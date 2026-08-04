Мои заказы

Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга в группе

Групповая экскурсия в убежище Санкт-Петербурга: узнайте о подземной жизни и средствах защиты, сохранившихся с прошлого века
Групповая экскурсия в подземное противоядерное убежище Санкт-Петербурга раскрывает тайны холодной войны.

Участники спустятся на глубину 4 метров, пройдут через гермозатворы и увидят множество артефактов: от плакатов с инструкциями до противогазов и
читать дальшеуменьшить

дозиметров.

Убежище хранит предметы личного пользования, аптечки и фотографии, создавая атмосферу недавнего присутствия людей. Здесь можно узнать о быте и распорядке дня, разработанном для выживания в условиях апокалипсиса. Экскурсия проходит в тёплом помещении, поэтому дополнительная одежда не потребуется

4.9
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Уникальный доступ к секретному объекту
  • 📜 Исторические артефакты и документы
  • 👥 Групповая экскурсия с профессиональным гидом
  • 🌡️ Комфортная температура внутри убежища
  • 🔦 Возможность увидеть быт и организацию жизни под землей
Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга в группе
Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга в группе
Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга в группе

Что можно увидеть

  • Противоядерное убежище
  • Гермозатворы
  • Артефакты СССР

Описание экскурсии

Спуск на глубину

Мы минуем железобетонную оболочку, которая обязана сдержать ударную волну, и окажемся в убежище. Рассмотрим плакаты с инструкциям, дозиметры, противогазы и прочие средства защиты. Люди должны были не только безопасно жить под землей, но и иметь возможность добывать свежую воду, лечиться, выходить на связь. Обсудим, что они использовали: какие фильтры воздуха, источники энергии, способы хранения воды.

Подземная жизнь

Вы узнаете, как был организован быт жильцов. Убежище хранит много предметов личного пользования: аптечки, фотографии, календари и письма — всё оставлено так, будто люди ушли отсюда только вчера. Для долгой жизни в подземельях был разработан распорядок дня и действий, необходимых в таких местах. Мы разберём подробно все нюансы коллективного постапокалиптического выживания.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Греющую одежду брать с собой не нужно — в убежище тепло

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Левашовском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 62554 туристов
Организуем авторские прогулки, придумываем маршруты, которые знакомят с городом через людей, смыслы и истории, переосмысливая слово «экскурсия». Делаем каждую прогулку приключением — уникальным и помогающим по-новому посмотреть на город. Наша
читать дальшеуменьшить

цель — чтобы из поездки уезжали с тем, что имеет значение: эмоциями, яркими впечатлениями и открытиями! Мы убеждены: лучшие проводники в приключение — это жители города, влюблённые в него. Мы — именно такие люди: профессиональные гиды, фотографы, архитекторы, искусствоведы, историки и филологи — работаем для вас. Создали авторские маршруты и договорились с местами, куда не попасть обычному туристу. Придумали, как сделать экскурсии максимально удобными и увлекательными для вас.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
2
1
Татьяна
Прекрасная экскурсия! Очень много полезной и интересной информации! И лекция по ОБЖ, и по гражданской обороне, и по истории. На одном дыхании пролетело почти три часа! Все посмотрели, потрогали, понюхали,
читать дальшеуменьшить

противогазы померили, с манекенами сфотографировались. После экскурсии ещё просто общались на разные темы. Никак не могли расстаться. Были с сыном 14 лет. Все круто! Обязательно в следующий раз с вами ещё куда нибудь отправимся!!!!! Спасибо!!!!!

Прекрасная экскурсия! Очень много полезной и интересной информации! И лекция по ОБЖ, и по гражданской обороне,
Прекрасная экскурсия! Очень много полезной и интересной информации! И лекция по ОБЖ, и по гражданской обороне,
Прекрасная экскурсия! Очень много полезной и интересной информации! И лекция по ОБЖ, и по гражданской обороне,
Прекрасная экскурсия! Очень много полезной и интересной информации! И лекция по ОБЖ, и по гражданской обороне,
Прекрасная экскурсия! Очень много полезной и интересной информации! И лекция по ОБЖ, и по гражданской обороне,
Прекрасная экскурсия! Очень много полезной и интересной информации! И лекция по ОБЖ, и по гражданской обороне,
Прекрасная экскурсия! Очень много полезной и интересной информации! И лекция по ОБЖ, и по гражданской обороне,
Прекрасная экскурсия! Очень много полезной и интересной информации! И лекция по ОБЖ, и по гражданской обороне,
Вам был полезен этот отзыв?
лёля
Отличный ликбез на тему безопасности во время ядерного удара. Плюс небольшая экскурсия на улице про район и завод. Много наглядных материалов и вовлечения в процесс экскурсантов.
Из минусов: легкое чувство тревоги,
читать дальшеуменьшить

