Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга

Индивидуальная экскурсия в советское прошлое времён «холодной войны»

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Как и насколько хорошо в СССР готовились к ядерной войне? Ответы ближе, чем вы думаете. Мы открываем для вас дверь в настоящее противоядерное убежище. Действующее, секретное, с большим количеством артефактов.

Мы спустимся на глубину 4 метров, пройдём через тяжёлые гермозатворы и увидим, как люди собирались выжить после апокалипсиса.
Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга
Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга
Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга
Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга
Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга
Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга
Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Спуск на глубину

Мы минуем железобетонную оболочку, которая обязана сдержать ударную волну, и окажемся в убежище. Рассмотрим плакаты с инструкциям, дозиметры, противогазы и прочие средства защиты. Люди должны были не только безопасно жить под землей, но и иметь возможность добывать свежую воду, лечиться, выходить на связь. Обсудим, что они использовали: какие фильтры воздуха, источники энергии, способы хранения воды.

Подземная жизнь

Вы узнаете, как был организован быт жильцов. Убежище хранит много предметов личного пользования: аптечки, фотографии, календари и письма — всё оставлено так, будто люди ушли отсюда только вчера. Для долгой жизни в подземельях был разработан распорядок дня и действий, необходимых в таких местах. Мы разберём подробно все нюансы коллективного постапокалиптического выживания.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Экскурсия индивидуальная: на ней будете только вы и ваши близкие. Если с вами будут дети, гид адаптирует экскурсию для них.
  • Есть возможность увеличения количества людей в вашей группе за доплату 1500 р. за человека.
  • Если вас больше 6 человек, предложим индивидуальные условия по цене
  • Греющую одежду брать с собой не нужно — в убежище тепло

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Петроградская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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