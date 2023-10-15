Индивидуальная экскурсия в советское прошлое времён «холодной войны»
Мы спустимся на глубину 4 метров, пройдём через тяжёлые гермозатворы и увидим, как люди собирались выжить после апокалипсиса.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Спуск на глубину
Мы минуем железобетонную оболочку, которая обязана сдержать ударную волну, и окажемся в убежище. Рассмотрим плакаты с инструкциям, дозиметры, противогазы и прочие средства защиты. Люди должны были не только безопасно жить под землей, но и иметь возможность добывать свежую воду, лечиться, выходить на связь. Обсудим, что они использовали: какие фильтры воздуха, источники энергии, способы хранения воды.
Подземная жизнь
Вы узнаете, как был организован быт жильцов. Убежище хранит много предметов личного пользования: аптечки, фотографии, календари и письма — всё оставлено так, будто люди ушли отсюда только вчера. Для долгой жизни в подземельях был разработан распорядок дня и действий, необходимых в таких местах. Мы разберём подробно все нюансы коллективного постапокалиптического выживания.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Экскурсия индивидуальная: на ней будете только вы и ваши близкие. Если с вами будут дети, гид адаптирует экскурсию для них.
- Есть возможность увеличения количества людей в вашей группе за доплату 1500 р. за человека.
- Если вас больше 6 человек, предложим индивидуальные условия по цене
- Греющую одежду брать с собой не нужно — в убежище тепло
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Петроградская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.