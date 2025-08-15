Отправьтесь в увлекательное путешествие по водным артериям Северной столицы и узнайте, о чём молчат величественные фасады! Где обитает дух клоуна-самоубийцы? Правда ли, что в Кунсткамере оживают мумии? Где спрятаны порталы в иные миры? На экскурсии вы посмотрите на Петербург с воды и отыщете ответы на эти вопросы.
Описание экскурсии
- Дворцы-призраки — Юсуповский, Михайловский, Мраморный
- Мосты с тайнами — Аничков, Поцелуев, Банковский
- Загадочные острова — Новая Голландия, Васильевский
- Атмосферные виды на Петропавловку, Эрмитаж и Исаакиевский собор
Вы узнаете:
- Где убили Распутина и где «живёт» его призрак
- Почему кони Клодта «сбежали» от царя и где их «души»
- В каком дворце до сих пор слышны шаги Павла I
- Где обитает дух клоуна-самоубийцы
- Почему Поцелуев мост стал символом вечной любви
А также: легенды о «проклятых» экспонатах и оживающих мумиях Кунсткамеры, Летучем Голландце на водах Петербурга, масонских собраниях и порталах в иные миры, мифы о первых сфинксах и проклятии фонтанов, истории о призраке влюблённой княжны, древних жертвоприношениях и духах побеждённых врагов.
Организационные детали
- Программа 6+
- Экскурсия проходит вечером (с 20:00 до 21:45), длительность — 1 час 45 мин
- Открытая палуба — для фото, закрытый салон — с обогревом и удобными столиками
- Спасательные жилеты находятся в кормовых и носовых диванах теплохода
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1600 ₽
|Дети до 14 лет
|1200 ₽
|Льготный
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Фонтанке у гостиницы «Росси»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 6187 туристов
Мы занимаемся речными экскурсиями в Санкт-Петербурге уже более 20 лет. К вашим услугам — наши красивые и уютные теплоходы. Многие клиенты возвращаются к нам снова и снова. Будем рады встрече!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
15 авг 2025
Спасибо за потрясающую экскурсию🤗. Познакомились со множеством мифов и легенд, которым окутан город. Очень интересно и познавательно было слушать.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
