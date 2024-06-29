Экскурсии из центра Санкт-Петербурга

Найдено 35 экскурсий в категории «Из центра» в Санкт-Петербурге, цены от 1 955 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Петербургу на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
30 минут
47 отзывов
По Петербургу на мотоцикле: Смольный собор, Невский проспект, Александро-Невская лавра
Насыщенная и быстрая экскурсия по Петербургу на мотоцикле Honda Gold Wing. Увидите главные достопримечательности и сделаете фото-остановки
Начало: В центре города
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:30
3 000 за человека
С умом по Эрмитажу
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
171 отзыв
С умом по Эрмитажу
Вдохновение - от мировых шедевров, знания - от лицензированного гида
Начало: вестибюль Зимнего дворца, проход по центру Дворцов...
3 июля в 14:30
4 июля в 12:30
66995 360 за всё до 3 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
49 отзывов
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: В центре города Пушкин
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
96008 640 за всё до 4 чел.
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
83 отзыва
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов
Начало: У вашего отеля в центре города
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
5 500 за человека
Петербург на микроавтобусе с панорамной крышей
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
475 отзывов
Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой
Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
14 400 за всё до 7 чел.
Чарующее сияние ночного Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
173 отзыва
Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу
Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
14 400 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка по любимому Петербургу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
24 отзыва
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Дружеская беседа о городе и профессиональные живые снимки
Начало: Возле станции метро в центре или по договоренности
3 июля в 15:30
5 июля в 17:00
7 700 за всё до 3 чел.
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
3 часа
100 отзывов
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Окунуться в мир кофе с гидом-специалистом по теме и научиться готовить любимый напиток, как бариста
Начало: В центре города, районе метро Спасская/Сенная/Садо...
Расписание: в среду и четверг в 19:00, в субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 16:00
7 июля в 16:00
20 июля в 11:00
23001 955 за человека
Обратная сторона Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
362 отзыва
Обратная сторона Петербурга
Узнать все самое интересное о непарадном Петербурге на автомобильной экскурсии
Начало: В центре города по согласованию
3 июля в 11:00
5 июля в 15:00
58005 510 за всё до 4 чел.
Замки и рыцари Гатчины
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
64 отзыва
Замки и рыцари Гатчины
Раскрыть тайны Мальтийского ордена, рассмотреть интерьеры и погулять по резиденции
Начало: В удобном для Вас месте. В центре города
6 июля в 13:30
9 июля в 09:30
14 900 за всё до 4 чел.
Львы Петербурга: новые приключения итальянцев в России
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Львы Петербурга: путешествие по следам итальянцев
Погрузитесь в уникальный мир львиных скульптур Санкт-Петербурга и их богатую историю в компании опытного гида
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
12 000 за всё до 7 чел.
Музей Военно-морской славы и Остров Фортов в Кронштадте
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Музей Военно-морской славы и Остров Фортов в Кронштадте
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
13 500 за всё до 4 чел.
Необычные памятники Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Необычные памятники Петербурга
История города через малоизвестные достопримечательности на автомобильной экскурсии
Начало: В центре по согласованию
5 июля в 15:00
12 июля в 15:00
5 800 за всё до 4 чел.
Петербург в стиле хай-тек
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Петербург в стиле хай-тек
Изучить районы города, в которых будущее уже наступило
Начало: любой адрес в центре города или соседних районах
Завтра в 18:30
3 июля в 08:00
6 667 за всё до 4 чел.
Огни Петербурга: подсветка как произведение искусства
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
51 отзыв
Огни Петербурга: подсветка как произведение искусства
Вечерняя автомобильная экскурсия по самым ярким достопримечательностям города
Начало: Любой адрес в центре города
18 июля в 23:00
25 июля в 23:00
6 667 за всё до 4 чел.
Идиллический Павловск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Идиллический Павловск
Посетить царский дворец, погулять по пейзажному парку и узнать историю этих волшебных мест
Начало: В центре города
6 июля в 13:00
9 июля в 09:00
14 900 за всё до 2 чел.
Автопрогулка по местам фильма «Брат»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Автопрогулка по местам фильма «Брат» в Санкт-Петербурге
Откройте новый взгляд на Санкт-Петербург через призму знаменитого фильма «Брат», путешествуя в комфортной мини-группе
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
1310010 480 за всё до 7 чел.
В Царское село на автомобиле: Дворец, Янтарная комната и Французский парк
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
124 отзыва
В Царское село на автомобиле: Дворец, Янтарная комната, Французский парк
Погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия Екатерининского дворца, увидите восстановленную Янтарную комнату и прогуляетесь по Французскому парку
