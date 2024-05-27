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Авторский тур
2 дня
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
«В этом туре мало музеев и памятников, зато есть знаменитый горный парк «Рускеала» и крупнейшие водопады региона, включая самый большой на Северо-Западе – водопад Белые Мосты»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 12 250₽ за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По субботам и праздничным дням в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 6 990₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
«Программа тура позволит всего за два дня увидеть самые яркие достопримечательности региона в их летнем очаровании: музей-заповедник «Кижи», горный парк «Рускеала», Онежское озеро и столицу Карелии Петрозаводск»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 15 950₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
«В первый день вас ждет расширенная программа в горном парке «Рускеала»: прогулки вдоль Мраморного каньона и по лесным тропам, спелеомаршруты, активные развлечения и интерактивные площадки»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 17 950₽ за человека
Авторский тур
1 день 18 часов
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
«горный парк «Рускеала» и тот самый Мраморный каньон»
Расписание: По ср, пт и сб
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 8 490₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
4 дня
Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
Пожить на природе у живописного озера и самим выбрать график экскурсий
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
«В программе — знаменитые достопримечательности края: водопады, горный парк «Рускеала», исторический музей «Город викингов»»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
4398021 990₽ за человека
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
Отдохнуть за городом в живописном месте, побывать в парке «Рускеала», посетить топовые места Карелии
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
«Мы предложим вам большой выбор развлечений и увлекательные экскурсии с посещением топовых достопримечательностей края: парка «Рускеала», водопадов и музеев»
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2306114 990₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
Погулять по легендарному каньону, посетить знаменитые локации или провести время на берегу озера
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
«Встречаемся и отправляемся в знаменитый парк «Рускеала»»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
149807 490₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Промчать на катере по Ладожским шхерам, переночевать в уютном шатре, увидеть нетуристические локации
Начало: Санкт-Петербург, центр, 9:00
«Затем отправимся в самое знаменитое место Карелии — горный парк «Рускеала»»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Топ-3. Санкт-Петербург, Выборг, Карелия в одном путешествии
Начало: Санкт-Петербург
«Вы посетите крепость Корела, водопады Ахвенкоски и горный парк «Рускеала»»
14 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 34 360₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Закованный в мрамор. В Петербург на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Но не менее интересно история самого мрамора, поэтому в тур включена экскурсия на один из самых известных карьеров, расположенный на территории Карелии, в горный парк Рускеала»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 15 020₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Вы пообщаетесь с красивыми и дружелюбными собаками, вместе с гидом пройдете квест и пеший маршрут по острову Хавус, увидите заснеженную Ладогу и шхеры, попробуете зимнюю рыбалку и посетите знаменитый горный парк «Рускеала»»
31 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 53 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Карелию за впечатлениями: водопады, гранатовые прииски и Ладожское озеро
Устроить поиск драгоценностей на гранатовым прииске и исследовать финскую заброшенную ГЭС
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 05:45
«Прокатимся на настоящем ретропоезде, увидим мраморный карьер природного парка Рускеала, устроим треккинг в Лахденпохью, позагораем на песчаном пляже Ладожского озера и насладимся свежестью водопадов Койриноя и Белые мосты»
1 июля в 05:45
44 990₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
Прогуляться по мосту над водопадом, полакомиться карельскими вкусностями и увидеть Мраморный каньон
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 07:30. Дополните...
«Всего за 2 дня мы успеем увидеть главные достопримечательности республики: посетим крепость Корела, полюбуемся каскадом из четырёх водопадов Ахвенкоски, исследуем топовые локации парка «Рускеала» и погуляем по Онежской набережной Петрозаводска»
22 июня в 08:00
26 июня в 08:00
169808 490₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
5 дней
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Отключиться от суеты в загородном комплексе и выбрать экскурсионную программу на свой вкус
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
«В остальные дни мы посетим знаменитый горный парк «Рускеала», заглянем в Центр шунгита и прогуляемся у водопадов»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
5598027 990₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Попробовать калитки и медовуху, пройтись по следам истории и полюбоваться главным каньоном Карелии
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 06:30; станция м...
«А в первый день мы посетим легендарную достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала»»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
9 900₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Попробовать карельский бальзам, познакомиться с бытом саамов, потрогать носы хаски и оленей
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, с 9:00 до 10:0...
«Вы побываете в парке «Рускеала», где когда-то добывали мрамор для соборов и дворцов Петербурга, и деревнях коренных народов Севера, полюбуетесь каскадами водопадов и сделаете фото в ретропоезде»
14 июня в 09:00
5 июля в 09:00
2850024 225₽ за человека
Авторский тур
2 дня 17 часов
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 07:30
36 450₽ за человека
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
Чары Карелии: «Рускеала», Сортавала, Старая Ладога и Петрозаводск
Погулять по Олонецким мостам, увидеть величественный Мраморный каньон и узнать историю Сортавалы
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Улица Дыбенко», 07...
«Вас ждут обзорные экскурсии по Петрозаводску и Сортавале, осмотр Ладожской крепости и водопада Ахвенкоски, заповедник «Кивач» и, конечно, легендарная «Рускеала»»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
1998412 990₽ за человека
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Увидеть все топовые места Карелии за три дня и насладиться шедеврами деревянного зодчества
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 8:00
«И в завершение программы помчим в горный парк Рускеала и старинный город Сортавала»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
2921518 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина27 мая 2024Поездка понравилась. Много интересной информации.
- ССергей26 мая 2024Много чего прекрасного природа Карелии завораживает своей красотой горы,водопады. Отдельно спасибо гиду Кириллу Владимировичу замечательно провел экскурсию было весело и увлекательно 👍кто не был советую👍👍👍
- ДДарья21 мая 2024Одни самых прекрасных видов Росси! Чудесный, понимающий ГИД Оксана! Красато, чистота и море впечатлений. Белые мосты, отдельный вид искусства и восторга, водопады и
- ЕЕлена19 мая 2024Рускеальская сказка: самые живописные уголки Карелии за 3 дняПрирода исключительная, город Сортавала не впечатлил, но это уже не зависит от туроператора. Из минусов, мало информации о гостиницах, трудно ориентироваться при заказе. В целом три дня прошли замечательно!
- ЛЛилия11 мая 2024Очень интересная экскурсия, все понравилось, спасибо экскурсоводу Светлане!!!
- ААлена30 апреля 2024В целом путешествие понравилось. Экотропа с подвесными мостами, Рускеала, гостиница Белые мосты, экскурсия на Белые мосты, добывание граната. Природа красивая,
- ЕЕлена1 апреля 2024Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
- ООльга1 апреля 2024Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
- ООльга31 марта 2024Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
- ААлёна26 марта 202410 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до РускеалыХочу выразить благодарность экскурсоводу Ивану Бородатому: 1. Очень интересно рассказывает; 2. Просто офигенная организация процесса. Все расписано по минутам, все четко - кто, где, во сколько должен быть, сколько есть времени и пр.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Рускеала»
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