13 отзывов оставили туристы

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Ленин, Распутин, дворник и все соседи. Дворы-колодцы

4.8
13 отзывов
Yaroslav L.
Yaroslav L. – Гид из Санкт-Петербурга
Вы совершите путешествие по местам, которые еще сохранили обаяние атмосферы прошлого.

Дворы-колодцы – мрачные, величественные, давно ставшие символами Петербурга.

Как жили в них люди 100 лет назад? Чем жизнь молодого Ленина отличалась от жизни его соседа-дворника? Сколько люди платили за квартиру и была ли ипотека? Вы увидите изнанку Петербурга: Круглый двор, Стокгольмский дворик, Баню Распутина, Двор-как-улицу, Образцовый доходный дом Юсуповых и другие визитные карточки города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Ленин, Распутин, дворник и все соседи. Дворы-колодцы
Ленин, Распутин, дворник и все соседи. Дворы-колодцы
Дворы-колодцы... мрачные, величественные, давно ставшие символами Петербурга. Как жили в них люди 100 лет назад, без лифтов и холодильников, а, часто, и без электричества? Чем жизнь молодого Ленина отличалась от жизни его соседа-дворника? Сколько платили за квартиру и была ли ипотека?
Я покажу вам дворы-колодцы, без света и почти без свежего воздуха. Шикарные парадные с мраморными лестницами. Интересные архитектурные украшения. И такие жемчужины Петербурга как Круглый двор, Стокгольмский дворик, Баню Распутина и Образцовый доходный дом Юсуповых...
Экскурсия возможна в обычном и "расширенном" вариантах.
Начало
🚩 Перед метро Пушкинская (Загородный проспект д 50)
Место завершения
🏁 Метро Звенигородская, в 5 минутах от начала (Загородный 42)
Ленин, Распутин, дворник и все соседи. Дворы-колодцы
Ленин, Распутин, дворник и все соседи. Дворы-колодцы
Ленин, Распутин, дворник и все соседи. Дворы-колодцы
Ленин, Распутин, дворник и все соседи. Дворы-колодцы

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Yaroslav L.
Yaroslav L.
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13 отзывов оставили туристы

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