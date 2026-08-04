Участники спустятся на глубину 4 метров, пройдут через гермозатворы и увидят множество артефактов: от плакатов с инструкциями до противогазов и
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Уникальный доступ к секретному объекту
- 📜 Исторические артефакты и документы
- 👥 Групповая экскурсия с профессиональным гидом
- 🌡️ Комфортная температура внутри убежища
- 🔦 Возможность увидеть быт и организацию жизни под землей
Что можно увидеть
- Противоядерное убежище
- Гермозатворы
- Артефакты СССР
Описание экскурсии
Спуск на глубину
Мы минуем железобетонную оболочку, которая обязана сдержать ударную волну, и окажемся в убежище. Рассмотрим плакаты с инструкциям, дозиметры, противогазы и прочие средства защиты. Люди должны были не только безопасно жить под землей, но и иметь возможность добывать свежую воду, лечиться, выходить на связь. Обсудим, что они использовали: какие фильтры воздуха, источники энергии, способы хранения воды.
Подземная жизнь
Вы узнаете, как был организован быт жильцов. Убежище хранит много предметов личного пользования: аптечки, фотографии, календари и письма — всё оставлено так, будто люди ушли отсюда только вчера. Для долгой жизни в подземельях был разработан распорядок дня и действий, необходимых в таких местах. Мы разберём подробно все нюансы коллективного постапокалиптического выживания.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Греющую одежду брать с собой не нужно — в убежище тепло
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1600 ₽
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Из минусов: легкое чувство тревоги,
Мы думали будет больше истории строительства, истории того времени,