13 отзывов оставили туристы

Дворы-колодцы... мрачные, величественные, давно ставшие символами Петербурга. Как жили в них люди 100 лет назад, без лифтов и холодильников, а, часто, и без электричества? Чем жизнь молодого Ленина отличалась от жизни его соседа-дворника? Сколько платили за квартиру и была ли ипотека?

Я покажу вам дворы-колодцы, без света и почти без свежего воздуха. Шикарные парадные с мраморными лестницами. Интересные архитектурные украшения. И такие жемчужины Петербурга как Круглый двор, Стокгольмский дворик, Баню Распутина и Образцовый доходный дом Юсуповых...

Экскурсия возможна в обычном и "расширенном" вариантах.