Начало: По договоренности в центре города
Расписание: ежедневно, кроме вторника и последнего понедельника месяца
11 июля в 09:15
12 июля в 09:15
14 000 за всё до 3 чел.
Мотоленинградский байквояж
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
18 отзывов
Мотоленинградский байквояж
Промчаться по Питеру с опытными байкерами, зарядиться эмоциями и сделать классные фото
Начало: На площади Александра Невского, вход в торговый це...
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
3 333 за человека
Новогодняя сказка Петербурга. Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Новогодняя сказка Петербурга: волшебный тур
Откройте для себя праздничный Санкт-Петербург, наслаждаясь волшебством новогодних украшений и историями старинных традиций
Начало: В центре города, по догоаоренности по вашему адрес...
Расписание: ежедневно в 16.00 и 20.00
21 дек в 16:00
22 дек в 16:00
9 500 за всё до 3 чел.
Утраченные достопримечательности Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Утраченные достопримечательности Петербурга
Автопрогулка с элементами исторической реконструкции
Начало: В центре по согласованию
3 июля в 17:00
5 июля в 15:00
5 800 за всё до 4 чел.
Первый раз в Санкт-Петербурге
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Первый раз в Санкт-Петербурге
Начало: Заберу Вас из любого места в центре города
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Гатчину
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Гатчину
Без очередей посетить Большой Гатчинский дворец и пройти по дорожкам красивейшего пейзажного парка
Начало: В лобби отеля или в другом удобном вам месте в цен...
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
22 870 за всё до 6 чел.
Гатчина. В гостях у русского Гамлета
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Гатчина. В гостях у русского Гамлета
Начало: Ваш отель или центр города (по договоренности)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 500 за всё до 3 чел.
Живые рассказы о Петербурге
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
152 отзыва
Живые рассказы о Петербурге: путешествие по страницам истории
Откройте для себя Санкт-Петербург через увлекательные истории и легенды, рассказанные коренным жителем
Начало: Центр города
5 июля в 08:00
6 июля в 08:00
82007 790 за всё до 4 чел.
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
По Петербургу - на минивэне + посещение Петропавловской крепости
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
По Петербургу - на минивэне + посещение Петропавловской крепости
Динамичная обзорная экскурсия по историческому центру города на Неве
Начало: В центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Фантастические твари и где они обитают в Санкт-Петербурге
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Фантастические твари Петербурга: мифы и реальность
Откройте для себя тайный мир Санкт-Петербурга, встречаясь лицом к лицу с его мифическими созданиями
Начало: В центре города в вашем месте
Завтра в 10:00
3 июля в 10:30
6 670 за всё до 4 чел.
Страшные истории Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
356 отзывов
Страшные истории Петербурга: путешествие по местам с привидениями
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд Санкт-Петербурга, где каждый уголок хранит свою мрачную историю
Начало: В центре по согласованию
3 июля в 11:00
5 июля в 15:00
58005 510 за всё до 4 чел.
Эпидемии в Петербурге
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Эпидемии в Петербурге
Узнать о многовековой борьбе города с невидимым, но страшным врагом на автомобильной экскурсии
Начало: В центре по согласованию
5 июля в 15:00
9 июля в 14:00
5 800 за всё до 4 чел.
Петербург с архитектором: экскурсия, обучение, квест
🚗 На машине
Квест
3 часа
17 отзывов
Петербург с архитектором: увлекательный квест
Погрузитесь в мир архитектуры Санкт-Петербурга, раскрывая стили и эпохи в уникальной квест-экскурсии
Начало: В центре города в вашем месте
Завтра в 10:30
3 июля в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Канонерская коса: мини-экспедиция к лучшим морским пейзажам
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Канонерская коса: мини-экспедиция к лучшим морским пейзажам
Исследовать портовый район и его природные уголки, куда редко заглядывают путешественники
Начало: В любом месте в центре города
Завтра в 18:00
11 июля в 18:30
6 667 за всё до 4 чел.
Музей военно-морской славы в Кронштадте: на авто из Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Музей военно-морской славы в Кронштадте: на авто из Петербурга
Посетить современный музейный комплекс и прикоснуться к истории военно-морского флота страны
Начало: В центре Петербурга
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
14 900 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Петербург
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Петербург
Увидеть главные места города и узнать их историю на автомобильной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 6 чел.
Главные туристические локации современного Петербурга
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    29 июня 2024
    Петербург на микроавтобусе с панорамной крышей
    Очень понравилось
  • Д
    Дина
    28 июня 2024
    Петербург на микроавтобусе с панорамной крышей
    Хорошая экскурсия для тех кто первый раз в Питере и кто не много ищет истории. Прогулочная на хорошем автомобиле,рядом с
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    хорошим человеком!) Нас было пятеро,в целом все понравилось. Больше бы интересных исторических фактов,это наверное задача не из лёгких, в Питере каждый дом -история,мало времени разгуляться с рассказом) Виктору спасибо за прогулку

