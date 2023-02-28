Вы пообщаетесь с красивыми и дружелюбными собаками, вместе с гидом пройдете квест и пеший маршрут по острову Хавус, увидите заснеженную Ладогу и шхеры, попробуете зимнюю рыбалку и посетите знаменитый горный парк «Рускеала».Душевные вечера в ресторане с видом на бескрайнее озеро, дегустация традиционных блюд карельской кухни — это лишь малая часть сюрпризов, которые мы подготовили для вас!
фев
фев
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Дорога к Ладоге, хаски и музей «Кирьяж»
Встреча на вокзале Санкт-Петербурга.
После встречи на вокзале Санкт-Петербурга вы на микроавтобусе или большом автобусе (зависит от размера группы) отправитесь в г. Сортавалу (270 км). По пути посещая природные и исторические места Ленобласти и Приладожья.
Завтрак не предусмотрен, рекомендуем перекусить в самолете или в поезде.
Первой остановкой на маршруте в Ленобласти (45 км в пути) станет питомник хаски для знакомства с его главными обитателями – сибирскими и аляскинскими хаски и маламутами.
Вам расскажут об особенностях ездовых пород собак, какие они бывают, вы узнаете много нового о мире гонок на упряжках.
Вы пройдете маршрут на собачьей упряжке в качестве каюра или почетного пассажира.
Одновременно на маршрут выходит 4-5 упряжек, остальные участники в это время могут фотографироваться с собаками, общаться с ними и владельцами питомника.
После обеда в кафе следующей остановкой будет музей «Кирьяж» в пос. Куркиеки. Здесь вы узнаете о средневековой истории Северо-Западного Приладожья. Вам расскажут кто такие кирьялы, как они связаны с летописным племенем корела.
Музей «Кирьяж» интерактивный, вы сможете послушать как звучит карельская речь, попробовать поиграть на музыкальных инструментах, поискать спрятанные руны в голове тролля.
Трансфер на аэролодках.
К вечеру вы прибудете на пристань, откуда на аэролодках отправитесь в глэмпинг, на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (20 минут в пути).
Вы разместитесь в геокуполах и поужинаете блюдами карельской кухни.
Ночь вы проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.
Треккинг, квест «В поисках Сампо», Ладожские шхеры
Завтрак.
Вас ждёт увлекательный квест-маршрут (около 3 часов) с гидом вглубь острова Хавус.
Вы пройдете природной тропой по карельской тайге и сможете познакомиться не только с природой, но и с карельскими легендами, традициями.
Заглянуть вглубь веков и почувствовать себя героем карело-финского эпоса «Калевала» помогут задания на маршруте. Ваша цель — разгадать загадку мельницы Сампо.
Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта («соколиный риф»). С высоты более 40 метров вам откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры.
После прогулки будет обед-пикник в лесу. Вы попробуете свежезапечённую форель и знаменитые карельские пирожки-калитки.
После пикника на аэролодках вы отправитесь на кольцевой маршрут по Ладожским шхерам. Одна из поразительных особенностей шхер — это так называемые «рифовые горы».
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Во время прогулки вы увидите мысы Хонкасало, гору Айно и другие смотровые точки с великолепными видами на бескрайние просторы шхер.
К вечеру вы вернётесь в глэмпинг, где вас будет ждать ужин.
При желании вы сможете отдохнуть в бане-фурако (за доп. плату).
Подледная рыбалка или мастер-класс калиткам. Экскурсия в горный парк «Рускеала»
Завтрак.
После завтрака вы сможете поучаствовать в мастер-классе по подледной рыбалке или по выпечке калиток (на выбор).
Специально для этого в ближайшем заливе будут установлены зимние палатки, где можно комфортно находиться, не опасаясь порывов ветра и осадков.
Если рыбалка вам не интересна, можно покататься на финских санках по озеру, сходить на лыжную прогулку или просто отдохнуть в глэмпинге.
Обед в глэмпинге.
После обеда в глэмпинге вы отправитесь на аэролодках на причал, где вас будет ждать трансфер до горного парка «Рускеала» (1 час в пути).
Здесь вас ждет наземная экскурсия с гидом.
Рускеальский мраморный карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.
Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.
После экскурсии по горному парку вы отправитесь в Сортавалу на уникальном «Рускеальском экспрессе».
Это туристический ретропоезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой раньше доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера.
