Огонь – друг нам или враг? Как не сделать его неприятелем и предотвратить пожар? Зачем огнеборцу нужен гребень на каске, топорик на ремне и что же такое пожарный рукав? Всё это ребята выяснят на нашей лекции-игре. И на себе почувствуют, сколько весят пропахшие дымом «боёвка» и каска.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- В лёгкой игровой форме — в стихах — дети познакомятся с правилами пожарной безопасности.
- Выучат номера экстренных служб.
- Узнают, как надо вести себя при пожаре.
- В ходе подвижных игр потренируют ловкость, силу и работу в команде (мы же пожарная дружина!).
- Выяснят, в чем отличие пожарных и пожарников, и много других интересных моментов.
Организационные детали
- Занятие подойдёт для детей от 5 до 12 лет.
- Я могу провести лекцию для групп до 25 человек. Стоимость — 9500 руб. /группа.
- Приеду в школу, детский сад или прямо к вам домой.
- В подарок — профессиональный фоторепортаж. Вы получите все удачные кадры группы в ретуши + портрет каждого участника.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я аттестованный гид, окончила истфак СПбГУ, обожаю родной Санкт-Петербург. 17 лет прослужила в музее пожарного дела. Экскурсовод, историк пожарной охраны Петербурга, ведущая детских игровых занятий на противопожарную тематику. Знакомлю сЗадать вопрос
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