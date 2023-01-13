Представим, что Его Императорское Величество поручил вам разобраться в материалах дела и расследовать трагедию: собрать улики, выдвинуть версии, ознакомиться со свидетельствами очевидцев, протоколами допросов и решить, в конце концов, кто же виновен в пожаре и его ужасных последствиях. Кто допустил роковую ошибку? Может быть, дети? Или это просчет проектировщика? Возможно ли, что виноват аптекарь? А что, если это… Сам Император? Будем выяснять!
Самое сердце империи
Исследуя тайны прошлого, вы попутно откроете немало интересных фактов о главной резиденции дома Романовых. Познакомитесь с рождественскими обычаями императорской семьи, узнаете, кто ввел традицию ставить елки во дворце и какие подарки получали дети Императора на главный зимний праздник. Изучите элементы архитектуры здания и попробуете сосчитать, сколько в нем окон. Выясните, как он получил свое название и сколько у него было братьев. Раскроете секреты Александринской колонны. И это еще не все!
Кому подойдет экскурсия
— Семьям с детьми от 6 лет — Дружной компании детей до 6 человек — Веселой компании взрослых «мальчишек и девчонок» до 6 человек
Задания разного уровня сложности увлекут как детей, так и взрослых.
Организационные детали
Программа адаптируется под возраст участников
Квест проходит полностью на улице, одевайтесь по погоде
Если вы захотите посетить Эрмитаж после квеста, рекомендую приобрести билеты заранее онлайн. Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Триумфальной арки Главного штаба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1136 туристов
С 2015 года я провожу игры-путешествия по Санкт-Петербургу для детей от 6 лет. А ещё веду историю Петербурга в школе.
В интерактивной игре ребята не только узнают историю города и познакомятся с его достопримечательностями, но и весело проведут время.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
–
3
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2
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1
–
А
Анастасия
Очень увлекательная, познавательная и интересная экскурсия в формате квеста. Интересно было и взрослым и детям. Ольга никого не оставила без внимания, задавала вопросы и папам и мамам и детям на читать дальшеуменьшить
знания, логику и смекалку, внимательность, учитывая возраст. Узнали много фактов, которые запомнили, тк выбран верный формат подачи - сначала Ольга рассказывает, а потом задаёт вопросы на внимательность и таким образом в голове откладывается и дети слушали и участвовали с неподдельным интересом. И посмеялись и побегали и искали и считали. Всего не расскажу, чтобы была интрига и интерес у новых гостей:). В конце порадовали приятные подарки-сувениры. Профессионально, легко, увлекательно. То что нужно для отличного настроения и большой разновозрастной компании!
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А
Антон
Очень интересная экскурсия. Гид прекрасно работает с детьми. Много знает. На дополнительные вопросы отвечает замечательно.
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Екатерина
Спасибо за экскурсию Ольге. Очень интересно, познавательно и увлекательно. Детям было не скучно. Всем советуем 😊
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В
Виктория
Уже не первая экскурсия с Ольгой. К сожалению, из-за мероприятия вход на дворцовую площадь был перекрыт и не получилось провести экскурсию в формате квеста полностью, но Ольга быстро нашла выход из ситуации и мы прогулялись по другим, не менее интересным местам. Дети 6 и 9 лет слушали с восторгом. Я тоже узнала много интересных фактов
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Е
Екатерина
Всё прошло успешно и интересно несмотря на грозу🤣 было круто! Ольга учитывает пожелания и даже корректирует маршрут по запросу группы 👍🏻
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A
Anna
Все понравилось! Было интересно!
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