Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Следствие ведет Третье отделение
Представим, что Его Императорское Величество поручил вам разобраться в материалах дела и расследовать трагедию: собрать улики, выдвинуть версии, ознакомиться со свидетельствами очевидцев, протоколами допросов и решить, в конце концов, кто же виновен в пожаре и его ужасных последствиях. Кто допустил роковую ошибку? Может быть, дети? Или это просчет проектировщика? Возможно ли, что виноват аптекарь? А что, если это… Сам Император? Будем выяснять!
Самое сердце империи
Исследуя тайны прошлого, вы попутно откроете немало интересных фактов о главной резиденции дома Романовых. Познакомитесь с рождественскими обычаями императорской семьи, узнаете, кто ввел традицию ставить елки во дворце и какие подарки получали дети Императора на главный зимний праздник. Изучите элементы архитектуры здания и попробуете сосчитать, сколько в нем окон. Выясните, как он получил свое название и сколько у него было братьев. Раскроете секреты Александринской колонны. И это еще не все!
Кому подойдет экскурсия
— Семьям с детьми от 6 лет — Дружной компании детей до 6 человек — Веселой компании взрослых «мальчишек и девчонок» до 6 человек
Задания разного уровня сложности увлекут как детей, так и взрослых.
Организационные детали
Программа адаптируется под возраст участников
Квест проходит полностью на улице, одевайтесь по погоде
Если вы захотите посетить Эрмитаж после квеста, рекомендую приобрести билеты заранее онлайн. Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Триумфальной арки Главного штаба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела 8 экскурсий для 22 туристов
Добрый! Меня зовут Ольга. С 2015 года я провожу игры-путешествия по Санкт-Петербургу для детей от 6 лет. А еще веду историю Петербурга в школе. В интерактивной игре ребята не только узнают историю города и познакомятся с его достопримечательностями, но и весело проведут время. С нетерпением жду встречи!