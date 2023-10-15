Как и насколько хорошо в СССР готовились к ядерной войне? Ответы ближе, чем вы думаете. Мы открываем для вас дверь в настоящее противоядерное убежище. Действующее, секретное, с большим количеством артефактов. Мы спустимся на глубину 4 метров, пройдём через тяжёлые гермозатворы и увидим, как люди собирались выжить после апокалипсиса.

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Описание

Что вас ожидает

Спуск на глубину

Мы минуем железобетонную оболочку, которая обязана сдержать ударную волну, и окажемся в убежище. Рассмотрим плакаты с инструкциям, дозиметры, противогазы и прочие средства защиты. Люди должны были не только безопасно жить под землей, но и иметь возможность добывать свежую воду, лечиться, выходить на связь. Обсудим, что они использовали: какие фильтры воздуха, источники энергии, способы хранения воды.

Подземная жизнь

Вы узнаете, как был организован быт жильцов. Убежище хранит много предметов личного пользования: аптечки, фотографии, календари и письма — всё оставлено так, будто люди ушли отсюда только вчера. Для долгой жизни в подземельях был разработан распорядок дня и действий, необходимых в таких местах. Мы разберём подробно все нюансы коллективного постапокалиптического выживания.

Организационные детали