024Огромное спасибо за невероятные эмоции, полученные во время поездки!!! Всё прошло прекрасно, обязательно будем рекомендовать данную экскурсию знакомым! Организаторам и гидам желаю не останавливаться на достигнутом!
- ННаталья27 июня 2024Дмитрий очень доброжелательный и позитивный! Интересно рассказывает, отвечает на вопросы. Экскурсия прошла максимально комфортно!
- ЕЕвгения26 июня 2024Вперёд и с песней! Всё так и было. Скорость, музыка, драйв, умопомрачительные виды ночного Санкт-Петербурга. Мотоцикл у Игоря шикарный: надежный
- ННаталья26 июня 2024Отличная экскурсия!!! Кирилл - просто кладезь знаний! Много интересных фактов, которых не найти в инете и книгах. Подача информации -
- ЕЕлена26 июня 2024Супер экскурсия!!! Тамара очень профессиональный и внимательный гид! интересно рассказывала о жизни владельцев дворцов в разные эпохи. А велосипеды позволили добраться в отдаленные уголки парков! Экскурсия очень интересная и комфортная! Рекомендую!
- ННастя26 июня 2024Всем привет с берегов Священного Байкала! 👋 Я постоянный гость северной столицы. Обычные экскурсии уже приелись. Специально искала в Питере
- ААнна26 июня 2024Были на байквояжн 25.06, остались в полном восторге! Когда оформили заказ, нам сразу позвонили, все предельно ясно объяснили. На мотоцикле
- ЕЕлена25 июня 2024Спасибо Темуру за экскурсию! Чётко, интересно, содержательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Из центра»
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