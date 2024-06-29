По популярности

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 30 минут 47 отзывов По Петербургу на мотоцикле: Смольный собор, Невский проспект, Александро-Невская лавра Насыщенная и быстрая экскурсия по Петербургу на мотоцикле Honda Gold Wing. Увидите главные достопримечательности и сделаете фото-остановки Начало: В центре города 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2.5 часа 171 отзыв С умом по Эрмитажу Вдохновение - от мировых шедевров, знания - от лицензированного гида Начало: вестибюль Зимнего дворца, проход по центру Дворцов... 6699 5 360 ₽ за всё до 3 чел.

🚲 На велосипеде 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 49 отзывов Велоэкскурсия по Царскому Селу Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах Начало: В центре города Пушкин 9600 8 640 ₽ за всё до 4 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1.5 часа 83 отзыва Ночной мототур - мосты и мотоциклы Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов Начало: У вашего отеля в центре города 5 500 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 475 отзывов Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц... 14 400 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 173 отзыва Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц... 14 400 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 24 отзыва Фотопрогулка по любимому Петербургу Дружеская беседа о городе и профессиональные живые снимки Начало: Возле станции метро в центре или по договоренности 7 700 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Мини-группа 3 часа 100 отзывов Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией Окунуться в мир кофе с гидом-специалистом по теме и научиться готовить любимый напиток, как бариста Начало: В центре города, районе метро Спасская/Сенная/Садо... Расписание: в среду и четверг в 19:00, в субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 16:00 2300 1 955 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 5% скидка Индивидуальная 2 часа 362 отзыва Обратная сторона Петербурга Узнать все самое интересное о непарадном Петербурге на автомобильной экскурсии Начало: В центре города по согласованию 5800 5 510 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 64 отзыва Замки и рыцари Гатчины Раскрыть тайны Мальтийского ордена, рассмотреть интерьеры и погулять по резиденции Начало: В удобном для Вас месте. В центре города 14 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Львы Петербурга: путешествие по следам итальянцев Погрузитесь в уникальный мир львиных скульптур Санкт-Петербурга и их богатую историю в компании опытного гида Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц... 12 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Музей Военно-морской славы и Остров Фортов в Кронштадте Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 90 отзывов Необычные памятники Петербурга История города через малоизвестные достопримечательности на автомобильной экскурсии Начало: В центре по согласованию 5 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Петербург в стиле хай-тек Изучить районы города, в которых будущее уже наступило Начало: любой адрес в центре города или соседних районах 6 667 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 51 отзыв Огни Петербурга: подсветка как произведение искусства Вечерняя автомобильная экскурсия по самым ярким достопримечательностям города Начало: Любой адрес в центре города 6 667 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 15 отзывов Идиллический Павловск Посетить царский дворец, погулять по пейзажному парку и узнать историю этих волшебных мест Начало: В центре города 14 900 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 20% скидка Индивидуальная 3 часа 52 отзыва Автопрогулка по местам фильма «Брат» в Санкт-Петербурге Откройте новый взгляд на Санкт-Петербург через призму знаменитого фильма «Брат», путешествуя в комфортной мини-группе Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц... 13100 10 480 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 124 отзыва В Царское село на автомобиле: Дворец, Янтарная комната, Французский парк Погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия Екатерининского дворца, увидите восстановленную Янтарную комнату и прогуляетесь по Французскому парку Начало: По договоренности в центре города Расписание: ежедневно, кроме вторника и последнего понедельника месяца 14 000 ₽ за всё до 3 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час 18 отзывов Мотоленинградский байквояж Промчаться по Питеру с опытными байкерами, зарядиться эмоциями и сделать классные фото Начало: На площади Александра Невского, вход в торговый це... 3 333 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Новогодняя сказка Петербурга: волшебный тур Откройте для себя праздничный Санкт-Петербург, наслаждаясь волшебством новогодних украшений и историями старинных традиций Начало: В центре города, по догоаоренности по вашему адрес... Расписание: ежедневно в 16.00 и 20.00 9 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Утраченные достопримечательности Петербурга Автопрогулка с элементами исторической реконструкции Начало: В центре по согласованию 5 800 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Первый раз в Санкт-Петербурге Начало: Заберу Вас из любого места в центре города Расписание: Согласно расписанию в календаре 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов 13 отзывов Индивидуальная экскурсия в Гатчину Без очередей посетить Большой Гатчинский дворец и пройти по дорожкам красивейшего пейзажного парка Начало: В лобби отеля или в другом удобном вам месте в цен... 22 870 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Гатчина. В гостях у русского Гамлета Начало: Ваш отель или центр города (по договоренности) от 12 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 5% скидка Индивидуальная 2.5 часа 152 отзыва Живые рассказы о Петербурге: путешествие по страницам истории Откройте для себя Санкт-Петербург через увлекательные истории и легенды, рассказанные коренным жителем Начало: Центр города 8200 7 790 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 🚤 На катере Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 2 отзыва По Петербургу - на минивэне + посещение Петропавловской крепости Динамичная обзорная экскурсия по историческому центру города на Неве Начало: В центре города 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Фантастические твари Петербурга: мифы и реальность Откройте для себя тайный мир Санкт-Петербурга, встречаясь лицом к лицу с его мифическими созданиями Начало: В центре города в вашем месте 6 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 5% скидка Индивидуальная 2 часа 356 отзывов Страшные истории Петербурга: путешествие по местам с привидениями Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд Санкт-Петербурга, где каждый уголок хранит свою мрачную историю Начало: В центре по согласованию 5800 5 510 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Эпидемии в Петербурге Узнать о многовековой борьбе города с невидимым, но страшным врагом на автомобильной экскурсии Начало: В центре по согласованию 5 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Квест 3 часа 17 отзывов Петербург с архитектором: увлекательный квест Погрузитесь в мир архитектуры Санкт-Петербурга, раскрывая стили и эпохи в уникальной квест-экскурсии Начало: В центре города в вашем месте 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Канонерская коса: мини-экспедиция к лучшим морским пейзажам Исследовать портовый район и его природные уголки, куда редко заглядывают путешественники Начало: В любом месте в центре города 6 667 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Музей военно-морской славы в Кронштадте: на авто из Петербурга Посетить современный музейный комплекс и прикоснуться к истории военно-морского флота страны Начало: В центре Петербурга 14 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа Знакомьтесь, Петербург Увидеть главные места города и узнать их историю на автомобильной экскурсии с профессиональным гидом Начало: В центре города 14 000 ₽ за всё до 6 чел.