которое вполне может нахлынуть, если тебе два часа подробно рассказывают, как оно будет) но возможно, это лично я впечатлительная. Еще один уже существенный минус - речь экскурсовода: очень быстрая и не четкая. через некоторое время привыкаешь, но сначала это расстраивает.

Отличный ликбез на тему безопасности во время ядерного удара. Плюс небольшая экскурсия на улице про район
Отличный ликбез на тему безопасности во время ядерного удара. Плюс небольшая экскурсия на улице про район
Отличный ликбез на тему безопасности во время ядерного удара. Плюс небольшая экскурсия на улице про район
Отличный ликбез на тему безопасности во время ядерного удара. Плюс небольшая экскурсия на улице про район
Отличный ликбез на тему безопасности во время ядерного удара. Плюс небольшая экскурсия на улице про район
Отличный ликбез на тему безопасности во время ядерного удара. Плюс небольшая экскурсия на улице про район
Отличный ликбез на тему безопасности во время ядерного удара. Плюс небольшая экскурсия на улице про район
Вам был полезен этот отзыв?
Елизавета
что-то между 3 и 4 звезды. К сожалению, экскурсия была похожа больше на урок БЖД, нежели экскурсию. Ожидания не совпали с реальностью.
Мы думали будет больше истории строительства, истории того времени,
читать дальшеуменьшить

а по большей части были уроки выживания 🫠 Гид «На любителя», мне и моему мужу не всегда было понятно о чем идет речь, потому что последние буквы в словах не произносились. Быстро шел текст, без запятых и пауз. Ну и слова паразиты:Да, конечно да, да, да - и так через каждое предложение(( Очень затянутая экскурсия. Ориентировались на 1,5ч как было заявлено, по итогу больше 2х часов. В конце экскурсии обсуждали с другими гостями, что уже ноги устали стоять. Искали место, чтобы сесть. Но на понимание, в блоках были старые табуретки (1-2 шт в блоке на 18+ человек). В последнем блоке, когда примеряли противогазы уже были места.
Даже не знаю, советовать или нет. Гид не удивил, больше расстроил. Место удивительное своей историей (но это не заслуга гида😞)
И на будущее для гида. Не всем людям приятно, когда их вызывают и вы на них показываете как и чем нужно отмывать себя от заражения. Нужно спрашивать и уточнять о желании выйти вперед для демонстрации. Как будто это база для экскурсии?

Вам был полезен этот отзыв?
И
Андрей очень классный гид, видно, что увлечен своим делом и знает о чем говорит! Не теряется в деталях, не плывет и не забывает мысль после вопросов. Рекомендую👍🏻
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Огонь Я и мч довольны Гид рассказал все очень интересно и понятно
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо, очень интересно!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга в группе»

Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга
Пешая
2 часа
32 отзыва
Индивидуальная
Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга
Индивидуальная экскурсия в советское прошлое времён «холодной войны»
Начало: В районе метро Петроградская
12 авг в 18:00
13 авг в 18:00
от 4900 ₽ за человека
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Пешая
3 часа
133 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Узнайте, как исторические события и технологии формировали облик Санкт-Петербурга. Прогулка от Исаакиевского собора до Академии Штиглица с искусствоведом
Начало: На Сенатской площади
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Забытое прошлое Островов Петербурга
Пешая
2 часа
187 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Забытое прошлое Островов Петербурга
Прикоснуться к истории Каменного острова через архитектуру и знаменитостей разных эпох
Завтра в 11:00
17 авг в 11:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Промышленный Петербург
Пешая
2 часа
28 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Промышленный Петербург
Исследовать район Чекуши, его противоречивое прошлое и фактурное настоящее
Начало: У метро «Горный институт»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1650 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
1600 ₽ за человека