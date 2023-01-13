Незадолго до Рождества 1837 года в Петербурге произошло страшное: вспыхнул один из самых масштабных пожаров в истории Российской империи. Два этажа здания выгорели почти полностью. В ходе квеста вам предстоит разобраться в обстоятельствах дела и выяснить, что спасло бесценную коллекцию Эрмитажа. «Следствие» откроет для вас любопытные детали из жизни дворца, императорской семьи и самого времени.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Следствие ведет Третье отделение

Представим, что Его Императорское Величество поручил вам разобраться в материалах дела и расследовать трагедию: собрать улики, выдвинуть версии, ознакомиться со свидетельствами очевидцев, протоколами допросов и решить, в конце концов, кто же виновен в пожаре и его ужасных последствиях. Кто допустил роковую ошибку? Может быть, дети? Или это просчет проектировщика? Возможно ли, что виноват аптекарь? А что, если это… Сам Император? Будем выяснять!

Самое сердце империи

Исследуя тайны прошлого, вы попутно откроете немало интересных фактов о главной резиденции дома Романовых. Познакомитесь с рождественскими обычаями императорской семьи, узнаете, кто ввел традицию ставить елки во дворце и какие подарки получали дети Императора на главный зимний праздник. Изучите элементы архитектуры здания и попробуете сосчитать, сколько в нем окон. Выясните, как он получил свое название и сколько у него было братьев. Раскроете секреты Александринской колонны. И это еще не все!

Кому подойдет экскурсия

— Семьям с детьми от 6 лет

— Дружной компании детей до 6 человек

— Веселой компании взрослых «мальчишек и девчонок» до 6 человек

Задания разного уровня сложности увлекут как детей, так и взрослых.

Организационные детали