    Хорошая экскурсия для тех кто первый раз в Питере и кто не много ищет истории. Прогулочная
  • А
    Александра
    27 июня 2024
    Мотоленинградский байквояж
    Огромное спасибо за невероятные эмоции, полученные во время поездки!!! Всё прошло прекрасно, обязательно будем рекомендовать данную экскурсию знакомым! Организаторам и гидам желаю не останавливаться на достигнутом!
  • Н
    Наталья
    27 июня 2024
    Страшные истории Петербурга
    Дмитрий очень доброжелательный и позитивный! Интересно рассказывает, отвечает на вопросы. Экскурсия прошла максимально комфортно!
  • Е
    Евгения
    26 июня 2024
    Ночной мототур - мосты и мотоциклы
    Вперёд и с песней! Всё так и было. Скорость, музыка, драйв, умопомрачительные виды ночного Санкт-Петербурга. Мотоцикл у Игоря шикарный: надежный
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    и маневренный. Пассажирское сиденье удобное, спинка даёт ощущение безопасности. Поездка комфортная благодаря мастерству водителя. Игорь харизматичный, брутальный и интеллигентный, управляет уверенно, рассказывает интересные исторические факты о достопримечательностях и даже фотографирует вас в образе байкера на своей чудо-машине! Не сомневайтесь (не страшно)! Это такой восторг! Благодарю!

    Вперёд и с песней! Всё так и было. Скорость, музыка, драйв, умопомрачительные виды ночного Санкт-Петербурга. Мотоцикл
  • Н
    Наталья
    26 июня 2024
    Петербург в стиле хай-тек
    Отличная экскурсия!!! Кирилл - просто кладезь знаний! Много интересных фактов, которых не найти в инете и книгах. Подача информации -
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    живая и нескучная. Интересно даже детям. Маршрут построен последовательно и интересно. Побывали во многих необычных местах с Кириллом и очень благодарны ему за это. Рекомендуем!

  • Е
    Елена
    26 июня 2024
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Супер экскурсия!!! Тамара очень профессиональный и внимательный гид! интересно рассказывала о жизни владельцев дворцов в разные эпохи. А велосипеды позволили добраться в отдаленные уголки парков! Экскурсия очень интересная и комфортная! Рекомендую!
  • Н
    Настя
    26 июня 2024
    Мотоленинградский байквояж
    Всем привет с берегов Священного Байкала! 👋 Я постоянный гость северной столицы. Обычные экскурсии уже приелись. Специально искала в Питере
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    не стандартные экскурсии! Желательно с экстримом, как люблю 😗 Тут наткнулась на мотоэкскурсии у ребят, сразу поняла - надо брать 😁 Катались час с подругой. Гиды - Юрий и Николай. Очень приятные, легкие в общении. Кайфанули по полной, летя по питерским дорогам. Очень остались довольны прогулкой. Обязательно обратимся ещё. Если вы не душнила и любите впечатления, питерскую атмосферу и запоминающиеся моменты - берите экскурсию и даже не думайте 😎

    Всем привет с берегов Священного Байкала! 👋 Я постоянный гость северной столицы. Обычные экскурсии уже приелисьВсем привет с берегов Священного Байкала! 👋 Я постоянный гость северной столицы. Обычные экскурсии уже приелисьВсем привет с берегов Священного Байкала! 👋 Я постоянный гость северной столицы. Обычные экскурсии уже приелисьВсем привет с берегов Священного Байкала! 👋 Я постоянный гость северной столицы. Обычные экскурсии уже приелись
  • А
    Анна
    26 июня 2024
    Мотоленинградский байквояж
    Были на байквояжн 25.06, остались в полном восторге! Когда оформили заказ, нам сразу позвонили, все предельно ясно объяснили. На мотоцикле
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    катались впервые, было сначала очень волнительно, но опытные водители - экскурсоводы помогли справиться со страхом! Очень комфортное вождение, интересные исторические факты и, конечно, прекрасные виды ночного города! Всем рекомендую! Огромное спасибо нашим водителям Юрию и Николаю!

  • Е
    Елена
    25 июня 2024
    С умом по Эрмитажу
    Спасибо Темуру за экскурсию! Чётко, интересно, содержательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 35
  1. По Петербургу на мотоцикле
  2. С умом по Эрмитажу
  3. Велоэкскурсия по Царскому Селу
  4. Ночной мототур - мосты и мотоциклы
  5. Петербург на микроавтобусе с панорамной крышей
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Петропавловская крепость
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Из центра" можно забронировать 35 экскурсий и билетов от 1 955 до 22 870 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2534 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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