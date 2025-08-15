Мифы и легенды Петербурга: прогулка по водным артериям загадочного города

Раскрыть тайны дворцов, мостов и набережных в мистическом путешествии по Северной столице
Отправьтесь в увлекательное путешествие по водным артериям Северной столицы и узнайте, о чём молчат величественные фасады! Где обитает дух клоуна-самоубийцы? Правда ли, что в Кунсткамере оживают мумии? Где спрятаны порталы в иные миры? На экскурсии вы посмотрите на Петербург с воды и отыщете ответы на эти вопросы.
Описание экскурсии

  • Дворцы-призраки — Юсуповский, Михайловский, Мраморный
  • Мосты с тайнами — Аничков, Поцелуев, Банковский
  • Загадочные острова — Новая Голландия, Васильевский
  • Атмосферные виды на Петропавловку, Эрмитаж и Исаакиевский собор

Вы узнаете:

  • Где убили Распутина и где «живёт» его призрак
  • Почему кони Клодта «сбежали» от царя и где их «души»
  • В каком дворце до сих пор слышны шаги Павла I
  • Где обитает дух клоуна-самоубийцы
  • Почему Поцелуев мост стал символом вечной любви

А также: легенды о «проклятых» экспонатах и оживающих мумиях Кунсткамеры, Летучем Голландце на водах Петербурга, масонских собраниях и порталах в иные миры, мифы о первых сфинксах и проклятии фонтанов, истории о призраке влюблённой княжны, древних жертвоприношениях и духах побеждённых врагов.

Организационные детали

  • Программа 6+
  • Экскурсия проходит вечером (с 20:00 до 21:45), длительность — 1 час 45 мин
  • Открытая палуба — для фото, закрытый салон — с обогревом и удобными столиками
  • Спасательные жилеты находятся в кормовых и носовых диванах теплохода
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1600 ₽
Дети до 14 лет1200 ₽
Льготный1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Фонтанке у гостиницы «Росси»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 6187 туристов
Мы занимаемся речными экскурсиями в Санкт-Петербурге уже более 20 лет. К вашим услугам — наши красивые и уютные теплоходы. Многие клиенты возвращаются к нам снова и снова. Будем рады встрече!

А
Анастасия
15 авг 2025
Спасибо за потрясающую экскурсию🤗. Познакомились со множеством мифов и легенд, которым окутан город. Очень интересно и познавательно было слушать.
