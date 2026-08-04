Групповая экскурсия в подземное противоядерное убежище Санкт-Петербурга раскрывает тайны холодной войны.Участники спустятся на глубину 4 метров, пройдут через гермозатворы и увидят множество артефактов: от плакатов с инструкциями до противогазов и

дозиметров. Убежище хранит предметы личного пользования, аптечки и фотографии, создавая атмосферу недавнего присутствия людей. Здесь можно узнать о быте и распорядке дня, разработанном для выживания в условиях апокалипсиса. Экскурсия проходит в тёплом помещении, поэтому дополнительная одежда не потребуется

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Спуск на глубину

Мы минуем железобетонную оболочку, которая обязана сдержать ударную волну, и окажемся в убежище. Рассмотрим плакаты с инструкциям, дозиметры, противогазы и прочие средства защиты. Люди должны были не только безопасно жить под землей, но и иметь возможность добывать свежую воду, лечиться, выходить на связь. Обсудим, что они использовали: какие фильтры воздуха, источники энергии, способы хранения воды.

Подземная жизнь

Вы узнаете, как был организован быт жильцов. Убежище хранит много предметов личного пользования: аптечки, фотографии, календари и письма — всё оставлено так, будто люди ушли отсюда только вчера. Для долгой жизни в подземельях был разработан распорядок дня и действий, необходимых в таких местах. Мы разберём подробно все нюансы коллективного постапокалиптического выживания.

Организационные детали