После прибытия на вокзал у вас будет еще около часа свободного времени до вечернего поезда в Москву.
Проживание
Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер — на острове Хавус в окружении соснового леса.
Стоимость тура на 1 человек в зависимости от дат тура:
- заезд 02.02–04.02 — 53 500 руб. /чел.;
- заезды 23.02–25.02, 08.03–10.03 — 55 500 руб. /чел.
Возможно одноместное размещение в шатре за доп. плату — 15 000 руб.
Предоставляется скидка 10% детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху. Скидки не суммируются.
Варианты проживания
Купольный глэмпинг Lago Ladoga
- Панорамная лаунж-зона, где для вас будут сервировать завтрак и ужин. Внутри шатра организована обеденная и чайная (всегда доступная для гостей) зоны, а также зона отдыха с камином и настольными играми.
- 13 купольных шатров, каждый рассчитан на 2–3 человек. Внутри две удобные нижние кровати или одна большая для пар и дополнительное спальное место наверху, прикроватный столик, два кресла и журнальный стол у панорамного окна с видом на лес и озеро. Также шкаф для одежды, розетки, биотуалет и раковина для умывания. Каждому гостю предоставляется два полотенца. Вам будет тепло, в каждом куполе есть электропростыни и камин с автоматической подачей топлива, вам не придётся вставать ночью и подбрасывать дрова.
- Стильные и комфортные душевые и туалеты (на территории).
- 2 бани-фурако — подогреваемые открытые купели прямо на берегу озера. Здесь вы можете расслабиться с прекрасным видом.
- Костровая зона с местами для сидения, где можно устроить атмосферные вечерние посиделки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Двухместное размещение в глэмпинге (2 ночи)
- Питание по программе с блюдами традиционной карельской кухни (кроме завтрака в первый день и ужина в последний день)
- Все трансферы по программе (на микроавтобусах, скоростных аэролодках)
- Услуги гидов, инструкторов, шеф-повара и водителей
- Катание на собачьих упряжках
- Посещение музея "Кирьяж" и горного парка "Рускеала"
- Трансфер на ретропоезде «Рускеальский экспресс»
- Мастер-класс по подледной рыбалке
- Аренда снаряжения в глэмпинге (лыжи, снегоступы, санки)
Что не входит
- Авиа - или ж/д билеты в Сортавалу и обратно
- Посещение бани-фурако (сеанс до 2 часов) - 6 000 руб
- Доплата за одноместное размещение в шатре - 15 000 руб
- Сувениры и доп. услуги в глэмпинге
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи и снаряжение:
- документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
- рюкзак или дорожную сумку;
- индивидуальную аптечку;
- средства личной гигиены;
- купальные принадлежности и сланцы (для посещения фурако);
- сменное бельё.
Одежда и обувь:
- теплую зимнюю куртку и брюки, желательно непродуваемые (подойдет горнолыжный костюм);
- 2 пары удобной и теплой обуви, одну из пар обуви лучше с защитой от воды;
- теплую и легкую шапку;
- перчатки или рукавицы (2 пары);
- шерстяные носки (2 пары);
- термобелье.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Авиа и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Кто будет сопровождать меня в путешествии?
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
- профессиональные местные гиды, которые встретят вас на вокзале и будут с группой на протяжении всей поездки;
- опытные водители и капитаны будут управлять аэролодками на Ладоге;
- повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни.
Как будут кормить?
В стоимость программы входит трехразовое питание, кроме завтрака в первый день программы и ужина в день отъезда. Завтракать и ужинать вы будете в глэмпинге. Обед в первый день будет организован в кафе-ресторане. Во второй день тура вас ждет обед-пикник с копченой форелью на природе, а в заключительный день тура вы пообедаете в глэмпинге.
В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
Какой транспорт используется на маршруте?
Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах.
Путешествие по Зимней Ладоге будет проходить на аэролодках (посадка по 5-6 человек).
Будет ли мобильная связь?
Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
Какая будет погода?
В феврале на Ладоге дневная температура в среднем -4°С, а ночью может опуститься до -10°С. Аномальные колебания температуры бывают редко.
В марте днём в среднем +3°С, ночью -4°С.
Есть ли возрастные ограничения?
С целью безопасности в зимних турах действуют возрастные ограничения для детей до 7 лет.
Какие есть скидки?
Предоставляется скидка 10% детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху. Скидки не суммируются.