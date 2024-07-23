Групповая экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича
Погрузитесь в историю и роскошь Владимирского дворца, посетив его парадные залы и уникальные комнаты с местным гидом
Подлинное старинное убранство, стили от рококо до готики, рассказы о жизни знати - Владимирский дворец станет для вас порталом в прошлое великосветского Петербурга. С гидом музея вы осмотрите парадные залы и попадете в недоступные другим посетителям комнаты. Полюбуетесь лестницами, люстрами и скульптурами. Откроете историю дворца до и после революции. (between 400-500 symbols)
4.69
89 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🏰 Подлинное старинное убранство
🎨 Разнообразие архитектурных стилей
📜 Интересные рассказы о жизни знати
🔒 Доступ в закрытые комнаты
🕰 История дворца до и после революции
Ближайшие даты:
Время начала: 14:30, 14:45
Что можно увидеть
Владимирский дворец
Парадные залы
Гостиные
Личные апартаменты
Лестницы
Люстры
Скульптуры
Описание экскурсии
Хроники Владимирского дворца
Элегантный, грациозный палаццо возвели на Дворцовой площади во второй половине 19 века — в течение семи лет над проектом трудился архитектор Резанов. Как это было и какие события пережил дворец с тех пор? Вы узнаете ответы на эти вопросы и перенесетесь во времена, когда здесь организовывали светские рауты, музыкальные вечера и торжественные приемы. Услышите о владельце дворца и его обитателях.
Блистательные интерьеры
До наших дней дворец дошел почти в неизменном виде — и снаружи, и внутри. За 1,5 часа вы посетите парадные залы, уютные гостиные и личные апартаменты великокняжеской семьи. Полюбуетесь оформлением в разных стилях: рококо, ренессанс, византийский, готический. Кроме того, с нами вы попадете в комнаты, недоступные другим посетителям.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт местный гид Владимирского дворца.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3946 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санк-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.
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Фотографии от путешественников
в
василиса
23 июл 2024
Материал экскурсовод знала прекрасно, рассказала интересно. Правда была немного пассивно-агрессивно, но меня это скорее веселило) Сами интерьеры достойны посещения.
С
Станислав
18 июл 2024
Обязательно стоит посетить дворец Великого князя Владимира. Просто ради того, чтобы увидеть и попытаться прочувствовать атмосферу 19 в. . что касается содержательности эксурсии в отношении персон, то оно достаточно посредственное. читать дальше
Поверхностный рассказ о Великом князе Владимире и ничем ни примечательной его жене Марии Павловне, которая только и умела, что тратить государственные деньги, покупая украшения, устраивая балы и разводя свой любимый батонический садик), а православие приняла практически перед смертью мужа. Одноразовая экскурсия без желания продолжить знакомится уже самостоятельно.
Т
Татьяна
15 июл 2024
Шикарная экскурсия. Очень интересно рассказывала экскурсовод. Поражает сам дворец и то, как смогли сохранить интерьер. Рекомендуем к посещению!
Т
Татьяна
15 июл 2024
Роль организатора непонятна. Экскурсию вел экскурсовод местный, не организатор. Сама экскурсия замечательная.
Юлия
Ответ организатора:
Татьяна, Доброго дня! Роль организатора в том, чтобы создать экскурсию для вас, когда у дворца их нет) А так как читать дальше
экскурсии во дворцах Петербурга могут проводить только аккредитованные дворцами гиды, то, конечно, нам приходится брать тех, что работают и на дворец, и на частные группы, и на компании) Рады, что экскурсия вам понравилась)
М
Мария
15 июл 2024
Прекрасная экскурсия! Много нового узнали, не заметили как время пролетело.
Е
Елена
14 июл 2024
Экскурсия обязательна к посещению!!! Просто дикий восторг! За час получили столько информации, время пролетело незаметно. Экскурсовод просто потрясающая. Так приятно видеть таких молодых девушек с такой грамотной речью и такой интересной подачей информации. Все разложено по полочкам. Это второй самый интересный «дворец -открытие». Очень рекомендуем!
Галина
9 июл 2024
Очень лёгкий процесс бронирования. Приятно, что платишь только аванс, остальная сумма при встрече. А то что накануне приходит напоминание об экскурсии отдельное спасибо. Гостеприимно встречают и без опозданий началась интереснейшая экскурсия по великолепнейшему дворцу. Интересные судьбы владельцев и их потомков. По всем значимым экспонатам рассказана информация. Всё в памяти сохранилось, вспоминаю с удовольствием.
Ирина
9 июл 2024
Экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича 1 июля, которая состоялась в 14:30, очень понравилась глубокими знаниями экскурсовода истории дворца и семьи князя. Вместо прописанного времени экскурсии один час рассказ длился полтора часа, и чувствовалось, что можно было бы еще беседовать.
А
Александра
7 июл 2024
Это очень красиво, абсолютно уникально и интересно! Экскурсовод в самом дворце была Мария, удивительный рассказчик. Было очень легко, интересно, местами смешно)
Сам дворец невероятный Причем, все сохранилось в первозданном виде.
Н
Наталия
4 июл 2024
Экскурсовод во дворце была замечательная. И сам дворец прекрасный! Вопрос к Дому ученых;) на сайте купить невозможно билет, а вот на Трипстере с наценкой - легко! Организатор экскурсии принял оплату- на этом миссия окончена. .
М
Марина
30 июн 2024
Красивый дворец, экскурсовод просто умница, профессионал! Спасибо!
Татьяна
26 июн 2024
Очень красивый дворец 😍 сколько раз проходила мимо и не знала о его существовании
Андрей
24 июн 2024
Замечательная экскурсия! Прекрасный, очень "нераспиаренный" дворец совсем рядом с Зимним, с массой интересных экспонатов. Замечательная экскурсовод - знающий, прекрасный рассказчик и человек, глубоко любящий свой предмет и своё дело!
А
Алла
24 июн 2024
Очень атмосферна экскурсия)
О
Ольга
21 июн 2024
Давно хотели побывать в Доме учёных, получилось попасть на экскурсию только через этот сайт (на сайте Дома учёных билеты разлетаются мгновенно). Сама экскурсия интересная, нам попалась молодая и серьёзная девушка-экскурсовод, читать дальше
которую приятно было слушать. Но, честно говоря, я ожидала бОльшего от этого дворца. Мне показалось, что доступных залов маловато (если говорили чуть ли не о 300 с лишним комнатах), и главное - мы не ожидали такого количества народу! Экскурсии чуть ли не каждые 15 минут, отовсюду слышен людской гул, ни на минуту не задержишься ни в одном помещении, т. к. сзади уже подпирает следующая экскурсия. И это при том, что мы специально брали не выходной день, а обычный будний. Просто конвейер.