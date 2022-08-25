Описание экскурсииБольшое количество пасмурных дней, туманов, мглы в нашем прекрасном городе, породило большое количество мифов и легенд связанных с ним. Начиная от основания города и по наши дни, город продолжает обрастать легендами. Прокатиться по самым мистическим местам города, услышать легенды и мифы, загадать желания в местах силы и многое другое, можно на моей экскурсии. По ходу нашего маршрута мы узнаем какого таинственного гостя встретил Павел I во время своих скрытных прогулок по Петербургу, что пророчила гадалка одному из величайших архитекторов 19в Монферрану, где находится дом Пиковой дамы и почему нельзя сдвигать Медный всадник. Услышим рассказ о тайнах, скрываемых в стенах Кунтскамеры и печальные истории об узниках Петропавловской крепости и обязательно разберем все тайны и загадки Михайловского замка. С этой экскурсии никто не уходит равнодушным. Она заставит задуматься о существовании мистических сил, а кого-то и поверить в знаки судьбы.
вторник, четверг, суббота
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Михайловский замок
- Сфинксы
- Исаакиевский собор
- Юсуповский дворец
- Никольский собор
- Кунтскамера
Что включено
- Гид
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Из отеля
Завершение: В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, четверг, суббота
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 49 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
J
Экскурсия-бомба!
У нас проходила на закате, было 4 человека. В конце экскурсии было уже темно и главные объекты были подсвечены! Экскурсия прошла как одно мгновение, очень весело и живо!
Евгения старалась максимально
У нас проходила на закате, было 4 человека. В конце экскурсии было уже темно и главные объекты были подсвечены! Экскурсия прошла как одно мгновение, очень весело и живо!
Евгения старалась максимально
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К
Очень интересная и познавательная экскурсия для всей семьи. Выбирали эту тематику специально, чтобы было интересно дочери-подростку. Большое спасибо экскурсоводу Евгении! Время экскурсии пролетело совершенно незаметно. С удовольствием бы увеличили его в несколько раз, т. к. понятно, что мы успели узнать и увидеть всего лишь микроскопическую часть богатой на загадки истории Санкт-Петербурга.
Крайне рекомендую!
Крайне рекомендую!
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R
Прекрасная экскурсия, великолепный экскурсовод Лидия, получили огромное удовольствие и много интересной информации. Спасибо.
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Н
Очень понравилась экскурсия. Время прошло не заметно. Евгения замечательный экскурсовод.
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Е
необычная экскурсия, спасибо за отлично проведенное время
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Е
необычная экскурсия, спасибо за отлично проведенное время
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