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Огонь – друг нам или враг? Как не сделать его неприятелем и предотвратить пожар? Зачем огнеборцу нужен гребень на каске, топорик на ремне и что же такое пожарный рукав? Всё это ребята выяснят на нашей лекции-игре. И на себе почувствуют, сколько весят пропахшие дымом «боёвка» и каска.