Квест «Пожар в Зимнем дворце»

Превратиться в сыщиков Тайной канцелярии, расследовать загадочную трагедию и погрузиться в эпоху

Незадолго до Рождества 1837 года в Петербурге произошло страшное: вспыхнул один из самых масштабных пожаров в истории Российской империи. Два этажа здания выгорели почти полностью.

В ходе квеста вам предстоит разобраться в обстоятельствах дела и выяснить, что спасло бесценную коллекцию Эрмитажа.

«Следствие» откроет для вас любопытные детали из жизни дворца, императорской семьи и самого времени.
Квест «Пожар в Зимнем дворце»
Квест «Пожар в Зимнем дворце»
Квест «Пожар в Зимнем дворце»
Квест «Пожар в Зимнем дворце»
Квест «Пожар в Зимнем дворце»
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Следствие ведет Третье отделение

Представим, что Его Императорское Величество поручил вам разобраться в материалах дела и расследовать трагедию: собрать улики, выдвинуть версии, ознакомиться со свидетельствами очевидцев, протоколами допросов и решить, в конце концов, кто же виновен в пожаре и его ужасных последствиях. Кто допустил роковую ошибку? Может быть, дети? Или это просчет проектировщика? Возможно ли, что виноват аптекарь? А что, если это… Сам Император? Будем выяснять!

Самое сердце империи

Исследуя тайны прошлого, вы попутно откроете немало интересных фактов о главной резиденции дома Романовых. Познакомитесь с рождественскими обычаями императорской семьи, узнаете, кто ввел традицию ставить елки во дворце и какие подарки получали дети Императора на главный зимний праздник. Изучите элементы архитектуры здания и попробуете сосчитать, сколько в нем окон. Выясните, как он получил свое название и сколько у него было братьев. Раскроете секреты Александринской колонны. И это еще не все!

Кому подойдет экскурсия

— Семьям с детьми от 6 лет
— Дружной компании детей до 6 человек
— Веселой компании взрослых «мальчишек и девчонок» до 6 человек

Задания разного уровня сложности увлекут как детей, так и взрослых.

Организационные детали

  • Программа адаптируется под возраст участников
  • Квест проходит полностью на улице, одевайтесь по погоде
  • Если вы захотите посетить Эрмитаж после квеста, рекомендую приобрести билеты заранее онлайн. Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Триумфальной арки Главного штаба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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