Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 9 отзывов

Евгения Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 14 000 ₽ за экскурсию Цена если вас не более 6 человек, но есть вариант до 49 чел. 5 9 отзывов 2.5 часа На автомобиле, автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Большое количество пасмурных дней, туманов, мглы в нашем прекрасном городе, породило большое количество мифов и легенд связанных с ним. Начиная от основания города и по наши дни, город продолжает обрастать легендами. Прокатиться по самым мистическим местам города, услышать легенды и мифы, загадать желания в местах силы и многое другое, можно на моей экскурсии. По ходу нашего маршрута мы узнаем какого таинственного гостя встретил Павел I во время своих скрытных прогулок по Петербургу, что пророчила гадалка одному из величайших архитекторов 19в Монферрану, где находится дом Пиковой дамы и почему нельзя сдвигать Медный всадник. Услышим рассказ о тайнах, скрываемых в стенах Кунтскамеры и печальные истории об узниках Петропавловской крепости и обязательно разберем все тайны и загадки Михайловского замка. С этой экскурсии никто не уходит равнодушным. Она заставит задуматься о существовании мистических сил, а кого-то и поверить в знаки судьбы.

вторник, четверг, суббота Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Михайловский замок

Сфинксы

Исаакиевский собор

Юсуповский дворец

Никольский собор

Кунтскамера Что включено Гид

Транспорт Где начинаем и завершаем? Начало: Из отеля Завершение: В отеле Когда и сколько длится? Когда: вторник, четверг, суббота Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 49 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.