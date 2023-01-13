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Квест «Пожар в Зимнем дворце»

Превратиться в сыщиков Тайной канцелярии, расследовать загадочную трагедию и погрузиться в эпоху
Незадолго до Рождества 1837 года в Петербурге произошло страшное: вспыхнул один из самых масштабных пожаров в истории Российской империи. Два этажа здания выгорели почти полностью.

В ходе квеста вам предстоит разобраться в обстоятельствах дела и выяснить, что спасло бесценную коллекцию Эрмитажа.

«Следствие» откроет для вас любопытные детали из жизни дворца, императорской семьи и самого времени.
5
6 отзывов
Квест «Пожар в Зимнем дворце»
Квест «Пожар в Зимнем дворце»
Квест «Пожар в Зимнем дворце»

Описание квеста

Следствие ведет Третье отделение

Представим, что Его Императорское Величество поручил вам разобраться в материалах дела и расследовать трагедию: собрать улики, выдвинуть версии, ознакомиться со свидетельствами очевидцев, протоколами допросов и решить, в конце концов, кто же виновен в пожаре и его ужасных последствиях. Кто допустил роковую ошибку? Может быть, дети? Или это просчет проектировщика? Возможно ли, что виноват аптекарь? А что, если это… Сам Император? Будем выяснять!

Самое сердце империи

Исследуя тайны прошлого, вы попутно откроете немало интересных фактов о главной резиденции дома Романовых. Познакомитесь с рождественскими обычаями императорской семьи, узнаете, кто ввел традицию ставить елки во дворце и какие подарки получали дети Императора на главный зимний праздник. Изучите элементы архитектуры здания и попробуете сосчитать, сколько в нем окон. Выясните, как он получил свое название и сколько у него было братьев. Раскроете секреты Александринской колонны. И это еще не все!

Кому подойдет экскурсия

— Семьям с детьми от 6 лет
— Дружной компании детей до 6 человек
— Веселой компании взрослых «мальчишек и девчонок» до 6 человек

Задания разного уровня сложности увлекут как детей, так и взрослых.

Организационные детали

  • Программа адаптируется под возраст участников
  • Квест проходит полностью на улице, одевайтесь по погоде
  • Если вы захотите посетить Эрмитаж после квеста, рекомендую приобрести билеты заранее онлайн. Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Триумфальной арки Главного штаба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1136 туристов
С 2015 года я провожу игры-путешествия по Санкт-Петербургу для детей от 6 лет. А ещё веду историю Петербурга в школе. В интерактивной игре ребята не только узнают историю города и познакомятся с его достопримечательностями, но и весело проведут время.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
А
Очень увлекательная, познавательная и интересная экскурсия в формате квеста. Интересно было и взрослым и детям. Ольга никого не оставила без внимания, задавала вопросы и папам и мамам и детям на
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знания, логику и смекалку, внимательность, учитывая возраст. Узнали много фактов, которые запомнили, тк выбран верный формат подачи - сначала Ольга рассказывает, а потом задаёт вопросы на внимательность и таким образом в голове откладывается и дети слушали и участвовали с неподдельным интересом. И посмеялись и побегали и искали и считали. Всего не расскажу, чтобы была интрига и интерес у новых гостей:). В конце порадовали приятные подарки-сувениры.
Профессионально, легко, увлекательно. То что нужно для отличного настроения и большой разновозрастной компании!

Очень увлекательная, познавательная и интересная экскурсия в формате квеста. Интересно было и взрослым и детям. Ольга
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А
Очень интересная экскурсия. Гид прекрасно работает с детьми. Много знает. На дополнительные вопросы отвечает замечательно.
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Екатерина
Спасибо за экскурсию Ольге.
Очень интересно, познавательно и увлекательно. Детям было не скучно.
Всем советуем 😊
Спасибо за экскурсию Ольге.
Спасибо за экскурсию Ольге.
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В
Уже не первая экскурсия с Ольгой. К сожалению, из-за мероприятия вход на дворцовую площадь был перекрыт и не получилось провести экскурсию в формате квеста полностью, но Ольга быстро нашла выход из ситуации и мы прогулялись по другим, не менее интересным местам. Дети 6 и 9 лет слушали с восторгом. Я тоже узнала много интересных фактов
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Е
Всё прошло успешно и интересно несмотря на грозу🤣 было круто! Ольга учитывает пожелания и даже корректирует маршрут по запросу группы 👍🏻
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A
Все понравилось! Было интересно!
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